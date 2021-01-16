Тедеско доволен: «Спартак» сделал первое приобретение в 2021-м

Московский «Спартак» объявил о приобретении нидерландского полузащитника Йоррита Хендрикса, который является выпускником академии ПСВ и отдал клубу из Эйндховена более семи лет профессиональной карьеры. К своей новой команде 25-летний хавбек присоединился уже в Дубае, где подопечные Доменико Тедеско начали первые зимние тренировочные сборы. Там же Хендрикс и прошел медицинское обследование до подписания контракта со «Спартаком». По данным Transfermarkt, футболист заключил соглашение с красно-белыми еще 12 января. Также, если верить порталу,

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за трансфер нидерландского хавбека москвичи заплатили ПСВ €700 тыс., при том, что сам Хендрикс на трансферном рынке оценивается в €4 млн. Столь дешевая сделка обошлась «Спартаку» благодаря тому, что контракт футболиста с ПСВ истекал уже этим летом — в нынешнем сезоне Хендрикс провел только 855 минут игрового времени в 16 матчах без голов и ассистов, и продлевать сотрудничество с ним его родной клуб не стал.

«В жизни наступает время, когда нужно уйти. ПСВ занимал большую часть моей жизни, и я горжусь этим. Я уношу с собой множество прекрасных воспоминаний — от выступлений в чемпионате до дебюта в составе сборной Нидерландов. Я настоящий игрок ПСВ, и этот клуб, его сотрудники и болельщики всегда будут в моем сердце. С этой мыслью я ухожу. С нетерпением жду начала новых приключений в топ-клубе с жесткой конкуренцией», — говорил Хендрикс, прощаясь с ПСВ.

Со «Спартаком» же нидерландский хавбек подписал долгосрочный контракт — сразу на 3,5 года, в рамках которого, по данным российского журналиста и инсайдера Ивана Карпова, он будет зарабатывать около €1 млн за сезон. Объявили красно-белые о трансфере Хендрикса весьма оригинально, сняв видеоролик, в котором футболист ставит грампластинку с композицией своего однофамильца и известного американского музыканта Джими Хендрикса. Похожим образом красно-белые уже представили перешедшего в октябре из «Челси» на правах аренды Виктора Мозеса, включив композицию Луи Армстронга Go Down Moses.

Мы знаем, какую музыку вы ждали pic.twitter.com/HHJyk5v6c0 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 16, 2021

О новичке Доменико Тедеско высказался лаконично, отметив в качестве полезных качеств 25-летнего нидерландского хавбека опыт выступления в Лиге чемпионов. Правда, в главном клубном турнире Европы Хендрикс в составе ПСВ провел в общей сумме только 15 матчей, отметившись одной результативной передачей.

«Йоррит Хендрикс — известный игрок, хорошо оснащенный технически. Он играл в топ-клубе и провел много матчей в Лиге чемпионов. И теперь мы с нетерпением ждем начала работы с ним»,

— цитирует Тедеско пресс-служба «Спартака».

С одной стороны, москвичи, приобретя Хендрикса, тем самым улучшили возможность ротации состава и увеличили количество вариантов в центре поля — нидерландский хавбек может сыграть как классического полузащитника, так и опорного. С другой же стороны, перед Тедеско встал новый кадровый вопрос.

Теперь Хендрикс стал девятым, если считать также недавно вернувшегося из аренды бразильца Педро Рошу, легионером в составе «Спартака». При этом оба еще не заявлены за красно-белых для участия в Российской премьер-лиге. Во-первых, потому что трансферное окно в России откроется только 29 января. Во-вторых, Хендрикса и Рошу вместе москвичи включить в заявку в РПЛ не смогут из-за лимита на легионеров.

В этом сезоне за «Спартак» заявлено уже семь иностранцев, потому клуб, вероятно, этой зимой с кем-то расстанется. По слухам, первым на выход стоит Остон Урунов, перешедший в стан красно-белых летом 2020 года из «Уфы». По информации ряда СМИ, именно в уфимский клуб с большой долей вероятности узбекистанский полузащитник и вернется. Также претендентом на Урунова называют и казанский «Рубин».

Кроме того, идут разговоры и о возможном уходе из «Спартака» Алекса Крала, которым интересуется ряд клубов Английской премьер-лиги. Именно по функционалу с чешским хавбеком, кстати, и схож Йоррит Хендрикс.

Официально: Йоррит Хендрикс – игрок «Спартака»



Голландский полузащитник успешно прошёл медосмотр и подписал с нашим клубом долгосрочный контракт #ДавайГромче — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 16, 2021