Дисквалификация и уголовное дело: финны взялись за Большунова

На Большунова подали в полицию

Александр Большунов уже наверняка не раз пожалел об инциденте, который устроил на финише эстафеты в рамках этапа Кубка мира в Лахти (Финляндия).

Реклама

Напомним, россиянин вышел из себя из-за того, что финн Йони Мяки перекрыл ему траекторию для обгона, и ударил соперника лыжной палкой, но обойти Мяки ему это не помогло. В итоге финн финишировал раньше и принес своей команде серебро (победу одержали норвежцы), а Большунов был вынужден довольствоваться бронзой. Но это настолько не устроило 24-летнего спортсмена, что после финиша он на скорости врезался в Мяки и сбил его с ног.

За такое неспортивное поведение всю сборную России в лице Большунова, Алексея Червоткина, Евгения Белова и Дениса Спицова дисквалифицировали и лишили третьего места. К счастью, бронза ушла второй команде России в составе Ильи Семикова, Ивана Якимушкина, Андрея Мельниченко и Сергея Устюгова. Но конкретно Большунову от этого не легче, ведь последствия скандала продолжают преследовать его до сих пор.

В полицейском управлении Хяме (область Финляндии) сообщили, что сразу два человека подали заявление на российского лыжника с просьбой расследовать его агрессивные действия по отношению к Мяки.

«Двое граждан посредством электронной системы подачи заявления проинформировали полицию о произошедшем. Это был запрос на расследование инцидента в лыжной гонке, — приводит слова представителя полиции финский канал MTV Uutiset. — Сообщение о нападении зарегистрировано в полицейском управлении Хяме. В спортивных соревнованиях очень редко случается то, что может быть классифицировано как преступление. В ближайшие недели станет ясно, будет ли запущено предварительное расследование по этому делу».

При этом комиссар по уголовным делам департамента полиции региона Хяме Мартти Хирвонен заявил, что предварительное расследование уже началось.

«Дело будет продолжено в виде предварительного расследования», — приводит слова Хирвонена РИА «Новости».

Кто же подал в полицию? Пока неизвестно. Сам пострадавший Мяки заверил, что не делал этого. Об отказе финна писать заявление на Большунова сообщила местная федерация лыжных гонок.

Финн признался, что провоцировал Большунова на трассе

Стоит поблагодарить Мяки хотя бы за то, что не подливает масла в огонь. 26-летний спортсмен даже получил небольшую травму руки в результате наезда Большунова, но жаждой мести не горит. Возможно, он понимает, что спровоцировал россиянина и доля его вины в инциденте тоже есть.

Напомним, по правилам лыжных гонок запрещено менять траекторию с целью помешать сопернику, лишая его таким образом возможности обгона. Но именно это и произошло в том эпизоде, когда Большунов был готов бороться за серебро и развил огромную скорость, но просто не нашел места, чтобы обойти Мяки.

Данный эпизод разобрал бронзовый призер Олимпиады в Турине — 2006 швед Матиас Фредрикссон:

«Мы видим, как два лыжника выходят на финишную прямую. Мяки первым, а Большунов за ним, но на более высокой скорости. Если остановить картинку, то видно, что Мяки выбирает средний коридор. Он находится по центру финишной прямой.

Когда Мяки понимает, что скорость Большунова выше, то решает резко уйти вправо. Если мы остановим картинку, то видно, что на самом деле он делает это, чтобы помешать Большунову. Это не очень спортивно! Видно, что произошел контакт с Большуновым. У россиянина не было шанса найти коридор и ничего не оставалось, кроме как остановиться».

Более того, после завоевания серебра Мяки рассказывал финским СМИ, как провоцировал соперника на трассе.

«Во время гонки я посматривал на Большунова — возможно, это его провоцировало. На вершине холма перед последним спуском на стадион я попрощался с ним. Но не знаю, понял ли он мои слова», — приводит слова финского лыжника Dagbladet со ссылкой на Ilta Lehti.

При этом Мяки добавил, что его вдохновил на такие действия норвежец Петтер Нортуг — известный своими эпатажными выходками двукратный олимпийский чемпион, который мог финишировать задом наперед, чтобы позлить соперников. Недавно Нортуг был приговорен к семи месяцам тюрьмы за сильное превышение скорости, опасное вождение и хранение кокаина у себя дома.

