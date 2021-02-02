Погряз в конфликтах: «Реал» может уволить Зидана

За последние несколько недель «Реал» потерял шансы на завоевание двух титулов, вылетев из Суперкубка Испании и Кубка Короля от «Атлетико» и «Алькояно» соответственно. А в последнем матче в чемпионате случилось поражение от скромного «Леванте», отбросившее «сливочных» от лидирующего «Атлетико», имеющего игру в запасе, уже на десять очков.

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Результаты мадридцев в нынешнем сезоне ставят под вопрос будущее главного тренера команды Зинедина Зидана. Впервые о его возможной отставке писали еще в октябре из-за неубедительного старта, но после победы в «Эль Класико» настроения переменились. Затем последовали и неудачи в Лиге чемпионов: до заключительного тура над «Реалом» висела угроза невыхода из группы. По слухам, руководство готово было немедленно сменить тренера, если бы это произошло. В итоге Зидан дотянул до трансферного окна, но никакого усиления не получил, — по одной из версий, из-за разногласий между специалистом и президентом Флорентино Пересом.

Домашний проигрыш «Леванте» был знаковым: «Реал» уступил на «Сантьяго Бернабеу» впервые за десять игр, проиграл третий из четырех последних матчей, а само поражение стало уже четвертым в этом сезоне Ла Лиги для «сливочных». Для сравнения, за весь прошлый чемпионат мадридцы проиграли всего трижды. В общей сложности у «Реала» уже семь поражений при восьми в предыдущем сезоне.

Поскольку отставание от «Атлетико» уже слишком большое, а основной задачей для действующего чемпиона стало удержание второго места в борьбе с «Барсой», то, говоря о титульных перспективах команды, все сводится к Лиге чемпионов. В 1/8 «сливочные» поспорят за выход в четвертьфинал с итальянской «Аталантой», и эти два матча (24 февраля и 10 марта) будут определяющими для Зидана. Испанское издание AS сообщает, что единственный способ для Зидана сохранить работу — это выиграть по итогам сезона главный европейский турнир. В «Реале» ожидают, что в предстоящих четырех матчах Примеры главный тренер сделает ставку на ротацию состава, чтобы лучше подготовиться к встречам с бергамасками, но ситуация осложняется тем, что на некоторых своих лидеров Зидан рассчитывать не может, даже оглядываясь на Лигу чемпионов. Последующие возможные неудачи в чемпионате могут привести к тому, что «Реал» отпустит еще и «Барселону».

Кроме прочего, у Зидана существует напряженность не только в диалоге с руководителями «Реала». Как пишут в Испании, не все хорошо у тренера и со своими футболистами. В начале января Cadena SER сообщала, что между Зиданом и некоторыми игроками произошла серьезная словесная перепалка во время разбора последней игры. Претензии якобы выдвинула группа молодых футболистов, обвинивших наставника в том, что у него есть неприкасаемые фавориты в команде, которые выходят на поле независимо от работы на тренировках.

Не пошла авторитету Зидана на пользу и история о том, что именно из-за него летом покинул клуб талантливый защитник, воспитанник «Реала» Серхио Регилон. Это произошло после того, как Зидану стало известно о конфликте 24-летнего испанца с его сыном Люкой, который на тот момент тоже был в первой команде «сливочных».

О проблемах именитого тренера с молодой частью «Реала» говорит и ситуация, произошедшая на фоне поражения от донецкого «Шахтера» в Лиге чемпионов. Тогда испанской прессе стало известно, что Зидан открыто высказал недовольство и претензии Мартину Эдегору и Винисиусу Жуниору, а также повздорил с Эденом Азаром. Жуниор, считающийся одни из главных талантов и активов «Реала», впоследствии перестал попадать в состав, а Эдегора «сливочные» отправили в аренду в лондонский «Арсенал». Нападающий Лука Йович, купленный полтора года назад за более чем €60 млн и тоже не сумевший заиграть при Зидане, вернулся в «Айнтрахт» на правах аренды и в четырех матчах в новой-старой команде забил уже трижды.

Главным и единственным кандидатом на замену Зидану «Реал» рассматривает работающего последние годы с «Кастильей» Рауля. Вариант с Маурисио Почеттино, который также интересовал «сливочных», был отброшен после того, как аргентинский специалист согласился возглавить «Пари Сен-Жермен» по ходу сезона.