«Он мог бы играть в «Реале»: в Италии счастливы приезду Кокорина

Кокорин уже должен быть в Италии

Накануне, 21 января, Александр Кокорин объявил, что на следующий день вылетает в Италию для прохождения медосмотра и подписания контракта с «Фиорентиной».

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Новостей об официальном оформлении трансфера пока нет, но хочется верить, что все прошло успешно, и на переход не повлияют ни последствия трех странных травм, которые нападающий получил в «Спартаке» на ровном месте, ни последствия разрыва крестообразных связок колена, которые он толком не сумел долечить, поскольку на год угодил за решетку.

По информации журналиста Дмитрия Егорова, даже врачи «Спартака» летом выступали против подписания долгосрочного контракта с Кокориным из-за тонкостей его восстановления после разрыва связок. Однако тогда генеральный директор клуба Шамиль Газизов настоял на своем. В итоге нападающий сыграл лишь в десяти матчах за красно-белых, забив два мяча, и оба с пенальти.

Тем не менее руководство «Фиорентины» явно в курсе всех злоключений 29-летнего форварда, и если уж итальянцы решили подписать Кокорина в середине сезона, значит, уверены, что последствия его физических проблем не настолько серьезны.

Кроме того, нападающий относительно недавно показывал в составе «Сочи», на каком уровне он может играть, если травмы его не беспокоят. Во второй половине сезона-2019/20 он провел десять матчей в чемпионате России, и во всех, кроме одного, отыграл 90 минут без замен, а также забил четыре мяча и отдал две голевых передачи. Но главное здесь даже не статистика, а влияние на игру всей команды — постоянная помощь партнерам, тонкие передачи на уровне топового полузащитника и смелое ведение игры.

Недаром после этого отрезка за Кокориным охотились клубы как в России, так и за рубежом, включая ту же «Фиорентину». А главный тренер «Сочи» Владимир Федотов до сих пор продолжает им восхищаться и считает, что переход форварда в Серию А абсолютно логичен.

«Я не удивлен. Когда Саша уходил из «Сочи», то я ему говорил, что мы будем болеть за тебя в европейском клубе. Не считаю, что у него не получилось в «Спартаке», просто были определенные обстоятельства. Я могу сказать, что рад за Сашу»,

— цитирует специалиста «Спорт-экспресс».

По информации СМИ, Кокорин заключит контракт на 2,5 или 3,5 года с зарплатой около 1,7 млн евро в год, а также будет получать солидные бонусы за успехи на поле.

Сам нападающий удивлен трансфером

В своем, возможно, последнем интервью пресс-службе «Спартака» Кокорин признался, что переговоры с «Фиорентиной» и желание красно-белых его продать оказались для него неожиданностью.

«Другие игроки рассказывали, что я всплакнул во время прощания? Я всегда эмоционален. Тяжело говорить такие вещи.

Я ведь ехал на зимние сборы с настроем, что все хорошо, наконец-то со здоровьем все в порядке. И тут такие новости. Два-три дня были разговоры и, как я понимаю, сейчас уже принято окончательное решение, — рассказывал Кокорин на Youtube-канале «Спартака». — Когда я произнес речь, все смотрели на меня, и ни у кого слов не было, потому что в команде не знали о готовящемся трансфере. Но потом ребята подошли, пожелали удачи, шутили: «Можно с тобой поехать?»

Также Кокорин сообщил, что уже пообщался с главным тренером «Фиорентины» Чезаре Пранделли, рассказал, на какой позиции чувствует себя максимально комфортно («Могу играть на любом месте, но справа получается лучше всего») и получил обещание, что ему предоставят достаточно времени и не будут торопиться.

«Месяц, думаю, нужен для адаптации», — приводит слова нападающего «СЭ».

Напоследок Кокорин отметил, что у него осталось некоторое недопонимание с руководством «Спартака», в отличие от игроков и тренеров. По информации Дмитрия Егорова, боссы красно-белых подозревали, что нападающий симулирует травмы, чтобы не играть против «Зенита» и «Сочи», поскольку у него якобы могли быть договоренности с этими клубами (чтобы их руководство не помешало трансферу в «Спартак»). Высокая зарплата — около 3 млн евро, частое пребывание в лазарете, а также мутная история с распиской (в СМИ появлялась информация, что Кокорин обязался вернуть красно-белым часть зарплаты, если не забьет десять мячей за сезон, однако сам нападающий стал отрицать это) привели к ухудшению отношений. Тем не менее теперь все эти вопросы исчерпаны.

«О «Спартаке» у меня останутся хорошие воспоминания. Осталось недопонимание с руководством, с ребятами же все отлично и с тренерами тоже.

Все вместе получилось хорошо. Остались только теплые слова», — подытожил Кокорин.

В Италии хвалят покупку Кокорина

Известный спортивный журналист из Италии Танкреди Палмери раскрыл, что «Фиорентина» внимательно следила за Кокориным еще с начала декабря прошлого года.

«Александр был их целью. Он очень подходит клубу, ему просто не хватало удачи. Потенциал у него очень хороший. «Фиорентина» искала качественный трансфер, с нужной харизмой, потому что последние приобретения были не столь удачны. Теперь встает вопрос, сможет ли Кокорин сделать нужный шаг вперед, и «Фиорентина» верит в это», — приводит слова Палмери «Чемпионат».

Другой итальянский журналист — флорентинец Андреа Джаннаттазио из La Gazzetta dello Sport — также считает трансфер удачным.

«Кокорин — хорошая покупка для «Фиорентины», поскольку клуб как раз искал на рынке опытных игроков. Александра приобрели, потому что это форвард с подходящими характеристиками для взаимодействия с Душаном Влаховичем. Кокорин может выступать как на острие, так и глубинным форвардом.

Из-за провальной летней трансферной кампании «Фиорентина» никак не может стабилизировать результаты, найти четкий рисунок игры — не помогла даже смена тренера. Кроме того, самая большая проблема клуба заключается в отсутствии форварда, который способен забивать 10-15 мячей за сезон», — цитирует журналиста «Матч ТВ».

Также невероятно важно (возможно, это решило судьбу трансфера), что авторитетные в итальянском футболе тренеры Роберто Манчини и Фабио Капелло очень позитивно высказались о способностях Кокорина.

«Кокорин обладает всеми качествами, которые необходимы форварду, чтобы преуспеть, — заявил бывший тренер сборной России Фабио Капелло в эфире Radio Bruno.

%— Александру нужно привыкнуть к другому футболу и другой обстановке, преодолеть языковой барьер. Но у него нет проблем со способностями на поле. Он был большой надеждой российского футбола, но заблудился».

«Могу сказать об Александре только хорошее — как о футболисте, так и о человеке. Кокорин — это образец, — приводит La Nazione слова Манчини, который тренировал нападающего в составе «Зенита» в сезоне-2017/18 и вернул его на высокий уровень после долгого периода простоя. — Он мог бы легко играть в любой команде, в том числе и в мадридском «Реале». У него быстрые ноги, сильный удар как ногой, так и головой, отличные передачи».

Комплиментарно отозвался о Кокорине и другой бывший тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, который сейчас возглавляет французский «Марсель».

«Мне Кокорин как игрок очень нравится. Он умеет находить моменты и быстро освобождается от опеки. Думаю, это поможет «Фиорентине». Он способен добиться там успехов, но это также будет зависеть от того, как он адаптируется к своему первому опыту игры за пределами России», — отметил специалист.