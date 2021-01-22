«Монреаль» в восторге: молодой россиянин шокирует Канаду

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:1

Вернувшись после небольшого повреждения, Семен Варламов провел «сухой» матч против «Бостон Брюинз» и тем самым избавил Барри Тротца от необходимости думать о кандидатуре на пост №1 в игре с «Дэвилз». Опытный российский голкипер вновь занял место в «рамке», а его молодой одноклубник и конкурент Илья Сорокин опять был вынужден наблюдать за игрой со скамейки запасных. Впрочем, как показал ход встречи, данное решение наставника «Айлендерс» оказалось верным — по воротам Варламова игроки «Нью-Джерси» нанесли 31 бросок, но лишь раз (и впервые в этом сезоне) 32-летний голкипер был вынужден доставать шайбу из сетки.

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Произошло это только в самом начале второго периода, когда Натан Бастиан, войдя в зону, увидел свободный коридор между двумя защитниками «Айлендерс» и мощно бросил в угол мимо Варламова, тем самым прервав «сухую» серию российского вратаря, которая насчитывала 142 минуты и 10 секунд.

Данный показатель, кстати, является восьмым в истории НХЛ по продолжительности вратарской засухи со старта сезона и лучшим за последние шесть лет.

Впрочем, пропущенная шайба — единственное, чем были опечалены «островитяне» в прошедшем матче. К моменту, когда отличился Бастиан, подопечные Тротца уже вели с преимуществом в два гола. Первый случился еще в дебюте встречи, когда Мэтью Барзал очень легко вышел из своей зоны по правому флангу и, дойдя до ворот, хлестко бросил в дальнюю «девятку». Удвоили свое преимущество «Айлендерс» уже за 20 секунд до первого перерыва. Разогнал голевую атаку все тот же Барзал, который четко сыграл в отборе в своей зоне и точной передачей на Андерса Ли организовал контрвыпад два в одного. Его и реализовал Джордан Эберле.

Во втором и третьем периодах «Дэвилз» безуспешно давили на «Айлендерс» и тревожили Варламова регулярными бросками, однако кроме одного гола Бастиана команда Линди Раффа ничего добиться не смогла, да и в самом начале заключительной 20-минутки хозяева площадки решили все вопросы по исходу матча.

С разницей менее чем в четыре минуты заброшенными шайбами отметились Эберле и Брок Нельсон. Оба гола, к слову, случились при игре «Нью-Йорка» в большинстве. Сначала Эберле точно с острого угла вогнал шайбу под перекладину после того, как снаряд отскочил к нему от борта после броска Ноа Донсона, а Нельсон просто удачно подставил клюшку после наброса Ника Ледди от синей линии.

4:1 — «Айлендерс» добыли третью победу в четырех матчах нового сезона, «Дэвилз» впервые в этом розыгрыше потеряли очки, ну а Никита Гусев провел очередной провальный матч и лишь увеличил свои шансы на то, чтобы осесть в глубоком запасе.

«Коламбус Блю Джекетс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 2:3 ОТ

Куда меньше работы, с одной стороны, было у другого именитого российского голкипера — Андрея Василевского. По его владениям игроки нелюбимого им «Коламбуса» нанесли 25 бросков, однако с двумя Василевский справиться не смог. Причем впервые достать шайбу из сетки голкиперу «Лайтнинг» пришлось уже спустя 21 секунду после стартового вбрасывания, которое выиграли «Блю Джекетс».

«Молнии» ошиблись при выходе из зоны и мгновенно получили контратаку три в одного, которую точным броском завершил Оливер Бьёркстранд.

