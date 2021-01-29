Лидер среди новичков: Капризов забросил вторую шайбу в НХЛ

Восточный дивизион

«Баффало Сейбрз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:3 ОТ

Упакованные под завязку российскими легионерами «Рейнджерс» отвратительно начали сезон в сложном Восточном дивизионе, где и без них есть как минимум пять команд, для которых невыход в плей-офф станет катастрофой, в то время как попадут в Кубок Стэнли только четверо лучших.

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«Баффало» в число главных фаворитов не входит, но стартовал куда лучше и в четверг разбил нью-йоркцев со счетом 3:2. Но на этот раз решительно настроенные на реванш «синерубашечники» с первых же секунд полетели вперед. Уже в первом периоде гости перебросали соперника со счетом 15-5.

Правда, по факту результата это не дало. Да, «Рейнджерс» смогли провести относительно быстрый гол, когда Мика Зибанежад успел отдать Павлу Бучневичу в средней зоне и сменился на Райана Строума, пока россиянин искал в чужих владениях Артемия Панарина. Десятый же номер, приняв шайбу, выдал идеальный пас накатывавшему партнеру, и как раз Строум замкнул в касание.

Однако перевес «рейнджеров» свел на нет точный бросок лидера «клинков» Джека Айкела за 22 секунды до первого перерыва.

Во втором периоде Панарин уже сам нанес результативный бросок, но спас от поражения в основное время «Баффало» реализовавший большинство Сэм Райнхарт.

В итоге судьба поединка решалась в дополнительной пятиминутке, где Колин Блэквелл подкараулил в средней зоне ошибку соперника, вкатил с шайбой в зону и выдал на Алексиса Лафренье. Ну а первый номер летнего драфта-2020 наконец оформил свое первое очко в сильнейшей лиге мира, точным броском принеся команде победу в своем седьмом матче в дебютном сезоне.

Лафренье в итоге стал третьей звездой встречи, а лучшим ее игроком признали завершившего встречу с двумя очками, четырьмя бросками и +2 Артемия Панарина. В то же время важный вклад внес и голкипер Игорь Шестеркин, отразивший 23 броска по своим воротам и одержавший первую личную победу в нынешней кампании.

No. 1 for No. 1.



No moment too big for the kid. pic.twitter.com/uwonYZHT4t — New York Rangers (@NYRangers) January 29, 2021

«Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 6:3

Матч против «Айлендерс» был для «Вашингтона» последним, четвертым без отстраненных российских легионеров Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Ильи Самсонова, нарушивших COVID-протокол. Зато вернулся в состав пропустивший две предыдущие встречи Том Уилсон.

Начало получилось для «Кэпиталз» очень тяжелым. Уже в первом периоде Оливер Вальстрем отличился в своем дебютном матче сезона, пробив Витека Ванечека, а затем по шайбе добавили Кейси Сизикас и Андерс Ли.

Однако во втором периоде подопечные Питера Лавиолетта просто преобразились и буквально уничтожили оборону соперника и защищавшего ворота «островитян» Семена Варламова.

Камбэк хозяев начал Конор Шири, еще не забивавший за «Вашингтон», с которым он подписал контракт перед сезоном. Бывший форвард «Питтсбурга» и «Баффало» не успокоился на одном точном броске и добавил к нему еще один, а дальше Гарнет Хэтэуэй, Джон Карлсон и суперветеран-новичок «Кэпс» Здено Хара перевернули все с ног на голову.

Удивительно, но три своих последних периода с пятью заброшенными шайбами «столичные» провели именно против «Айлс», забросив им по пятерке также в 2020-м и 2013-м.

Ну а в заключительной двадцатиминутке Уилсон оформил последний гол команды, поразив уже оставленные на последней минуте Варламовым ворота, когда соперники к тому же играли в меньшинстве.

Серию без Овечкина, Кузнецова, Орлова и Самсонова «Кэпиталз» провели очень удачно, выиграв три матча из четырех, а ложкой дегтя в последнем поединке стала травма по ходу третьего периода защитника Джастина Шульца, который в трех последних играх, включая эту, набрал по два балла (2+4).

«Бостон Брюинз» — «Питтсбург Пингвинз» — 4:1

У Евгения Малкина никаких проблем со здоровьем и дисциплиной нет, но помочь своему «Питтсбургу» в поединке с набравшим ход «Бостоном» он ничем не смог. Джино нанес два броска, заблокировал один выстрел по своим воротам и даже выиграл две трети вбрасываний, в которых участвовал, но не набрал баллов за результативность.

