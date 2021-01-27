«Мелкий осел»: из-за чего повздорили Ибрагимович и Лукаку

Полуфинал Кубка Италии завершился победой «Интера» над «Миланом» со счетом 2:1, однако запомнился в первую очередь не голами, а конфликтом двух футболистов. После первого тайма «россонери» оказались впереди благодаря голу Златана Ибрагимовича, а после свистка на перерыв шведский форвард вступил в потасовку с бельгийским игроком «Интера» Ромелу Лукаку.

Игроки потолкались лбами, и футболистам «Интера» пришлось буквально сдерживать заведенного одноклубника.

Позднее стало известно, что именно говорили друг другу нападающие. Ибрагимович произнес фразу: «Иди твори свое вуду-дерьмо, мелкий осел», а Лукаку, отпустив фразу про жену Златана, ответил менее изобретательно: «Хочешь поговорить о моей матери? Сукин сын». Изначально казалось, что швед оскорбил соперника на почве расизма, однако позднее представители «Милана» заявили, что произнесенное не является расизмом, а всего лишь отсылками. «Вуду-дерьмо» — эти слова относились к речи владельца «Эвертона» Фархада Мошири, которая касалась перехода Лукаку.

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«Я делал все возможное, чтобы удержать Лукаку. Мы предлагали ему великолепный контракт. И мы уже готовы были подписывать. Но он позвонил матери, которая была в паломничестве по Африке. Она сказала, что колдун вуду советует ее сыну перейти в «Челси», — рассказал тогда Мошири.

Правда, сам форвард это отрицал. Но позднее все-таки ушел из «Эвертона», но не в «Челси», а в «Манчестер Юнайтед». Именно с «красными дьяволами» связана вторая отсылка про «мелкого осла». Так бельгийского нападающего называли фанаты клуба их Манчестера, когда оказывались недовольны его игрой, — Ибрагимович был его одноклубником и знал эту историю. Позднее об этом рассказал главный тренер «Интера» Антонио Конте после поединка с «Лацио», в котором Лукаку оформил дубль.

«Совсем недавно для болельщиков он был ослом. Сейчас легко хвалить Лукаку, но вспомните, что о нем говорили…» — поделился тогда специалист.

За свою стычку Лукаку и Ибрагимович получили желтые карточки, а на 58-й минуте второго тайма шведа наказали вторым предупреждением, из-за чего он был вынужден поле покинуть.

На 71-й минуте бельгиец реализовал пенальти, тем самым сравняв счет, а победу «Интеру» принес Кристиан Эриксен уже в компенсированное время.

Наставник победителей Конте после матча отметил, что конфликт не стал чем-то неожиданным, потому что в дерби обе команды были весьма напряжены, однако главное держать все под контролем и не давать сильную волю эмоциям.

«Потасовка Златана и Лукаку? Это дерби, а не прогулка по парку. Это неизбежно, что обе команды чувствовали напряжение. Я был игроком, поэтому знаю, что во время игры могут вспыхнуть страсти и возникать ситуации, когда ты злишься. Главное — держать все под контролем. Было приятно видеть Ромелу таким сосредоточенным и настроенным. У Ибры есть решимость победителя, бойца, и я думаю, что Ромелу растет в этом аспекте. Могу только радоваться, видя его таким», — цитирует Конте RAI Sport.

Также специалист отметил, что после игры Ибрагимович принес свои извинения за произошедшее. По словам Конте, швед попал в ловушку своего желания помочь команде, поэтому пошел на нарушение, за которое получил вторую желтую карточку.

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли, комментируя поражение своей команды в полуфинале Кубка, высказался и о произошедшей стычке. При этом он отметил, что этот проигрыш все равно лучше матча с «Аталантой», где россонери проиграли со счетом 0:3.

«Повлияла ли стычка Златана с Лукаку? Повлияла, первая желтая карточка привела ко второй. Они взрослые люди, что-то сказали друг другу. Такое бывает, нужно двигаться дальше.

Вдесятером было намного сложнее играть. Кроме того, мы действовали наивно, сфолив и подарив сопернику пенальти. В любом случае, это поражение оставляет больше позитивных ощущений и уверенности в будущем, чем игра с «Аталантой». Матч был равным, но разницу сделало удаление. Если бы команды остались в равных составах, мог бы быть любой результат, а мы на тот момент вели 1:0», — считает Пиоли.

В полуфинале «Интер» сыграет с победителем матча «Ювентус» — СПАЛ, который состоится 27 января в 22.45 по московскому времени.