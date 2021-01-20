Поражение легких на 70%: Малафеева госпитализировали с COVID

О вынужденной госпитализации Вячеслава Малафеева стало известно 19 января. Об этом сообщила его супруга Екатерина в социальных сетях, добавив, что болезнь у супруга протекает тяжело — обследование в больнице показало серьезное поражение легких.

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«Состояние ухудшилось, решили вызывать скорую. Одно легкое поражено на 40%, другое — на 65–70%. Держится температура 38», — рассказала его супруга Екатерина в Instagram.

Помощник бывшего вратаря «Зенита» и сборной России в интервью Sport24 подтвердил эту информацию.

«У него всю неделю держалась температура 38 градусов. Его решили увезти в больницу. Говорят, легкие поражены на 40 и 70 процентов. Пока это все, что могу сказать», — заявил он.

На следующий день спортсмен успокоил своих поклонников, рассказав в Instagram, что он находится под наблюдением врачей и с ним все хорошо. Также он выразил уверенность в своем выздоровлении, поблагодарил всех за слова поддержки, попросил людей следить за здоровьем, беречь близких и окружающих.

Всю свою спортивную карьеру Малафеев провел в петербургском «Зените», за который выступал с 1999 по 2016 год. С 28 ноября 2017 года по 31 мая 2020 года он занимал должность спортивного директора сине-бело-голубых.

В 2013 году, еще до окончания спортивной карьеры, он организовал агентство недвижимости. В 2016 году Малафеев создал группу компаний, куда помимо агентства недвижимости вошли юридическая фирма, горнолыжный клуб и компания по дизайну интерьеров. Этим бизнесом он руководит по сей день.

К слову, в последнее время Малафеев мелькал в СМИ в связи с конфликтом с Дзюбой. В декабре 2018 года форвард петербургского «Зенита» рассказал о том, что у него произошел неприятный эпизод с Малафеевым.

Дзюба утверждал, что в январе 2018 года их отношения стали портиться из-за того, что его не отпускали в аренду в другой клуб.

«Малафееву открытым текстом сказал: «Готов уйти на понижение в два раза, даже больше – главное для меня играть в футбол. Засунь себе эти деньги, куда хочешь». Он мне: «Мы не можем тебя отпустить». Ну, и у нас с ним произошел очень резкий разговор, конфликт. Не мог понять, как бывший футболист, с которым я играл в сборной и одном клубе, где он при мне провел прощальный матч, вдруг так ведет себя в открытую. Говорю ему: «Ты – человек футбола, мы вместе с тобой один хлеб ели, как ты можешь? Наоборот, должен помогать мне. Заберите эти деньги, только дайте мне играть». Малафеев опять: «Мы не можем тебя отпустить», — рассказал Дзюба в интервью «СЭ».

Сам Малафеев не стал тогда комментировать данную ситуацию, но пообещал обо всем рассказать, когда покинет клуб.

Момент настал и в начале лета 2020 года Малафеев изложил суть конфликта в стихотворной форме, где обвинил Дзюбу в алчности.

В интервью YouTube-каналу «Футбольный Биги» Малафеев заявил, что под Здравомиром имеет в виду Дзюбу, также он рассказал, что сказку написал не он, а специальный человек.

Еще до появления в сети откровений Малафеева Дзюба в прямом эфире в Instagram позволил несколько неприятных слов в адрес тогда еще спортивного директора «Зенита». Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки, которая брала интервью у игрока, спросила его о том, как сохранить финансы во время пандемии коронавируса.

«Мне кажется, всегда выгодно вкладываться в недвижимость. Но своих секретов не расскажу. Советовался ли с Малафеевым? Я с ним ничего общего не имею, иметь не хочу и никому не советую. Процветает ли его бизнес? Мне кажется, что нет, но точно не знаю», — сказал Дзюба.

Стоит отметить, что сейчас в «Зените» коронавирусом болеют форвард Дзюба и голкипер Андрей Лунев. Футболисты не отправились в Дубай, где сейчас проходит тренировочный сбор клуба. Они присоединятся к команде позже.