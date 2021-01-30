В Иране казнили второго борца за полгода

О деле Мехди Али Хоссейни впервые стало известно из иранских СМИ в начале января. Тогда федерация Объединенный мир борьбы (United World Wrestling) подтвердила, что в отношении спортсмена в Иране ведется уголовное преследование по обвинению в убийстве. Инцидент, как утверждают власти республики, произошел еще в 2015 году: Хоссейни принял участие в массовой драке, которая привела к смерти человека. По другой версии, которую предоставило «полуофициальное» информационное агентство Fars со ссылкой на представителей местных судебных органов, Хоссейни убил 22-летнего мужчину во время вооруженного ограбления.

Законодательство Ирана предусматривает смертную казнь за ряд преступлений, включая убийство. Поскольку семья жертвы отказалась предоставить борцу греко-римского стиля помилование, смертельный приговор Хоссейни был оставлен в силе Верховным судом. Последние пять лет атлет провел в тюрьме, критикуя власть и утверждая, что доказательств его вины недостаточно.

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С просьбой к семье убитого проявить милосердие в отношении Хоссейни обращалась как спортивная общественность, так и лично один из самых известных борцов Исламской Республики Хамид Сориан, призывавший «простить Хоссейни за большую ошибку и дать ему шанс на новую жизнь». В Иране он настоящая легенда и практически национальный герой: в числе достижений Сориана золото Олимпиады, шасть побед на чемпионате мира, дважды золото чемпионата Азии. Он является первым иранским бойцом греко-римского стиля в истории, ставший олимпийским чемпионом — он выиграл Игры в 2012 году в Лондоне.

Джабиб Ахлаги, тренер национальной сборной Ирана и бывший чемпион Азии по борьбе, тоже пытался предотвратить казнь Хоссейни.

«Мехди боролся с с моим младшим братом в той же возрастной группе, и он действительно хороший и волевой борец. Он любит борьбу и за годы тюремного заключения стал чемпионом страны по тюремной борьбе. Я отчаянно прошу благородную семью жертвы простить его», — говорил он.

За Хоссейни также поручились бывший главный тренер сборной Ирана по борьбе Али Ашкани, бронзовый призер Олимпийских игр в Рио и бывший чемпион мира Саид Абдоли, чемпион мира Мохаммад Талаи и Хамид Бавафа, Мехрдад Мардани и Абдолкарим Какаххаджи — другие члены иранской команды.

Mehdi Ali Hosseini, an Iranian wrestler was today in a prison in Dezful, in Khuzestan Province, SW #Iran

The clerical regime seeks to prevent escalation of popular protests by these executions, extensive arbitrary arrests, and other repressive measures. #StopExecutionsInIran pic.twitter.com/icedtjdnD2 — IRAN HRM (@IranHrm) January 25, 2021

Выходец из Эндимешка Мехди Али Хоссейни в свою очередь был борцом не национального уровня, как писали изначально, а регионального, то есть никогда не принимая участие в соревнованиях национального или международного уровня, потому и информации в открытом доступе и у United World Wrestling о нем не так много. Тем не менее его ситуация вызвала широко распространившееся протесты и призывы как в Иране, так и во всем мире. Впрочем, серьезный резонанс дело приобрело только уже перед смертью Хоссейни.

Несколько раз казнь Хоссейни откладывали из-за кампании по спасению его жизни, однако утром 25 января приговор был приведен в исполнение — спортсмена казнили через повешение в тюрьме города Дизфуль юго-западной провинции Хузестан.

Резко на казнь Хоссейни отреагировал Национальный совет сопротивления Ирана (NCRI). В заявлении секретариата приводится статистика о том, что лишь за последний календарный месяц в стране были вынесены смертные приговоры по меньшей мере 33 людям, и «клерикальный режим не может прожить и дня без казней». NCRI отмечает, что боролся за жизнь Хоссейни, а сейчас призывает мировое сообщество откликнуться. По мнению движения, «лидеры этого режима должны предстать перед судом за четыре десятилетия преступлений против человечности».

«Религиозный фашизм, правящий Ираном, казнил еще одного иранского борца. 14 января Комитет по легкой атлетике Национального совета сопротивления Ирана призывал международное сообщество, особенно Совет по правам человека Организации Объединенных Наций и Международный олимпийский комитет, принять немедленные меры для спасения жизни господина Хоссейни. Иранское Сопротивление вновь обращается с призывом к Генеральному секретарю ООН, Верховному комиссару ООН по правам человека, Совету по правам человека и всем правозащитникам, а также к Европейскому Союзу и его государствам-членам осудить гнусную казнь Мехди Али Хоссейни и принять немедленные меры, чтобы спасти жизнь заключенных, ожидающих смертной казни», — считает NCRI.

Политический директор Национального альянса за демократию в Иране Камран Хансариниа раскритиковал МОК и другие спортивные организации, обвинив их в бездействии по защите иранских атлетов.

«В то время как большинство спортсменов обеспокоены отменой спортивных мероприятий из-за вспышки пандемии, спортсмены в Иране опасаются быть убитыми исламскими властями. МОК до сих пор отказывается принимать серьезные меры против иранского режима за его кровавое нападение на своих атлетов, несмотря на начало кампании солидарности со спортивными чемпионами Ирана», — приводит слова Хансариниа Fox News.

Приговор Хоссейни стал вторым громким процессом в Иране против спортсменов за последние полгода. 12 сентября в городе Шираз был казнен многократный чемпион страны по греко-римской борьбе Навид Афкари, обвиняемый в участии в антиправительственных митингах и убийстве охранника. За Афкари вступились и призывали Тегеран сохранить ему жизнь прежний президент США Дональд Трамп, глава UFC Дана Уайт, многочисленные спортсмены и организации, включая президента МОК Томаса Баха. При этом семья и адвокаты борца впоследствии утверждали, что Навид, вероятно, был не повешен согласно приговору, а подвергался пыткам и был убит в тюрьме, поскольку его тело они получили со следами насилия. После казни Афкари Соединенные Штаты пообещали ввести против иранской судебной системы санкции.