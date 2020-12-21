«Помогает вера людей»: Промес впервые высказался об аресте

Накануне «Аякс» на выезде обыграл «Ден Хааг» в матче 13-го тура чемпионата Нидерландов. Встреча прошла в Амстердаме и завершилась победой гостей со счетом 4:2. Все свои четыре гола победители забили в первой половине встречи (дубль оформил нестареющий Клас-Ян Хунтелар), а уже после перерыва позволили хозяевам отыграть два мяча.

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Одним из центральных моментов встречи стал выход на замену полузащитника гостей Квинси Промеса, побывавшего в СИЗО из-за подозрений в нанесении ножом тяжких телесных повреждений родственнику.

Как итог, «Аякс» с 33 очками остался лидером турнирной таблице Эредивизи: самый титулованный клуб Нидерландов на три очка опережает ПСВ. «Ден Хааг» (7) идет на предпоследнем, 17-м месте.

После финального свистка Промес наконец прервал молчание и прокомментировал возвращение в стан «Аякса» по освобождении из-под ареста.

«Мне нечего скрывать… Однако было приятно снова сосредоточить внимание на футболе и оставить позади второстепенные проблемы, — приводит слова голландца местное издание De Telegraaf. — Это был шок для всех — рад, что меня освободили так быстро.

Знаете, я потрясен так же, как и весь остальной мир. Это что-то из моей личной жизни, я не могу сказать об этом больше. Но теперь я свободен и думаю, что этого достаточно. Здорово, что клуб поддерживает меня: речь идет не только об Эрике тен Хаге, но и о моих товарищах по команде. Приятно, что люди верят в меня — это очень помогает. Нет желания тратить больше энергии на второстепенные дела. Это сложная ситуация для всех, вот только мы должны смотреть в будущее, потому что мы еще можем на него повлиять. То, что случилось, случилось».

Помимо руководства клуба, поддержал своего подопечного и главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг, который рассчитывает на вингера вне зависимости от его проблем вне футбольного поля.

«Мы поставили перед Промесом условия. Однако я не собираюсь этого объяснять — пускай это остается между тренером и игроком. На прошлой неделе Квинси играл очень хорошо, так что теперь нет причин, по которым он не может выходить на поле. В этом году нам очень нужны все игроки, ведь каждые три-четыре дня идут тяжелые матчи. В такой ситуации вам нужны игроки, которые знают уловки и могут быть решительными. Промес способен помочь «Аяксу», — признался специалист.

Напомним, что инцидент произошел в июле нынешнего года на частной вилле Промеса в городе Абкауде. Футболист тогда организовал вечеринку родственников, в ходе которой, по версии следствия, так разозлился на двоюродного брата, что нанес ему несколько ударов ножом. Свидетелями конфликта стали несколько человек. Один из них заявил, что все могло закончиться более трагически, если бы «не были приняты некоторые меры». В итоге брат Промеса получил тяжелую травму колена и другие повреждения – на фотографиях, попавших в интернет, видно, насколько были глубокими раны пострадавшего.

Кузен экс-спартаковца написал заявление в правоохранительные органы всего месяц назад — тогда и было начато расследование. Теперь полицейским предстоит выяснить обстоятельства событий пятимесячной давности.

Что же касается самого игрока, то 13 декабря Промес был взят под стражу, а уже 16-го числа его выпустили на свободу, в то же время оставив в статусе подозреваемого в резонансном деле.

В случае если вина футболиста будет доказана, ему грозит четыре года тюрьмы за нанесение «тяжких телесных повреждений». Однако именитый адвокат, арбитр Спортивного арбитражного суда (CAS) Кристиан Виссер уверен, что за такой поступок можно получить и в два раза больше. В разговоре с РИА «Новости» эксперт заметил, что сторона обвинения может трактовать случившееся как покушение на убийство, за что полагается восемь лет за решеткой.