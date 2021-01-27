«Неизвестно, допустят ли меня к турнирам»: Большунов раскаялся

Финская лыжная ассоциация приняла извинения Александра Большунова за инцидент с Йони Мяки на финишной прямой эстафеты в рамках этапа Кубка мира в Лахти. Россиянин в официальном письме попросил прощения за то, что ударил соперника лыжной палкой после того, как тот перекрыл ему коридор для обгона, а также после финиша на скорости влетел в Мяки и сбил его с ног. Кроме того, свои извинения принесла и президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

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«Враждебность не является частью духа российской команды, и мы высоко ценим принцип «честной игры» во всех аспектах. Поэтому Большунов извинился перед Йони Мяки, и Ассоциация лыжных видов спорта России (АЛВСР) направила в Финскую лыжную ассоциацию официальное письмо с извинениями», — говорилось в пресс-релизе на сайте ФЛГР.

«Мы получили и приняли извинения от Ассоциации лыжных видов спорта России и Александра Большунова за инцидент,

— сообщил в ответном пресс-релизе президент Финской лыжной ассоциации Маркку Хаапасалми. — Мы хотим в будущем наслаждаться захватывающими и честными соревнованиями без каких-либо инцидентов, которые не связаны с лыжным спортом».

В этот же день стало известно, что финская организация направила заявление в Международную федерацию лыжного спорта (ФИС) с просьбой тщательно рассмотреть наказание, наложенное ведомством на Большунова (однодневная дисквалификация), и оценить, соответствует ли уровень этих санкций его нарушению.

По сути, финны вежливо уточняют, не стоит ли ФИС ужесточить наказание для россиянина. Одноматчевая дисквалификация привела лишь к тому, что был аннулирован результат сборной России в той эстафете, и Большунов вместе с Алексеем Червоткиным, Евгением Беловым и Денисом Спицовым лишился бронзовых медалей (вместо них на третье место поднялась вторая команда России в составе Ильи Семикова, Ивана Якимушкина, Андрея Мельниченко и Сергея Устюгова).

Судя по всему, финны считают наказание Большунова недостаточно суровым, чтобы компенсировать две атаки на их лыжника, и намекают на дисквалификацию со следующих стартов.

Однако ФИС пока не сообщала о повторном рассмотрении инцидента или о каких-либо намерениях увеличить дисквалификацию Сан Саныча. Сам россиянин давно прибыл в Швецию для участия в следующем этапе Кубка мира в Фалуне (29-31 января), но вполне допускает, что может пропустить данный турнир.

«Пока еще непонятная ситуация. Неизвестно, допустят меня к соревнованиям или нет», — отметил Большунов в эфире норвежского телеканала TV2.

Однодневная дисквалификация и аннулирование результата Сан Саныча и всей его команды — абсолютно понятное решение ФИС в той ситуации. В правилах федерации есть отдельный пункт о том, что спортсмен автоматически дисквалифицируется, если «угрожает безопасности людей или сохранности имущества или является причиной травмы или ущерба». Влетев в Мяки на финише, Большунов действительно стал причиной небольшой травмы руки, а также мог сломать сопернику инвентарь.

Но о длительности дисквалификации за такое нарушение детальных уточнений нет, а значит ФИС сама вправе решать этот вопрос. И судя по тому, что спустя три дня после инцидента организация ничего не добавила к первоначальному наказанию, штрафовать Большунова дальше она не намерена.

В правилах соревнований можно отыскать и пункт, согласно которому соперник Большунова тоже должен быть дисквалифицирован.

Напомним, Мяки преградил россиянину коридор для обгона, изменив траекторию перед финишем и просто не оставив тому пространства, чтобы вырваться вперед. Времени на то, чтобы перестроиться, у Сан Саныча уже не было, — так финнам и досталось серебро.

Согласно правилам лыжных гонок, «во всех соревнованиях создание помехи запрещено». Помехой считается в том числе и «намеренное препятствование, блокировка (когда спортсмен идет не по оптимальной траектории)». Также отдельно подчеркивается, что «спортсмены не вправе создавать помех при обгоне» — а именно это сделал Мяки.

И финальный пункт: «Дисквалификация применяется в случае серьезных нарушений и нарушений, оказавших явное влияние на окончательный результат соревнования».

Действия финна (блокировка Большунова на финишной прямой) явно повлияли на результат соревнований, так что Мяки вполне можно было дисквалифицировать.

«В тот день Мяки показал, как не нужно делать на лыжне, на финише. Я в свою очередь показал, как не нужно делать после таких инцидентов. Думаю, в той ситуации нужно было дисквалифицировать как российскую, так и финскую команду», — ответил Большунов в своем новом интервью.

Также россиянин еще раз подчеркнул, что врезался в соперника по случайности:

«Я уже сказал, что в следующий раз, если повторится подобная ситуация, я буду спокоен. Конечно, это было в первый и последний раз.

Реально в моих мыслях было подъехать к Мяки и просто спросить, почему он поступил именно так. Но в тот момент, когда я начал оттормаживать перед ним, у меня сломалось крепление, и также отстегнулась лыжа. Поэтому я в него и врезался, потому что не смог вовремя затормозить».

В этой ситуации, конечно, можно верить или не верить Большунову. Его ботинок реально слетел с лыжи, будто сломалось крепление, но по видео эпизода кажется, что это произошло буквально за миллисекунду до столкновения, которого было уже не избежать.

Так или иначе, россиянин действует грамотно в сложившихся обстоятельствах — приносит извинения и дает спокойные объяснения на скандинавском ТВ. Может, даже хорошо, что этот урок о необходимости укрощать свои эмоции он получил до старта чемпионата мира, который пройдет с 25 февраля по 7 марта. Остается надеяться, что Большунова без проблем допустят до ближайших этапов Кубка мира и он сможет уже в боевых условиях показать свой прогресс — как на лыжне, так и в психологических играх с соперниками.