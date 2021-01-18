«Сократите изоляцию»: Джокович возмущен карантином на Australian Open

С 8 по 21 февраля в Мельбурне состоится первый турнир «Большого шлема» в сезоне-2021 — Открытый чемпионат Австралии. В преддверии соревнований все теннисисты должны пройти жесткий двухнедельный карантин, однако организаторы решили предоставить более мягкие условия для спортсменов из топ-3 женского и мужского мирового рейтинга.

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Как выглядит карантин «обычных» участников Australian Open:

1) две недели изоляции в Мельбурне; 2) разрешено тренироваться лишь пять часов в день в сопровождении только одного члена своей команды и заранее заявленных спарринг-партнеров, причем на первой неделе карантина можно взять только одного партнера, а на второй неделе в случае отрицательных тестов добавить еще двоих; 3) если хотя бы один участник тренировок сдаст положительный тест на коронавирус, то вся эта группа будет не допущена до турнира.

Как выглядит более мягкий карантин для топ-3: 1) две недели изоляции в Аделаиде, а не в Мельбурне, куда съедется основная масса участников, 2) больше мер безопасности против коронавируса; 3) при этом можно проводить тренировки с участием всех членов своего тренерского штаба и сразу всех спарринг-партнеров; 4) тренироваться можно пять часов, однако время занятий в тренировочном зале не ограничено.

Естественно, это создает огромную разницу в тренировочных условиях топов и «обычных» теннисистов накануне Australian Open. Также любопытно, что на более мягкий карантин в Аделаиду была отправлена американка Серена Уильямс, которая в топ-3 не входит.

Изначально в Аделаиду должны были попасть из мужчин Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Доминик Тим, а из женщин — Симона Халеп, Эшли Барти и Наоми Осака. Однако Барти, как теннисистка с австралийским гражданством, от карантина была освобождена. Казалось, было бы логично заменить ее на четвертую теннисистку из рейтинга — Софью Кенин, однако вместо нее на облегченный карантин отправилась Уильямс.

Возмущенный подобным разделением на топ-3 и остальных, Джокович призвал предоставить равные условия всем спортсменам. Также он предложил внести ряд изменений в карантинные условия теннисистов, чтобы те имели возможность лучше подготовиться к старту соревнований. По информации Punto de Break, первая ракетка мира уже направил письмо директору Australian Open Крэйгу Тайли. В обращении к руководству турнира Джокович предложил ввести следующие пункты:

— Обеспечить тренировочным инвентарем все номера.

— Предоставить питание, соответствующее уровню турнира и элитного спортсмена.

— Сократить полную изоляцию для 47 игроков, проводя больше тестов.

— Разрешить посещать тренера при условии отрицательных тестов на коронавирус. Также в этом случае поселить игрока и его тренера на одном этаже в отеле.

— Разместить как можно больше игроков в частных домах с тренировочными кортами.

Премьер-министр австралийского штата Виктория Дэниэл Эндрюс жестко отреагировал на требования Джоковича.

«Люди могут отправлять списки требований, но мы их выполнять не будем. Я знаю, что некоторые игроки говорят о правилах. Но к ним правила относятся так же, как ко всем остальным. Их всех предупреждали перед приездом, и они согласились с условиями. Особого отношения не будет, потому что вирус к ним его не проявляет»,

— заявил Эндрюс.

Недовольство карантинными мерами высказала и девушка теннисиста Бернарда Томича — Ванесса Сьерра. Она отметила, что из-за невозможности нормально тренироваться они по 11-12 часов в день играют в компьютерные игры, а также заявила, что с доставкой еды возникают серьезные проблемы — после десяти вечера гостиница отказывается принимать ее и доставлять в номер (о чем заранее не предупреждали), а в другое время по какой-то причине тщательно осматривает. На это уходит много времени, так что в номер пища попадает уже холодной.

Австралиец Ник Кирьос в своем Twitter раскритиковал претензии и Джоковича, и девушки Томича к организации турнира. Стоит напомнить, что теннисист, как и Эшли Барти, освобожден от карантина.

«Джокович — тупица. К Берни у меня претензий нет, но его подруга, очевидно, ничего в жизни не понимает. Это все так нелепо»,

— написал Кирьос.

158-я ракетка мира Саша Викери тоже осталась недовольна критикой в адрес организаторов Открытого чемпионата Австралии. Она отметила, что каждый участник первого круга вне зависимости от результатов заработает $100 тысяч. Примечательно, что в сравнении с предыдущим годом сумма выросла на 11%. Викери дошла до второго круга квалификации, призовые за него — $35 тысяч.

«Как игроки основы Australian Open вообще могут жаловаться на карантинные меры? У вас есть шанс путешествовать и соревноваться, несмотря на пандемию, когда люди борются за выживание, в то время как вы заработаете $100 тысяч, просто две недели сидя в отеле. Ой, все», — написала спортсменка в своем Twitter.