«Коламбус» шел впереди в итоге целый период и половину второго, пока не пропустил две шайбы в течение полутора минут. Сначала гости организовали классную комбинацию в ходе контратаки, в которой поучаствовали Янни Гурд, Райан Макдона и Блейк Коулман. Первый беспрепятственно прошел по левому флангу и отпасовал обратно на Макдону. Тот в свою очередь с пятака бросать не стал, а, выждав несколько секунд, покатил на свободного Коулмана, которому оставалось лишь подставить клюшку у свободного угла ворот. Второй гол «молнии» также «сообразили на троих», и Макдона в этой комбинации также поучаствовал. После поперечной передачи от Энтони Чирелли с правого края 27-й номер «Тампы» вывел Мэтью Жозефа на ударную позицию, и тот классным щелчком «прошил» Йоонаса Корписало.

В самом начале третьего периода «Коламбус» получил возможность сыграть в большинстве, чем подопечные Джона Тортореллы и воспользовались. Все тот же Бьёркстранд классно набросил на дальнюю штангу, откуда Ник Фолиньо, проведший неудачный матч, все-таки переправил шайбу в ворота.

В итоге третий период заключительным не стал, и команды определили победителя в овертайме. «Тампа» все вопросы решила менее чем за две минуты. Защитники «Коламбуса», расположившиеся у своих ворот, не смогли прервать передачу Виктора Хедмана, чем и воспользовался Брейден Пойнт.

3:2 — «Тампа» начинает защиту титула и новый сезон без поражений.

«Бостон Брюинз» — «Филадельфия Флайерз» — 5:4 ПБ

После четырехматчевой домашней серии «Флайерз» пожаловали в гости в Бостон, где устроили с местными «Брюинз» настоящую перестрелку. За один только первый период хозяева площадки нанесли по чужим воротам аж 14 бросков, тогда как «Флайерз» потревожили Мэтта Мюррея лишь трижды. Однако именно гости смогли не только открыть счет, но и удвоить свое преимущество.

Случилось это уже к середине второй 20-минутки, когда российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов, не став бросать от синей линии, аккуратно покатил на Клода Жиру, который вонзил снаряд в ближнюю «девятку». Затем, не реализовав очередное большинство, «летчики» организовали классную комбинацию: Кевин Хейз выполнил поперечную передачу слева направо сразу мимо четверых игроков «Бостона» на Якуба Ворачека, а тот крайне аккуратно откатил шайбу на пятак к Джеймсу ван Римсдайку. Американский форвард просто обязан был завершить этот эпизод голом, он это и сделал.

В третьем периоде «Брюинз» ожидаемо устроили целую лавину бросков по воротам Картера Харта и в итоге четырежды праздновали взятие ворот. В самом начале 20-минутки буквально подряд отличились Джек Струничка и Чарли Койл, однако затем хозяева умудрились пропустить весьма простой выпад «Флайерз», когда Трэвис Санхайм удачно подставил клюшку после бесхитростного и не сильного наброса Ворачека. Впрочем, на этот гол «Бостон» опять же ответил двумя заброшенными шайбами подряд: сначала после целой серии бросков Ник Ритчи все-таки вогнал шайбу в сетку, а затем Брэндон Карло мощным и точным щелком издали вывели «мишек» вперед. Лишь за три с лишним минуты «Флайерз» смогли уйти от поражения в основное время благодаря голу оформившего дубль в большинстве ван Римсдайка.

Дополнительные пять минут команды провели «всухую» и решили исход встречи уже в серии буллитов, где на шестерых хоккеисты смогли сообразить только один точный бросок. Его автором стал Джейк Дебраск, который технично направил шайбу точно над правым плечом Харта.

5:4 — «Бостон» после двух поражений подряд одерживает сложную победу, а «Филадельфия», в составе которой Проворов провел аж 30 минут игрового времени с голевой передачей и при этом отрицательной полезностью, уже готовится к матчу-реваншу.

«Оттава Сенаторз» — «Виннипег Джетс» — 1:4

Настоящую бойню устроили и «Сенаторз» с «Джетс». Причем не только голевую, но и рукопашную.

