Капризов отдает, «Миннесота» проигрывает: как прошел день в НХЛ

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» не сумела справиться с хоккеистами «Сан-Хосе Шаркс». Матч завершился со счетом 3:5. На голы Райана Донато, Эвандера Кейна, Ноа Грегора, Брента Бернса и Мэттью Ньето хозяева ответили заброшенными шайбами в исполнении Зака Паризе, Ника Бьюгстада и Кевина Фиала.

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Но есть маленькая радость для поклонников «дикарей»: российский форвард команд Кирилл Капризов продолжает блистать за океаном. Минувшей ночью он отдал голевую передачу и установил уникальное достижение в истории клуба.

Как пишет Sport24, Капризов набрал 6-е (1+5) очко в шести поединках в НХЛ, благодаря чему стал первым новичком в истории «Миннесоты», которому покорилась отметка в одно набранное очко в среднем за игру за шесть дебютных встреч.

Back at it again on Tuesday. pic.twitter.com/1UdySjcmWw — Minnesota Wild (@mnwild) January 25, 2021

В параллельной встреча камбэк сотворил «Питтсбург Пингвинз». Команда Евгения Малкина вырвала победу у «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2), проигрывая по ходу встречи со счетом 0:1 и 1:2. У «пингвинов» отличились Брайан Раст, Джаред Макканн и Джейк Гюнцель; у проигравших — Колин Блэквелл и Райан Строум.

Что же касается российских звезд НХЛ, то Малкин не сумел отметиться результативными действиями, тогда как один из лидеров «рейнджеров» Артемий Панарин отдал голевую передачу. Также отметим, что вратарь гостей Игорь Шестеркин отразил 16 бросков из 19: голкипер из России проиграл все три матча в сезоне.

«Тут дело в опыте. Это лишь моя вторая игра в НХЛ. За океаном другие скорости, другой уровень. Верю, что я буду продолжать работать и становиться лучше. Вратарь — важная позиция. Вы должны давать шансы своим партнерам по команде в каждом матче, каждый раз... Трудно начинать каждую встречу с 0:1 или 0:2. Однако работа идет», — цитирует Сорокина официальный сайт лиги.

Как итог, «Питтсбург» набрал отличный ход и выиграл четвертый матч подряд, чего не скажешь о «Рейнджерс». Команда из Нью-Йорка терпит четвертое поражение в пяти матчах сезона.

THE COMEBACK KIDS DO IT AGAIN!



The Penguins have won four straight at home! pic.twitter.com/UEvcocGg4U — Pittsburgh Penguins (@penguins) January 25, 2021

Проиграл 25 января и «Вашингтон». В матче против «Баффало Сэйбрз» «столичным» не повезло в серии буллитов – встреча завершилась со счетом 3:4. В составе «Кэпиталз» по шайбе себе в актив записали Джастин Шульц, Ти Джей Оши и Никлас Бэкстрем. У «Сэйбрз» же забивали Колин Миллер, Виктор Олофссон и Эрик Стаал. Победный буллит реализовал Джек Айкел.

Что интересно, 23-го числа команды играли первый поединок, и тогда «Вашингтон» тоже победил в серии послематчевых бросков с зеркальным счетом — 4:3.

К слову, в обоих противостояниях не принимали участие российские хоккеисты «Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов. Отечественных спортсменов отстранили на четыре матча по причине нарушения протоколов COVID-19. Главный тренер «столичных» Питер Лавиолетт признался, что его игроки контактировали с людьми, чей тест на коронавирус оказался положительным.

Наконец, непростой триумф над «Нэшвилл Предаторз» добыли игроки «Даллас Старз» — 3:2. На шайбы россиянина Дениса Гурьянова, Роопе Хинца и Джо Павелски гости ответили лишь точными бросками Филипа Форсберга и Микаэля Гранлунда.

В этом поединке не сумел записать свое имя на табло Александр Радулов, тогда как его одноклубник, вратарь «звезд» Антон Худобин отразил 15 бросков из 17, также сделав голевую передачу.

Это вторая встреча команд подряд. В первой схватке «Даллас» тоже оказался сильнее, но с куда более внушительным счетом 7:0.

Стоит отметить, что в других интересных поединках 22 сэйва Ильи Сорокина не спасли «Айлендерс» от проигрыша «Нью-Джерси» (российский нападающий хозяев Никита Гусев принял участие во второй голевой комбинации), а «Эдмонтон» победил «Виннипег» за секунду (!) до конца третьего периода (Леон Драйзайтль оформил победный гол, а Коннор Макдэвид — ассистентский хет-трик).

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Результаты всех матчей игрового дня:

«Чикаго Блэкхоукс» — «Детройт Ред Уингз» — 6:2

«Вашингтон Кэпиталз» — «Баффало Сэйбрз» — 3:4 Б

«Аризона Койотс» — «Вегас Голден Найтс» — 0:1

«Калгари Флэймз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 2:3

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:0

«Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:2

«Даллас Старз» — «Нэшвилл Предаторз» — 3:2

«Сент-Луис Блюз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 3:6

«Миннесота Уайлд» — «Сан-Хосе Шаркс» — 3:5

«Анахайм Дакс» — «Колорадо Эвеланш» — 3:1

«Виннипег Джетс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 3:4