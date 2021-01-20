Первый гол в сезоне: Малкин снова побеждает Овечкина

Главный матч дня не подвел болельщиков, ждавших разборку российских звезд НХЛ на льду. «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз» устроили настоящий праздник хоккея, в котором судьба встречи решилась в овертайме. Хозяева дважды по ходу основного времени уступали (1:3 и 2:4), что в итоге не помешало «пингвинам» сначала сравнять счет, а затем и вовсе вырвать победу — 5:4.

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В составе «Питтсбурга» по шайбе забили Колтон Севьюр, Джейк Гюнцель, Теодор Блюгерс, Евгений Малкин и Сидни Кросби, который, став автором победного гола в овертайме, разделил с Ильей Ковальчуком третье место в истории НХЛ по голам в овертайме. У «столичных» дубль оформил Том Уилсон, еще по разу отличились Ларс Эллер и россиянин Евгений Кузнецов.

Одним из героев жаркого противостояния стал форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин. Он отметился забитым голом в большинстве, что стало для него первой шайбой в сезоне.

Теперь в активе 34-летнего россиянина 150 голов в большинстве за карьеру. По данному показателю 71-й номер «пингвинов» вышел на шестое место в истории лиги среди хоккеистов из Европы, оставив позади Петера Бондру (149). Рекорд принадлежит капитану «Вашингтона» Александру Овечкину (260), за ним следуют Теему Селянне (255), Яромир Ягр (217), Матс Сундин (160) и Яри Курри (155).

Fun fact: Evgeni Malkin has 68 points (22G-46A) in 49 career games against the Capitals. pic.twitter.com/5uGtXQIky4 — Pittsburgh Penguins (@penguins) January 20, 2021

Обратим внимание и на других россиян «Кэпиталз», выходивших на лед в Питтсбурге. Так, Овечкин отдал голевую передачу, Дмитрий Орлов запомнился лишь двухминутным удалением, а вратарь Илья Самсонов провел матч в запасе.

К слову, для «Питтсбурга» этот триумф над «Вашингтоном» стал вторым за три дня. В минувшие выходные Малкин и компания оказались сильнее команды Ови в серии буллитов — 4:3.

В параллельном матче «Нью-Джерси Дэвилз» на выезде взял верх над «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась со счетом 3:4. У победителей дубль оформил Джек Хьюз, также отличились Трэвис Зейджак и Майлз Вуд. У «рейнджеров» шайбы забрасывали Крис Крайдер, Мика Зибанеджад и Филип Хитил.

В воротах хозяев в старте вышел россиянин Александр Георгиев и, пропустив четыре шайбы с 20 бросков, уступил место на льду Игорю Шестеркину, который отразил все восемь бросков. Артемий Панарин отметился двумя голевыми передачами, а Павел Бучневич — одной.

У «дьяволов», вышедших на двухматчевую победную серию, российский защитник Дмитрий Куликов завершил матч без результативных действий.

The comeback falls just short. pic.twitter.com/4MZ36wuWd7 — New York Rangers (@NYRangers) January 20, 2021

Помимо этого, в ночь на 20 января по Москве «Флорида Пантерз» не без проблем обыграла «Чикаго Блэкхокс». Встреча дошла до овертайма, где и завершилась со счетом 5:4. В составе «пантер» две шайбы забросил Картер Вераге. Вклад в победу также внесли Патрик Хернквист, Кейт Яндл и Фрэнк Ватрано (победный бросок в ОТ). У гостей дубль в активе Доминика Кубалика; по разу поразили ворота хозяев Патрик Кейн (не реализовал буллит во втором периоде) и Филипп Курашев.

Российский защитник «Блэкхокс» Никита Задоров отдал голевую передачу, а страж ворот команды победителей Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 33.

После финальной сирены отечественный вратарь признается, что для него это был не лучший матч..

«Я должен быть лучше, и я собираюсь стать лучше, — цитирует Бобровского Sport24. – Мне нужно исправить некоторые ошибки. Однако, опять же, все дело в победе. Думаю, два очка мы набрали совместными усилиями. Буллит Кейна? Моей главной задачей было дождаться, пока он сделает первый ход. Я допустил пару ошибок, но в сложившихся обстоятельствах считаю, что это была хорошая игра. Главное, что победили».

Как итог, у «Флориды» второй триумф кряду, а вот «Чикаго» по-прежнему неубедителен. Уже четвертую встречу кряду на старте сезона команда Задорова завершает поражением.

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Все результаты игрового дня в НХЛ:

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:4

«Филадельфия Флайерз» — «Баффало Сэйбрз» — 3:0

«Питтсбург Пингвинз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 5:4 ОТ

«Флорида Пантерз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 5:4 ОТ

«Оттава Сенаторз» — «Виннипег Джетс» — 3:4 ОТ

«Детройт Ред Уингз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 3:2 ОТ

«Лос-Анджелес Кингз» — «Колорадо Эвеланш» — 2:3