Япония готовится к отмене Олимпиады из-за коронавируса

Японское правительство решило, что проведение летних Олимпийских игр является невозможным в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом проинформировало издание The Times со ссылкой на источник в японском правительстве. По сообщениям СМИ, на сегодняшний момент руководство страны считает невозможной организацию соревнований в нынешних условиях, а также пытается найти путь, чтобы заявить об отмене Олимпиады при сохранении возможности их повторного проведения в Токио.

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«Никто не хочет объявлять об этом первым, но все согласны, что провести Олимпиаду будет слишком сложно. Я не думаю, что это случится», — заявил источник.

При этом, согласно его заявлению, правительство Японии для «сохранения своего лица» также намерено подготовить новую заявку от столицы страны для проведения летних Игр в 2032 году.

Впрочем, японские власти уже опровергли информацию британской газеты о вероятной отмене игр. Заместитель генерального секретаря кабинета министров Манабу Сакаи заявил, что представленная информация не соответствует действительности.

Мнения о том, что Олимпийские игры в Японии необходимо снова перенести или отменить, в основном придерживаются оппозиционные партии страны. К примеру, лидер Коммунистической партии Кадзуо Сии утверждает, что к моменту начала Игр процесс вакцинации не будет завершен, также будет сложно предоставить необходимое количество медицинских работников из-за того, что большая часть врачей сосредоточена на работе с коронавирусной инфекцией. А ведь именно на массовой вакцинации от коронавируса крайне настаивает руководство Международного олимпийского комитета во главе с Томасом Бахом.

В этом вопросе Сии поддерживает председатель главной оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии Юкио Эдано. По его мнению, проведение Олимпийских игр в нынешних условиях – это «безответственное стремление», потому что пандемия коронавируса находится еще в самом разгаре. Еще несколько представителей оппозиции также выступили за то, чтобы японское правительство договорилось с МОК о переносе или отмене Олимпиады.

После того, как информация о том, что правительство приняло решение об отмене Игр, с заявлением был вынужден выступить глава оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори.

Он уточнил, что решение о проведении Олимпиады может быть принято перед стартом эстафеты олимпийского огня, который запланирован на 25 марта.

«Естественно, что мы рассматриваем наихудший вариант с разных сторон. Вопрос о проведении Олимпийских игр можно будет прояснить в зависимости от того, будет ли дан старт эстафете олимпийского огня или она будет отложена», — цитирует Мори газета Nishinippon Shimbun.

Сам МОК 21 января исключил возможность повторного переноса Олимпийских игр. Томас Бах особенно подчеркнул тот факт, что в нынешней ситуации ни у комитета, ни у организаторов соревнований просто нет плана «Б».

«В настоящий момент нет причин полагать, что Олимпийские игры не стартуют 23 июля на Олимпийском стадионе в Токио. Именно поэтому нет никакого запасного плана, и именно поэтому мы полны решимости провести безопасные и успешные Игры»,

— приводит слова Баха агентства Kyodo.

Президент Международного олимпийского комитета также подчеркнул, что приоритетом при проведении Игр в Токио стала безопасность участников. Из-за этого, по его словам, число зрителей на соревнованиях может быть либо сильно сокращено, либо вовсе доступ на трибуны болельщикам будет закрыт. Что касается участников Олимпиады, то местное правительство обещает сделать все, чтобы организовать массовую вакцинацию от COVID-19 для спортсменов, тренеров и обслуживающего персонала, однако гарантий этому японские власти пока дают.

«Мы продолжим готовиться к проведению Игр, которые были бы безопасными вне зависимости от наличия или отсутствия вакцин от коронавируса», — заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года в период с 24 июля по 9 августа. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции турнир был перенесен на год. Олимпиада должна состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года, при этом название «Токио-2020» остается неизменным.