Уже к середине второго периода подопечные Пола Мориса сняли вопросы о победителе, забросив четыре шайбы. Счет с передачи Эндрю Коппа открыл Николай Элерс, затем все тот же Элерс, которого не успел накрыть российский защитник «Оттавы» Никита Зайцев, прострелил на пятак, где Кайл Коннор аккуратно подправил шайбу на свободную дальнюю штангу к Марку Шайфли. Чуть позднее Коннор и Шайфли записали себе в актив по одной голевой передаче, а Адам Лаури и Блейк Уилер — своим фамилии на табло.

На третий период команды вышли уже с осознанием того, каким будет исход встречи. Не хватало только драки. И болельщики, наблюдавшие за своими командами из дома, ее получили. К концу матча «Сенаторз» и «Джетс» в общей сумме уже набрали десять удалений, а на 56-й минуте и вовсе решили устроить мордобой. Самыми активными в драке стали Брэди Ткачук и Блейк Уилер, которых с огромнейшим трудом разняли судьи, впаявшие каждому по пять минут штрафа за грубость.

При игре 4 на 4 «Оттава» смогла размочить счет: Никита Зайцев в ходе контрвыпада технично с неудобной руки набросил на дальнюю штангу, откуда из весьма непростого положения шайбу забросил Крис Тирни.

«Ванкувер Кэнакс» — «Монреаль Канадиенс» — 3:7

Самое топовое шоу ожидаемо выдали «Кэнакс» и «Канадиенс». Благодаря тому, что нынешний чемпионат проводится по дивизионам, количество подобных матчей увеличилось в разы. Лишь на старте сезоне «Ванкуверу» и «Монреалю» предстоит провести марафон из трех подряд очных матчей в течение четырех дней. Уже в первой игре команды показали, что от их противостояния можно и нужно ожидать ярких баталий, и на двоих забросили аж 10 шайб, решив исход встречи в серии буллитов.

Вторая игра также оказалась богатой на голы, а одним из героев в составе «Монреаля» стал молодой новичок Александр Романов, который, проведя на льду 22 минуты 31 секунду, обновил свой личный рекорд по игровому времени и продолжает радовать болельщиков и боссов «Канадиенс» ударным стартом россиянина в НХЛ.

Откладывать дело в долгий ящик команды не стали и в течение первых восьми минут дважды обменялись голами. Сначала на гол Тайлера Тоффоли ответил Бо Хорват, затем все тот же Хорват был вынужден восстанавливать равновесие в счете после гола Йоэля Армиа, который забросил при игре в меньшинстве.

Удалений, кстати, хватило с головой: на двоих «Ванкувер» и «Монреаль» нахватали 38 минут штрафного времени в сумме.

Во втором периоде «Канадиенс» решили закрыть все вопросы по исходу встречи, забросив в течение 15-ти минут еще четыре шайбы. Причем только один гол был добыт при игре в большинстве — Тоффоли к голевой передаче добавил еще и дубль. В одном из четырех голевых эпизодов непосредственно поучаствовал и Романов, который начал атаку, когда шайбу забросил Джейк Эванс: россиянин выполнил длинную передачу со своей зоны к противоположному борту, откуда уже Пол Байрон прострелил на Эванса. При этом в протоколе передачу на Романова так и не записали.

Третий период стал по сути формальностью. Брэндон Саттер отыграл для «Ванкувера» еще одну шайбу, но впоследствии «касатки» стали все больше удаляться, а за минуту до финальной сирены и вовсе пропустили седьмой гол.

Все результаты игрового дня

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:1

«Коламбус Блю Джекетс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 2:3 ОТ

«Бостон Брюинз» — «Филадельфия Флайерз» — 5:4 ПБ

«Оттава Сенаторз» — «Виннипег Джетс» — 1:4

«Ванкувер Кэнакс» — «Монреаль Канадиенс» — 3:7

«Лос-Анджелес Кингз» — «Колорадо Эвеланш» — 4:2