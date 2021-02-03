Риск из-за уголовного дела: что мешает переходу Промеса в «Спартак»

Трансферная сага с переходом Квинси Промеса в московский «Спартак», похоже, затягивается на неопределенный срок, и до возвращения голландца на «Открытие Арену» придется наблюдать как минимум еще один эпизод этого сериала. Казалось, что трансфер уже оформлен: «Спартак» вроде договорился с «Аяксом» об аренде 29-летнего вингера с возможностью последующего выкупа, голландцы уже приобрели Промесу временную замену в лице Уссамы Идрисси из «Севильи», тогда как самого Квинси ждали со дня на день в Дубае, где красно-белые проводят зимние тренировочные сборы во время паузы в чемпионате. Однако подписания контракта между москвичами и голландцами пока так и не произошло.

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Виной тому скандальная история с поножовщиной, к которой Промес может иметь непосредственное отношение.

В декабре 2020-го стало известно о задержании футболиста, которого заподозрили в нанесении ножевых ранений одному из его родственников на вечеринке, прошедшей еще летом. Защита спортсмена, равно как и он сам, все обвинения отрицает, и правоохранительные органы, не нашедшие пока доказательств причастности Квинси к этому эпизоду, голландца из-под стражи выпустили. При этом футболист все еще проходит по этому делу как подозреваемый. В случае, если следствие выяснит, что Промес действительно напал на человека с ножом, то ему может грозить до четырех лет тюремного заключения.

Пока дело находится в процессе расследования и выяснения всех обстоятельств данной истории, запрета на передвижение по разным странам у голландца нет, потому юридически его переходу в «Спартак» ничего не препятствует. При этом в руководстве красно-белых все равно опасаются некоторых проблем, которые могут возникнуть у клуба из-за этого дела. Москвичи пытаются согласовать с «Аяксом» такой пункт выплат компенсации за переход Промеса, при котором риск понести финансовые потери будет минимальным. В частности, «Спартак» рассматривает теоретический вариант, при котором трансфер будет оформлен, деньги будут заплачены, а сам Промес в итоге не сможет переехать в Москву из-за уголовного преследования.

«Конечно, все упирается в возможное уголовное преследование, потому что это чревато запретом на работу Промеса в России по решению суда. В связи с этим клубу важно застраховать свои риски; стороны находятся в конструктивном диалоге, не нужно нагнетать ситуацию», — приводит ТАСС слова директора по связям с общественностью столичного клуба Антона Фетисова.

Вдобавок к этому инсайдеры «Спорт-Экспресса» подчеркнули, что в этих переговорах «Аякс» идти навстречу «Спартаку» не торопится и даже перед подписанием соглашения внес некоторые изменения, не удовлетворяющие москвичей. Представитель красно-белых эту информацию, впрочем, опроверг.

«Никаких изменений не было. «Аякс» не менял никаких условий в последний момент, идут переговоры с учетом юридических нюансов», — сказал Фетисов.

Ожидается, что сделку, несмотря на эти трудности, клубы все-таки заключат, и Промес этой зимой присоединится к «Спартаку».

Вопрос возникает и в том, где именно красно-белые встретят своего бывшего футболиста. Сейчас подопечные Доменико Тедеско завершают уже второй тренировочный сбор в Дубае, который рассчитан до 8 февраля. В клубе могут посчитать прилет Промеса в Эмираты на несколько дней необоснованным, учитывая серьезные антикоронавирусные меры в ОАЭ, поэтому к своей новой-старой команде футболист, вероятно, присоединится уже на третьих сборах. По информации «РБ-Спорт», москвичи планируют провести его в Сочи, а в случае хороших погодных условий могут и вовсе остаться в столице.

«По месту сбора все будет зависеть от решения главного тренера команды Доменико Тедеско. Как он решит, так и будет. Клуб запланировал сбор, забронировал отель в Сочи в период с 12 по 18 февраля», — отметили в «Спартаке».