Тем не менее сборная Финляндии не получила даже предупреждения за нарушение правил борьбы на финише.

Остается надеяться, что в традицию это не войдет, иначе неожиданные и красивые обгоны исчезнут из гонок — закрыть траекторию все опытные лыжники могут без проблем.

«Заявление в полицию граничит с бредом»

Несмотря на обращение двух неназванных граждан в правоохранительные органы Финляндии, Большунов беспрепятственно вылетел в Фалун, где пройдет следующий этап Кубка мира (29-31 января). А президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призналась, что не знает о возможном уголовном деле.

«Что? Саша побывал в полиции? Ничего не знаю о заявлении финнов, первый раз об этом слышу. Саша вместе со всеми сегодня утром улетел в Швецию», — цитирует Вяльбе Sport24.

Личный тренер Большунова Юрий Бородавко также заверил, что финская полиция не беспокоила сборную России.

«У нас такой информации нет, до вчерашнего вечера не было никаких известий. Если бы что-то было, к нам бы уже, наверное, пришли. Стопроцентной информации нет, опровергнуть мы тоже не можем пока.

Есть вероятность, что это какой-то фейк. Саша сейчас в Швеции, едет на автобусе. Даже если посмотреть на видео: был наезд, падение, но разве это нанесение увечий? Думаю, это все преувеличено»,

— приводит слова Бородавко «Чемпионат».

Спортивный юрист Артем Пацев считает, что шансы привлечь Большунова к какой-либо ответственности близки к нулю:

«Это граничит с полным бредом. Уж не знаю, какие там особенности финского законодательства, но если бы такое произошло в России, то можно было бы, если сильно-сильно захотеть, натянуть мелкое хулиганство и административку, пренебрежение общественным порядком. Но и это с большой натяжкой. Бредовая история».

А вот призер чемпионата мира, главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа Сергей Крянин допускает, что заявление в полицию может быть акцией со стороны финской федерации.

«Зная характер финнов, это было ожидаемо. Пусть подают свои заявления, что теперь? Думаю, это финская федерация заступается за своих ребят.

Теперь будет целое разбирательство. Но я не уверен, что возможно доказать умысел со стороны нашего спортсмена», — подытожил Крянин.

Финны пожалуются на Большунова в Международную федерацию

Но, если заявление в полицию действительно кажется бесперспективным, то жалоба в Международную федерацию лыжного спорта (ФИС) со стороны финской организации, скорее всего, будет направлена в ближайшее время.

«Финская лыжная ассоциация расследует случившееся. Санкции против Александра Большунова не могут быть приняты нашей лыжной ассоциацией, но мы направим письменный запрос в ФИС для получения объяснений»,

— приводит Ilta-Sanomat текст пресс-релиза ассоциации.

В теории это может грозить дисквалификацией лидера российской сборной. Такого развития событий очень не хотелось бы, учитывая, что осталось всего три этапа КМ, а затем — чемпионат мира. Сейчас никак нельзя оставаться без соревновательной практики.

«Финны после инцидента с Большуновым подали запрос в ФИС! И теперь нам обеспечен гемор, ибо дисквалификация Александра весьма возможна! Надо бороться, чтобы ее не было! И руки распускать не следует в гонке и после нее!» — написал в своем Telegram-канале известный комментатор Дмитрий Губерниев.

Рейс-директор ФИС по лыжным гонкам Пьер Миньере немного разрядил ситуацию, сообщив, что для отстранения от чемпионата мира нужно несколько раз совершить такое грубое нарушение, как Большунов.

«Не говорю, что дисквалификация невозможна, но для нее подобные инциденты должны повторяться.

Если один и тот же человек совершит подобное несколько раз, то, наверное, можно собрать все вместе и отстранить его от соревнований. Но нужно сделать что-то совершенно ужасное, чтобы получить такую дисквалификацию», — цитирует Миньере Aftonbladet.

Будем надеяться, что ФИС не станет сурово наказывать Большунова на этот раз. Но повторять такие агрессивные действия точно не стоит.