«Я выше уровнем»: Порье победил Макгрегора, но не удивил Хабиба

Первый нокаут в карьере Макгрегора

Реванш Конора и Порье не был в планах UFC, и его анонс стал большой неожиданностью. Произошло это в тот момент, когда Макгрегор серьезно поссорился с промоушеном и Даной Уайтом лично (получила развитие та самая история со слитой ирландцем перепиской с президентом UFC в сеть). Тогда были большие сомнения, появится ли Макгрегор вообще в октагоне еще раз, поскольку Уайт был так разочарован сорвавшимся по вине Конора очередным шансом организовать ему второй бой с Хабибом Нурмагомедовым, что открыто намекал на не самые приятные перспективы Макгрегора в его лиге. Основной проблемой была невозможность подобрать Печально Известному соперника — по слухам, после победы над Дональдом Серроне он отказался от всех, кого ему предложили в UFC. А вдобавок еще и огорчил Уайта тем, что требовал ему дать бой с ветераном Диего Санчесом.

«Нас лишат промоутерской лицензии, если мы сделаем это», — отвечал Уайт Макгрегору тогда.

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Вскоре после конфликта Макгрегор объявил, что договорился с Дастином Порье о благотворительном поединке в Дублине. Тут в дело вмешался UFC — перед Уайтом вновь замелькала надежда на реванш Конора и Хабиба. Порье же, по сути, в этой схеме был лишним, но формально победа над ним давала бы повод для новой встречи ирландца с Нурмагомедовым. Но чемпион лишил промоушен и этого, когда спустя месяц неожиданно объявил о завершении карьеры. Уайт незадолго до UFC 257 общался с Хабибом, и тот ему якобы пообещал, что вернется на один бой только в том случае, если его действительно заинтересуют потенциальные кандидаты на поединок с ним.

Так что Порье и Конор дрались не столько по своим личным счетам, а ради того, чтобы потом получить поединок с Хабибом. Но и очевидно, что Дастину в случае победы реванш с Нурмагомедовым бы не светил, так как делалось все исключительно ради реванша Хабиб — Макгрегор. UFC, впрочем, даже не скрывал свой нехитрый план.

Предположить, что Макгрегор разберется с Порье так же просто, как с пенсионером Серроне, было бы неуважением к Бриллианту, который сейчас, пожалуй, на своем пике. В отличие от Конора, по последней победе которого вообще в другой весовой категории толком и нечего было сказать, Порье не так давно выдал супербой с опасным Дэном Хукером и забрал там победу, закрыв свое поражение от Хабиба. С Конором его задачей минимум было хотя бы продержаться дольше (больше двух минут), чем в первом поединке, но и сомнений это практически не вызывало.

Порье избрал ожидаемый геймплан: терпеливо выматывать Макгрегора и затягивать поединок как можно дальше, зная о проблемах Конора с выносливостью, особенно после третьего раунда. Уже с первых минут ирландец полетел вперед — до боя он обещал нокаутировать Порье за 60 секунд. Бриллиант грамотно держал дистанцию, провел тейкдаун и помотал Макгрегора на земле и в клинче, хоть и пропуская попутно мощные удары. В стойке против ирландца у Дастина вообще не было шансов отвечать такими же панчами, и он включил лоукики, сыгравшие в конечном счете решающую роль.

Во втором раунде Макгрегор сильно сбавил в активности. Порье же продолжал отбивать ноги ирландцу, в какой-то момент прижав его к сетке и мощно попав левой в челюсть Конору. Бывший двойной чемпион потерянно отступил на шаг, повредил ногу и упал на канвас, где Порье добавил ему еще несколько ударов в голову. Судья остановил бой.

Full sequence of Dustin Poirier's knockout of Connor McGregor #UFC257 pic.twitter.com/E3GXoSPFxc — George Balekji (@GeorgeBalekji) January 24, 2021

До этого Макгрегор ни разу не проигрывал техническим нокаутом. Более того, он лишь один раз за все время побывал в нокдауне — случилось это в поединке с Хабибом, да и то тот момент многие вообще не считают за нокдаун.

Как и предполагалось, упал Конор не просто так. После остановки он долгое время не мог подняться со стула даже с помощью своей команды. На объявление победителя все-таки встал и долго расхваливал Порье, а свое поражение в послематчевом интервью объяснил тем, что ему необходимо быть активнее и проводить больше боев. На пресс-конференцию в итоге пришел на костылях.

«Это разбивает мне сердце, и это тяжело принять. Мы взлетаем и падаем, это такая игра. Я ощущал, что ловлю его удары и блокирую, но все равно они сделали свое дело. Моя нога полностью уничтожена. Бой был жестким. Думал, что смогу нокаутировать его, но нога меня не слушалась и мешала», — признался Конор.

Завершать карьеру ирландец не намерен. Он тут же после поражения попросил у Порье дать ему реванш, и Дастин, вроде как, даже не против. Вопрос в том, интересен ли этот вариант UFC? Ведь реванша Макгрегора с Хабибом теперь, судя по всему, не будет точно. А смысла в трилогии Конора и Порье может и не быть.

«Хабиб сказал мне после турнира: «Дана, будь честен с собой. Я выше этих парней уровнем, я бил их, так что…» Он не звучал изумленным, но мы посмотрим. Мы отталкиваемся от того, что Хабиб на пенсии, а мы лишь пытаемся вернуть его на бой», — сообщил Уайт после боя.

Да и Бриллиант, считающий себя чемпионом, похоже, своего будущего соперника уже знает...

Чендлер — новый претендент

Бывший чемпион Bellator был подписан в UFC в сентябре прошлого года, в аккурат перед боем Нурмагомедова и Гэтжи. У Уайта изначально были грандиозные идеи относительно Майкла Чендлера, и его сразу поставили запасным на главный бой 254-го номерного ивента. Это означало, что в теории Чендлер мог дебютировать в главной бойцовской лиге мира уже в титульнике и, возможно, сразу против Хабиба. Этого не произошло, и Чендлера рассматривали кандидатом на бой с Тони Фергюсоном, но из-за сгонки он просто не успел восстановиться к декабрю.

В то же время перед Железным маячила «слава» другого экс-чемпиона Bellator, перешедшего в UFC, — Бена Аскрена. Он приходил к Уайту непобежденным, доминировал в Bellator и так же, как и Чендлер, бросал вызовы всем подряд. В итоге через три боя и два поражения Аскрен завершил карьеру.

Но Чендлер стал очень дорогой инвестицией UFC. Его сразу позиционировали как будущего соперника для Нурмагомедова, способного нанести Хабибу первое поражение в карьере и в целом усилить и без того мощную конкуренцию в легком весе. Для дебюта Майкл получил сразу шестого номера дивизиона, опасного Дэна Хукера.

Поприветствовать должным образом Хукер Чендлера не смог. У новозеландца ничего толком не получалось, удары не проходили, что откровенно бесило Майкла. И первое же серьезное попадание Чендлера отправило Хукера на землю, после чего Железный схватил его голову, а другой рукой продолжал шквал ударов, пока рефери не остановил поединок. На это Чендлеру потребовалось меньше трех минут.

«Я не знаю, вернется ли Хабиб. Но если он решит снова зайти в клетку, я побью его. Он выйдет из клетки со мной с рекордом 29-1, а не с рекордом 30-0. Я обещаю вам, это произойдет, если он вернется», — кричал Чендлер в клетке.

Хабиб не вернется с большой долей вероятности, потому пояс в ближайшее время наверняка станет вакантным. В этом случае за титул должны будут подраться Порье и Чендлер, как и обещал Уайт.