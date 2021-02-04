Исполнила два четверных: как Акатьева стала чемпионкой России

В Красноярске закончились соревнования у девушек на юниорском чемпионате России по фигурному катанию. Сильный состав участников и большая плотность результатов в короткой программе создали шикарную интригу перед произвольными выступлениями спортсменок. Главным же противостоянием стало соперничество учениц групп Сергея Давыдова и Этери Тутберидзе, которая, правда, сама на турнир не прилетела, отправив во главе делегации хореографа Даниила Глейхенгауза и тренера Сергея Дудакова.

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Судьба победы и медалей решалась в последней разминке, но и до нее было на что посмотреть. Например, на ученицу Евгения Плющенко Веронику Жилину, которая провалилась в первой части соревнований, упав с тройного акселя.

В итоге атлетка вышла на лед вообще в первой из трех разминок и сразу же взорвала, чисто исполнив два четверных тулупа — в каскаде с двойным и сольный. Также у нее в прокате присутствовали двойной аксель, тройной риттбергер, каскад из тройного лутца и такого же тулупа, тройной флип + двойной сальхов через ойлер и сольный тройной лутц.

Он и стал преградой к более высоким оценкам, поскольку с него Жилина упала. Кроме того, решение обойтись без акселя в три оборота повлияло на высоту баллов, но и 121,88, которые Вероника получила за прокат, стали ориентиром.

Интересно, что открывавшая выступления Анастасия Морозова получила на 0,03 балла за произвольную больше, но она была последней после короткой программы, так что по сумме Жилиной уступила.

Впрочем, уже Агнета Латушкина, открывавшая вторую группу участниц, за счет перевеса в первой части соревнований по сумме результат Жилиной превзошла, и это сделали почти все выступавшие дальше девушки.

После двух разминок таблицу возглавляла Елизавета Осокина: с суммой 190,50 она обошла Ксению Цибинову, которая была лучшей среди не попавших в разминку сильнейших после короткого проката. Впрочем, Цибиновой второе выступление в Красноярске не удалось вообще, и она осталась на итоговом десятом месте в протоколе, показав лишь тринадцатый результат в этой части.

Ну а дальше началось самое интересное. Из шестерки лидеров отставала от остальных только Анна Фролова, которая в произвольной в начале второй части программы допустила ошибку на приземлении второго прыжка в каскаде тройной лутц + тройной тулуп. Дальше был чистый каскад двойной аксель + ойлер + тройной сальхов, а затем падение на тройном флипе. Кроме того, у нее еще и дорожка шагов была оценена только вторым уровнем, так что на что-то серьезное претендовать ученица Давыдова не могла. Тем не менее, благодаря короткой программе она всего на 0,04 балла опередила Морозову и в итоге сохранила шестую позицию.

Фролова выступала в сильнейшей разминке второй, а открывала ее Софья Самоделкина, которая была четвертой после первого дня соревнований. Первая пятерка вообще расположилась всего в интервале в 1,69 балла, так что ожидать можно было чего угодно.

Олимпийский призер и ныне хореограф Илья Авербух, например, называл Самоделкину вместе с Акатьевой главным фаворитом уже после короткой программы, но в произвольной Софья ошиблась сразу же, не докрутив полоборота и приземлившись на две ноги, на четверном сальхове. Правда, свой класс она явила тут же, идеально исполнив четверной сальхов уже в каскаде с двойным тулупом. Еще два каскада из тройных прыжков и сольный тройной риттбергеор спортсменка выполнила во второй части, получив за это надбавки к стоимости.

Вот только ошибка на старте совсем не повлияла на Самоделкину, и все остальное выступление смотрелось на одном дыхании. Не удивительно, что она стала первой, кто преодолел 200 баллов, став с суммой 207,64 лидером.

Не смогла ее опередить, как и в короткой программе, Елизавета Берестовская, показавшая интересный, но все-таки не самый сложный прокат под музыку из «Цирка дю Солей». Имеющая в арсенале четверной прыжок подопечная Давыдова на этот раз не рискнула включить его в программу, зато не допустила ошибок. Разве что арбитры немного отминусовали ей каскад тройной лутц + тройной риттбергер, на котором она в начале второй части выступления поборолась на выездах с обоих прыжков.

Интересно, что выступление сильно отличалось от того, что было заявлено на бумаге. Причем не факт, что таким был план: сразу по выходу с катка она «получила на орехи» у бортика от своего наставника, который был недоволен тем, что она не делает того, о чем с ней договариваются.

Лидировавшая после короткой программы с микроскопическим перевесом Софья Муравьева, выступавшая следом, все прыжковые элементы своего проката выполнила образцово чисто, но обошлась без элементов «ультра-си». В итоге именно безошибочность исполнения позволила Муравьевой лишь чуть больше балла проиграть Самоделкиной по произвольной, но обойти ее на 0,49 по сумме и обеспечить себе медаль!

Она стала бронзовым призером, так как завершавшие соревнования представительницы «Хрустального» не оставили конкуренткам шансов. При этом и между ними борьбы как таковой не получилось.

Работавшая предпоследней Софья Акатьева заявила два четверных тулупа и сразу же прыгнула первый из них в каскаде с двойным на +2,58, а вот на сольном «кваде» была близка к падению и даже вынуждена была опереться одной рукой на лед.

Дальше ученица Тутберидзе еще и упала на тройном акселе, но смогла собраться и сделала тройной риттбергер, каскады тройной лутц + тройной тулуп и тройной флип + ойлер + тройной сальхов, а также сольный тройной лутц. Больше ни единой ошибки помарки она себе не позволила. Разве что дорожка была оценена третьим уровнем, но четвертого все равно в этом элементе не получил никто.

«Что ж такое, никак не получается чисто!» — иронично сказала серебряный призер прошлогоднего юниорского ЧР (тогда первой была Камила Валиева) Даниилу Глейхенгаузу по выходу со льда.

Тем не менее за свое выступление Акатьева заработала сумасшедшие 147,20, что в сумме дало красивые 220 очков ровно.

Закрывавшая турнир прокатом под гордым названием «Арцах» Аделия Петросян смогла разменять свое третье место после короткой программы на второе итоговое. Причем с запасом, хоть и Самоделкиной уступила прилично.

Петросян выдала прекрасный чистый прокат, все сделав настолько вдохновенно, что по окончании музыки даже ударила на радостях ладонью по льду. Да, аксель был только двойным, и четверных прыжков у нее в арсенале пока нет, но каскада тройной лутц + двойной тулуп, тройного риттбергера, каскадов тройной флип + тройной тулуп и тройной лутц + ойлер + тройной сальхов, а также тройного флипа хватило, чтобы заработать 139,23 за выступление и 211,87 в сумме.

Чемпионат России по фигурному катанию среди юниоров. Девушки. Итоговое положение

1. Софья Акатьева – 220,00

2. Аделия Петросян – 211,87

3. Софья Муравьева – 208,13

4. Софья Самоделкина – 207,64

5. Елизавета Берестовская – 199,11

6. Анна Фролова – 190,54

7. Елизавета Осокина – 190,50

8. Мария Парамонова – 189,93

9. Полина Свириденко – 187,23

10. Ксения Цибинова – 185,97