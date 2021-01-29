«Нокаутировал всех»: что говорят скандинавы о победе Большунова

«Большунов устроил настоящее шоу в Фалуне»

После скандального эпизода в Лахти, когда Александр Большунов ударил финского лыжника Йони Мяки и затем врезался в него на финише эстафетной гонки, факт, что теперь российский спортсмен будет находиться под гораздо большим вниманием, чем обычно, был ожидаем и очевиден. Особенно будущее Сан Саныча волновало финнов, которые ожидают от Международной федерации лыжного спорта (ФИС) возможных дополнительных санкций в отношении россиянина и, вероятно, даже его уголовного преследования. Пока же данные вопросы находятся на рассмотрении, сам Большунов после своей дисквалификации принял участие в первой гонке на этапе Кубка мира в Фалуне и одержал победу.

Реклама

В 15-километровой «индивидуалке» он стал первым, оставив позади себя норвежцев Симена Хегстада Крюгера и Шюра Рёте. Возмущавшихся финнов при этом не оказалось даже в топ-30. Лучшим среди них стал опытный Ийво Нисканен, который финишировал 33-м и проиграл Большунову 2,5 минуты, а Мяки и вовсе занял только 68-ю строчку из 80-ти. К слову, пострадавший финский лыжник по итогам гонки высказался на тему скандального эпизода, произошедшего в Лахти, и, кажется, свел конфликт с россиянином на нет.

«На этой неделе мне было несколько сложнее сосредоточиться на гонках. Мой Instagram атаковали российские болельщики, они написали мне много негативных сообщений. В итоге мне пришлось закрыть свой аккаунт. Что касается Большунова, то я с ним еще лично не общался, однако я видел его заявления и публичные извинения. Я принимаю их. Если встречусь с Александром, то просто пожелаю ему удачи»,

— сказал Мяки.

Позитивно о Большунове высказались и финские СМИ. Например, издание Iltalehti отметило превосходство россиянина над остальными лыжниками, когда ему даже теоретически никто не мог помешать на трассе.

«Большунов устроил настоящее шоу в Фалуне. Практически все его соперники пали перед тем темпом, который задала российская звезда. Бросить вызов Александру смог только Крюгер — норвежец боролся до последнего и уступил русскому меньше двух секунд. Среди наших же лыжников лучшим стал Нисканен. На гонку нашего чемпиона было трудно смотреть: Нисканен показал хороший ход только на первых километрах, но затем сдал и в итоге проиграл Большунову более двух с половиной минут. По скорости Нисканена опередили даже лыжники из Андорры и Японии…» — говорится в заметке.

«Большунов буквально уничтожил Клебо»

Норвежские СМИ в первую очередь обратили внимание на возвращение в сборную одного из лучших лыжников поколения Йоханнеса Клебо. 24-летний трехкратный олимпийский чемпион не принял участия в этапе в Лахти, где его соотечественники забрали все золотые награды, а в Фалуне показал провальный результат, заняв седьмое место в «индивидуалке».

Большунову именитый норвежец уступил чуть более минуты, при том, что сам Йоханнес стартовал даже раньше Александра, а финишировал позади него.

«Большунов буквально разгромил Йоханнеса Клебо и вообще всех, кто вышел на трассу перед ним. Составить конкуренцию Александру смогли только Крюгер, Рёте и Ханс Кристер Холунд, но в этом норвежско-русском триллере в Фалуне победу одержал именно Большунов, устроивший грандиозную гонку. Именно к нему было приковано все внимание после того, как он попытался избить финна Мяки после эстафеты в Лахти. На россиянина подали заявление в полицию, а сам Мяки был вынужден пройти медицинское обследование, которое, к счастью, переломов у него не зафиксировало», — написали журналисты издания Dagbladet, которое известно своими провокационными и резкими высказываниями в отношении российских спортсменов.

Норвежец Крюгер, который не смог опередить Большунова, заявил СМИ, что второе место в такой гонке для него является личной победой.

«Я был близок к тому, чтобы забрать победу у Большунова, но не смог. Тем не менее, я безумно счастлив. Второе место в сегодняшней гонке — это лучшее, чего я мог добиться», — цитирует Крюгера телеканал NRK.

«Большунов ужасно впечатляет»

Высказались о российском лыжнике и в Швеции. Журналисты портала Sportbladet опубликовали заметку с говорящим заголовком «Большунов нокаутировал всех», где подчеркнули, что «россиянин своей победой в Фалуне увеличил свое монументальное лидерство в общем зачете Кубка мира», а «вопрос об обладателе Большого хрустального глобуса этого сезона будет определен уже совсем скоро». Действительно, отрыв Александра Большунова от ближайших преследователей огромен. В активе Сан Саныча 1491 очко, у идущего вторым в общем зачете Ивана Якимушкина — 720.

Подчеркнул превосходство Большунова и бывший шведский лыжник, ныне работающим экспертом на национальном телевидении, Андерс Бломквист.

«Он ужасно впечатляет. Гонка в его исполнении была потрясающей», — сказал Бломквист.

Поддержал своего соотечественника Вильям Порома, представитель нынешней сборной Швеции. В ходе этого сезона 20-летний лыжник уже успел оскандалиться — на «Тур де Ски» он из-за неаккуратного поведения на трассе несколько раз помешал российским спортсменам, которых сам же называл «идиотами и придурками».

Но в этот раз молодой швед выразил восхищение Большуновым и заявил о желании тренироваться вместе с ним.

«Да, отставание от Большунова сегодня получилось ужасным. Если Александр пригласит меня к себе домой в Россию, чтобы тренироваться вместе, то я с радостью приеду», — сказал Порома, занявший в индивидуальной гонке 24-е место и уступивший лидеру более двух минут.

Еще одно известное спортивное шведское издание — Expressen — подчеркнуло, что Большунов «с самого старта взвинтил такой темп, который другие никак не могли выдержать». Но и скандальную историю в Лахти журналисты без внимания не оставили.

«Все помнят, как Большунов ударил Мяки, а после финиша выдал самый настоящий подкат, уронив финна. Сейчас русский лыжник находится под следствием дисциплинарного комитета Международной федерации лыжного спорта, ему грозит суровое наказание. Но даже это не мешает Большунову соревноваться и побеждать», — пишут журналисты.