В итоге в достаточно закрытом (всего 37 бросков на две команды) поединке хозяева лучше использовали свои шансы, оформив четвертую победу в текущем чемпионате подряд и в десятый раз кряду обыграв дома «Питтсбург».

Главным героем встречи стал опытнейший Патрис Бержерон, забросивший по шайбе во втором и третьем периодах, сняв все вопросы о победе «Брюинз».

«Нью-Джерси Девилз» — «Филадельфия Флайерз» — 1:3

Осечкой «Питтсбурга» воспользовалась обошедшая его в таблице после выездной победы над «Нью-Джерси» «Филадельфия». Правда, далась эта виктория «летчикам» очень тяжело.

За первые два периода «Девилз» перебросали соперника со счетом 24-8, однако при этом на быстрый гол Дэймона Северсона всего через пару минут ответил Ник Проссер. Ну а третья двадцатиминутка вышла по игре равной, но при этом «Флайерз» усилиями Михаэля Раффля и еще не отличавшегося в нынешнем сезоне Клода Жиру забросили дважды в начале отрезка, что и решило судьбу встречи.

Российский защитник победителей Иван Проворов стал безусловным лидером по игровому времени, проведя на льду более 27 минут, заблокировав четыре броска и заработав показатель полезности +1, а вот форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев, нанеся три броска в створ, не отметился результативными действиями и завершил встречу с -1.

Центральный дивизион

«Даллас Старз» — «Детройт Ред Уингз» — 7:3

Стартовавший чуть с запозданием из-за проблем с COVID-19 «Даллас» продолжает идти широким шагом, сметая всех со своего пути. После трех побед в начале сезона Рик Боунесс предоставил отдых Антону Худобину, но и занявший последний рубеж в матче НХЛ впервые в карьере молодой Джэк Оттинджер не ударил в грязь лицом, отразив при этом лишь 87% бросков.

Но когда твоя команда забрасывает семь шайб за 60 минут, для виктории подвигов на последнем рубеже и не требуется, достаточно просто надежной игры, какую и показал 22-летний вратарь.

Для финалиста Кубка Стэнли в принципе не нужно подвигов, чтобы победить нынешний «Детройт» (уже во втором матче подряд), но ход «Старз» все равно впечатляет.

Самыми результативными в их составе оказались россиянин Денис Гурьянов (1+2) и финский защитник, ставший открытием плей-офф, Миро Хейсканен (0+3). На счету Александра Радулова голевая передача, а 20-летний канадский новичок Тай Делландреа в своем четвертом поединке в НХЛ набрал первые очки, отметившись сразу и голом, и передачей.

Отдельных слов заслуживает Джо Павелски. Американский ветеран на этот раз открыл счет в равных составах, и за четыре поединка успел набрать уже 9 (4+5) баллов за результативность!

При этом «звезды» снова смогли реализовать лишнего игрока и за первые четыре игры сезона сделали это уже десять раз, что является клубным рекордом и вторым результатом в истории всей НХЛ после «Рейнджерс», которые в сезоне-1987/88 сделали это за четыре стартовых поединка 11 раз.

Естественно, «Даллас» является лидером по проценту реализации большинства, забивая чаще чем раз в два удаления соперников — 52,6%.

Another team effort pic.twitter.com/HtD6cFT63t — Dallas Stars (@DallasStars) January 29, 2021

»Каролина Харрикейнз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 1:0 ОТ

Не игравшая с 18 января из-за ситуации с коронавирусом «Каролина» вышла на лед в домашнем матче против «Тампы» и смогла одержать важную победу, хотя голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский провел отличную встречу, отразив в основное время все 32 броска по своим воротам. Правда, его визави Петер Мразек сделал то же самое.

Все в итоге решалось в овертайме, где Василевский сделал еще два сейва, но затем все же пропустил выстрел Мартина Нечаса, выведенного на бросок Джорданом Стаалом и Дуги Хэмилтоном.

Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачов за 23 минуты на льду нанес два броска и сам заблокировал один, а форвард Александр Волков успел за 8:04 нанести бросок в створ, провести два силовых приема и сделать один блок-шот. Активен был один из лидеров «Харрикейнз» Андрей Свечников, на счету которого пять бросков и три силовых приема.

«Коламбус Блю Джекетс» — «Флорида Пантерз» — 3:2 Б

Продолжить в темпе «Далласа» могла также одержавшая на старте три победы в трех матчах (впервые в истории) «Флорида». На ее второй поединок с «Коламбусом», который был обыгран два дня назад в буллитной серии, ворота занял уже не Сергей Бобровский, а Крис Дриджер.

У «Блю Джекетс» дебютировал уроженец Коламбуса Джек Рословик, выменянный накануне вместе с Патриком Лайне за Пьер-Люка Дюбуа у «Виннипега». Отличиться ему не удалось, но этого и не потребовалось.

