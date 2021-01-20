«Переговоры ведут»: «Фиорентине» все еще нужен Кокорин

В текущем сезоне дела у «Фиорентины» идут не лучшим образом: лишь 14-е место в турнирной таблице, всего четыре победы и 15-очковое отставание от зоны еврокубков. Одна из главных проблем флорентийского клуба — беззубая атака. У лучшего бомбардира команды Душана Влаховича, к примеру, всего шесть голов в чемпионате. И, по слухам, уже давно «фиалки» ищут усиление в зону нападения.

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В связи с этим, как утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Фиорентина» продолжает изучать варианты с покупкой форварда. Источник пишет, что, несмотря на предыдущие заявления команде и финансовых проблемах, приоритетом «фиалок» остается кандидатура российского нападающего Александра Кокорина.

Альтернатива для флорентийцев — бразильский форвард Фелипе Андерсон из «Порту», который имеет опыт выступления в Италии за «Лацио» с 2013 по 2018 год.

В «Спартаке» при этом, не вдаваясь в подробности, подтвердили, что контактируют с «фиалками» по поводу возможного перехода Кокорина.

«Интерес со стороны «Фиорентины» к Александру Кокорину есть. Клубы ведут переговоры. Официального предложения пока не поступало»,

— цитирует директора по связям с общественностью красно-белых Антона Фетисова «СЭ».

Разговоры о предметном интересе Кокорина в Италии ходят с прошлого лета. Тогда, после ударного отрезка в аренде в «Сочи», 29-летний футболист был востребован на рынке как свободный агент. Неоднократно говорилось о том, что приобрести россиянина хочет «Рома» (и сам игрок подтверждал общение с римлянами), но до официального предложения дело так и не дошло. В итоге Кокорин, освободившись от контрактных обязательств с петербуржским «Зенитом», выбирал только из российских команд: подписать его хотели столичные «Динамо» и «Локомотив», но выбор нападающего пал на еще один московский клуб «Спартак». По неофициальным данным, красно-белые платят Кокорину €3 млн в год по контракту, также футболист получил €2,5 млн в качестве подъемных.

Но в первой части сезона положение Кокорина в «Спартаке» существенно ухудшилось. Многочисленные травмы неизвестного происхождения (в общей сложности было пропущено десять матчей), только два забитых мяча и попадание в различные скандальные ситуации. Плюс ко всему, теперь клуб еще покинул генеральный директор Шамиль Газизов, который и был инициатором трансфера Кокорина в «Спартак». По другой версии, в команде открыто высказали свое недовольство Кокорину событиями вокруг него. А красно-белые в свою очередь дали понять, что не против расстаться с форвардом.

Главное препятствие к уходу Кокорина из «Спартака» — высокие финансовые требования как клуба, так и футболиста.

«РБ Спорт» ранее писал, что «Фиорентина» предлагала «Спартаку» за трансфер нападающего около €5 млн, а самому Кокорину зарплату, которая меньше его нынешней. Другие источники же сообщали, что «фиалки» были готовы потратить на бывшего форварда сборной России порядка €7 млн (при этом «Спартак» хотел €15 млн), а конкуренцию за подписание россиянина им якобы намеревались составить «Рома» и «Болонья». Впрочем, все это может быть лишь на уровне слухов, поскольку «СЭ» позднее писал, что официальных предложений по Кокорину от итальянских клубов у красно-белых нет.

«Рома» и «Фиорентина», наверное, ближе к амбициям Кокорина. «Болонья» же скорее нацелена на поиск более молодого футболиста. Среди трех потенциальных претендентов на Кокорина только «Рома» без проблем сумеет удовлетворить финансовые запросы», — объяснил экс-скаут «Кальяри» Алекс Великих для «Матч ТВ».

До последнего времени у Кокорина оставался вариант с возвращение в «Сочи». В клубе намеревались сохранить форварда еще после окончания аренды, но игрок хотел продолжить карьеру в более статусной команде. Ныне в команде с берегов Черного моря практически исключают, что трансфер Кокорина удастся осуществить.