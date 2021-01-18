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«Сократите изоляцию»: Джокович возмущен карантином на Australian Open

Австралийские власти отказали Джоковичу в улучшении условий карантина

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Сербский теннисист Новак Джокович Сербский теннисист Новак Джокович
Сербский теннисист Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович

REUTERS
Первая ракетка мира Новак Джокович возмутился условиями карантина, который отбывают все участники Australian Open — 2021 в преддверии турнира. Сербский спортсмен обратился к руководству турнира с требованием предоставить более качественное питание, добавить тренажеры во все гостиничные номера и многое другое, на что получил отказ от местных властей и был раскритикован.
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С 8 по 21 февраля в Мельбурне состоится первый турнир «Большого шлема» в сезоне-2021 — Открытый чемпионат Австралии. В преддверии соревнований все теннисисты должны пройти жесткий двухнедельный карантин, однако организаторы решили предоставить более мягкие условия для спортсменов из топ-3 женского и мужского мирового рейтинга.

Как выглядит карантин «обычных» участников Australian Open:

1) две недели изоляции в Мельбурне; 2) разрешено тренироваться лишь пять часов в день в сопровождении только одного члена своей команды и заранее заявленных спарринг-партнеров, причем на первой неделе карантина можно взять только одного партнера, а на второй неделе в случае отрицательных тестов добавить еще двоих; 3) если хотя бы один участник тренировок сдаст положительный тест на коронавирус, то вся эта группа будет не допущена до турнира.

Как выглядит более мягкий карантин для топ-3: 1) две недели изоляции в Аделаиде, а не в Мельбурне, куда съедется основная масса участников, 2) больше мер безопасности против коронавируса; 3) при этом можно проводить тренировки с участием всех членов своего тренерского штаба и сразу всех спарринг-партнеров; 4) тренироваться можно пять часов, однако время занятий в тренировочном зале не ограничено.

Естественно, это создает огромную разницу в тренировочных условиях топов и «обычных» теннисистов накануне Australian Open. Также любопытно, что на более мягкий карантин в Аделаиду была отправлена американка Серена Уильямс, которая в топ-3 не входит.

Изначально в Аделаиду должны были попасть из мужчин Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Доминик Тим, а из женщин — Симона Халеп, Эшли Барти и Наоми Осака. Однако Барти, как теннисистка с австралийским гражданством, от карантина была освобождена. Казалось, было бы логично заменить ее на четвертую теннисистку из рейтинга — Софью Кенин, однако вместо нее на облегченный карантин отправилась Уильямс.

Возмущенный подобным разделением на топ-3 и остальных, Джокович призвал предоставить равные условия всем спортсменам. Также он предложил внести ряд изменений в карантинные условия теннисистов, чтобы те имели возможность лучше подготовиться к старту соревнований. По информации Punto de Break, первая ракетка мира уже направил письмо директору Australian Open Крэйгу Тайли. В обращении к руководству турнира Джокович предложил ввести следующие пункты:

— Обеспечить тренировочным инвентарем все номера.

— Предоставить питание, соответствующее уровню турнира и элитного спортсмена.

— Сократить полную изоляцию для 47 игроков, проводя больше тестов.

— Разрешить посещать тренера при условии отрицательных тестов на коронавирус. Также в этом случае поселить игрока и его тренера на одном этаже в отеле.

— Разместить как можно больше игроков в частных домах с тренировочными кортами.

Премьер-министр австралийского штата Виктория Дэниэл Эндрюс жестко отреагировал на требования Джоковича.

«Люди могут отправлять списки требований, но мы их выполнять не будем. Я знаю, что некоторые игроки говорят о правилах. Но к ним правила относятся так же, как ко всем остальным. Их всех предупреждали перед приездом, и они согласились с условиями. Особого отношения не будет, потому что вирус к ним его не проявляет»,

— заявил Эндрюс.

Недовольство карантинными мерами высказала и девушка теннисиста Бернарда Томича — Ванесса Сьерра. Она отметила, что из-за невозможности нормально тренироваться они по 11-12 часов в день играют в компьютерные игры, а также заявила, что с доставкой еды возникают серьезные проблемы — после десяти вечера гостиница отказывается принимать ее и доставлять в номер (о чем заранее не предупреждали), а в другое время по какой-то причине тщательно осматривает. На это уходит много времени, так что в номер пища попадает уже холодной.

Австралиец Ник Кирьос в своем Twitter раскритиковал претензии и Джоковича, и девушки Томича к организации турнира. Стоит напомнить, что теннисист, как и Эшли Барти, освобожден от карантина.

«Джокович — тупица. К Берни у меня претензий нет, но его подруга, очевидно, ничего в жизни не понимает. Это все так нелепо»,

— написал Кирьос.

158-я ракетка мира Саша Викери тоже осталась недовольна критикой в адрес организаторов Открытого чемпионата Австралии. Она отметила, что каждый участник первого круга вне зависимости от результатов заработает $100 тысяч. Примечательно, что в сравнении с предыдущим годом сумма выросла на 11%. Викери дошла до второго круга квалификации, призовые за него — $35 тысяч.

«Как игроки основы Australian Open вообще могут жаловаться на карантинные меры? У вас есть шанс путешествовать и соревноваться, несмотря на пандемию, когда люди борются за выживание, в то время как вы заработаете $100 тысяч, просто две недели сидя в отеле. Ой, все», — написала спортсменка в своем Twitter.

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