Соперники снова не сумели выявить победителя в основное время и в овертайме, а в еще одной непростой буллитной серии все решила единственная удачная попытка форварда «голубых мундиров» Алекса Тексье.

Команда Джона Тортореллы после двух поражений в основное время на старте сезона имеет уже шестиматчевую серию с набранными очками. Ну а «Флорида», хоть и не продлила победную серию, по-прежнему набирает очки в каждой встрече сезона.

Западный дивизион

«Миннесота Уайлд» — «Лос-Анджелес Кингз» — 5:3

Мощный стартовый отрезок, который подытожил второй точный бросок Кирилла Капризова в его заокеанской карьере, обеспечил «Миннесоте» победу над «Лос-Анджелесом».

Поведя со счетом 3:0, «дикари» едва не разбазарили перевес, пропустив дважды подряд в меньшинстве в начале второго отрезка, но усилиями Ника Бьюгстада и Джоэля Эрикссон Эка вновь обеспечили себе перевес в три шайбы, так что результативный бросок Алекса Иаффало уже ничего не мог изменить.

Капризов благодаря своему голу остается лидером лиги в списке бомбардиров-новичков, набрав на данный момент 7 (2+5) очков.

«Колорадо Эвеланш» — «Сан-Хосе Шаркс» — 3:0

Бросок, силовой прием и блок-шот Валерия Ничушкина помогли «Колорадо» одержать уверенную победу над «Сан-Хосе», хотя главным героем стал, конечно, Назем Кадри, оформивший дубль и ассистировавший Андре Бураковски, то есть принявший участие во всех голах в поединке.

Двумя результативными передачами отметился здорово начавший сезон Брэндон Саад, а на счету немецкого голкипера Филиппа Грубауэра 21 сейв и сухой матч.

«Аризона Койотис» — «Анахайм Дакс» — 3:2

Дубль Кристиана Дворака помог «Аризоне» одержать победу в матче аутсайдеров дивизиона. Победа для «Койотис» очень важна, поскольку на данный момент от зоны плей-офф их отделяет всего одно очко, а плотность в таблице весьма велика.

Северный дивизион

«Монреаль Канадиенс» — «Калгари Флэймз» — 4:2

Продолжает свою великолепную поступь несколько сенсационно возглавляющий Северный, канадский дивизион «Монреаль». На этот раз под натиском «Канадиенс» пал «Калгари».

В очередной раз блестяще сработали спецбригады хозяев. «Монреаль» начал встречу с двух шайб в большинстве в исполнении Брендана Галлахера и Ши Уэббера, во втором периоде Джош Андерсон отличился в равных составах, а затем названный лучшим игроком НХЛ прошлой недели Тайлер Тоффоли забросил еще и в меньшинстве. Этот гол для команды Клода Жюльена стал пятым в меньшинстве в шести последних поединках!

«Калгари» попытался устроить камбэк в третьем периоде, но шайб Милана Лучича и Расмуса Андерссона оказалось все-таки недостаточно.

Российский защитник «Монреаля» Александр Романов нанес один бросок, провел три силовых приема, заблокировал два выстрела по воротам хозяев и снова играл не только в равных составах, но и в большинстве с меньшинством. Его коллега по амплуа и бывший одноклубник по ЦСКА Никита Нестеров из «Калгари» нанес два броска при одном силовом приеме и одном блок-шоте, но завершил матч с -1.

«Эдмонтон Ойлерз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 3:4

Российский нападающий Илья Михеев нанес один бросок и провел четыре силовых приема в поединке, где «Торонто» на выезде сумел переиграть «Эдмонтон». Его одноклубник по «Мэйпл Лифс» Александр Барабанов снова сыграл очень мало, но за 5:18 на льду успел провести силовой прием и заработать положительную полезность +1.

«Ванкувер Кэнакс» — «Оттава Сенаторз» — 4:1

Продолжает падение в пропасть «Оттава», которая после победы в первом матче сезона над «Торонто» потерпела уже шесть поражений кряду. Три последних случились за четыре дня в Ванкувере, а общий счет этих поединков — 3:16!

В составе «Кэнакс», как и в двух предыдущих встречах, нашлись герои, набравшие несколько баллов. Дубль на этот раз сделал Брок Бэсер, Элиас Петтерсон снова отметился голом и ассистом, а на счету Куинна Хьюза две результативные передачи.

У форварда «Сенаторз» Евгения Дадонова два броска и -1, его одноклубник защитник Никита Зайцев к точно такой же статистике добавил еще пять силовых приемов.