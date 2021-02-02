«Не жму руки»: Паршивлюк о ветеранах «Спартака» и Каррере

Воспитанник и бывший капитан московского «Спартака» Сергей Паршивилюк, который сейчас выступает за московское «Динамо», дал большое интервью во время зимнего сбора бело-голубых в Турции. Футболист поведал много всего, а наиболее интересные моменты были связаны с рассказом защитника о тренерах, с которыми работал. По мнению Сергея, иностранные специалисты, работающие в отечественных клубах, как правило гораздо больше погружены в процесс, нежели российские тренеры.

В то же время, одним из примеров совсем иных отечественных наставников игрок назвал Валерия Карпина. С ним Паршивлюк пересекался и в «Спартаке», и в «Ростове».

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«95% футболистов, которые работали с Георгичем, замечательного о нем мнения, — рассказал защитник. — Учитывая даже то, что когда они были в командах-соперниках и думали про Карпина, что он какой-то не такой. А потом свое мнение меняли. Есть в нем какое-то притяжение, харизма. Он человек честный, прямой. Как есть, так и скажет. Честность всегда притягивает... Он полностью погружен в команду, контролирует каждую тренировку. Поэтому даже с такой текучкой кадров, как у «Ростова», Валерий Георгиевич показывает результат».

По мнению Сергея, еще одним российским главным тренером, который от и до погружен в рабочий процесс, является наставник национальной команды страны Станислав Черчесов. Именно при нем футболист дебютировал в профессиональном футболе.

«Я работал с Черчесовым, когда он только начинал. Тогда он очень сильно горел работой. Сейчас, наверное, тоже горит», — отметил бывший спартаковец.

При этом Паршивлюк не согласился с высказываниями Черчесова в эфире «Матч ТВ», когда после разгрома от Сербии (0:5) в Лиге наций УЕФА специалист прошелся по Федору Чалову и братьям Миранчукам.

«Я сразу сказал, что для меня это, как минимум, странно, — удивился защитник жесткой критике со стороны тренера в адрес своих подопечных. — Ты можешь назвать футболиста деревом тет-а-тет. Дальше — вы либо пожмете руки, либо поругаетесь и больше не захотите друг друга видеть. Но публично говорить на всю страну — некорректно, как мне кажется. Думаю, это просто такая черта характера. Станислав Саламович был такой всегда... Просто с достижением определенного уровня, целей, с победами и всем остальным ты еще больше уверен в своей правде и ходе мыслей».

Отдельной важной темой стал уход футболиста из московского «Спартака».

«Я до сих пор не вижу смысла ворошить прошлое. Да и не думаю, что кому-то это интересно, — подчеркнул игрок. — Мне надо подготовить почву для этого (смеется). Если даже расскажу, через две минуты позвонят Дмитрию Аленичеву, а он скажет, что все это полный бред, такого не было, Паршивлюк просто не соответствовал уровню «Спартака» из-за своих повреждений, третье, четвертое, пятое. Я пережил эту историю, у меня все более-менее хорошо. Конечно, обидно и досадно, что именно так получилось».

После этого свою версию рассказал журналист, заявивший, что Дмитрий Аленичев не видел игрока в составе, в то время как после его отставки Массимо Каррера вернул Сергея из дубля и рассчитывал на него. Однако в итоге итальянец прислушался к мнению неких ветеранов, которые не хотели, чтобы Паршивлюк был в команде. Это и предопределило судьбу защитника.

«Вторая часть правдивая. Я не был свидетелем тех событий, но по моей информации от разных источников, такое было. Мне такое сообщали. Теперь этим ветеранам я не жму даже руки, а они закрывают глаза. Делают вид, что я несу пургу какую-то и все было не так», — рассказал динамовец.

Впрочем, Массимо Каррера уже прокомментировал слова Сергея, заявив, что они не соответствуют действительности и задался вопросом, почему тот молчал четыре года, а теперь заговорил.

Из остального, что было в интервью, можно отметить, что Паршивлюк считает капитана сборной России и форварда «Зенита» Артема Дзюбу игроком, вполне способным заиграть в Английской премьер-лиге (АПЛ) при необходимом уровне доверия со стороны тренера, а также отметил, что тот не любит проигрывать нигде и ни при каких обстоятельствах, а потому и добился успеха:

«Мы с ним не одногодки, но могу сказать, что во всех детско-юношеских командах он считался одним из лучших игроков. А когда попали с ним вместе в основу, я понял, какой характер у него: человек не любит проигрывать вообще ни во что... Если играли в «камень, ножницы, бумага», то не заканчивали, пока он не победит. Договорились, допустим, до трех, но он будет уверять, что до пяти. Этот человек — победитель по характеру. Поэтому с такими данными и характером он имеет сейчас то, что имеет. Дзюба любит преодолевать трудности, ему спокойное течение не нравится».

Наконец, высказался футболист... о динамовской эмблеме. Ведь сразу после перехода в «Динамо» он отказался целовать «Д» на футболке, так как 20 лет провел в «Спартаке».

«Даже любовь не стоит принимать близко к сердцу. Сегодня тебя любят, завтра уже ненавидят, поэтому я всегда стараюсь дистанцироваться. Конечно, всегда приятно, когда тебя узнают и помогают. Вот буквально на днях обставляли комнату в доме, приехал специалист, оказался болельщиком «Динамо». Сказал, что сделает все на высшем уровне», — подытожил Сергей.