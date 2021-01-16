Бенефис Василевского, провал Малкина: итоги игрового дня в НХЛ

Старт нового сезона в НХЛ стал чрезвычайно продуктивным для россиян: огненные дебюты Кирилла Капризова и Александра Романова, завидная форма Александра Овечкина, шатаут Семена Варламова. В очередной игровой день последовало продолжение успешных выступлений российских хоккеистов.

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«Филадельфия Флайерз» два дня назад нанесла поражение со счетом 6:3 «Питтсбургу», а этой ночью история повторилась. Мучения «Пингвинз» начались с трех пропущенных шайб в первом периоде: Трэвис Конечны оформил дубль, а также первый гол в сезоне на свой счет записал защитник «хулиганов с Брод-стрит» Иван Проворов.

Provorov finds the back of the net for the first time this season and the Flyers take a pretty 3-0 lead in the first.



Oh yeah, this is fun. pic.twitter.com/bEcBwjqq7D — NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) January 16, 2021

Еще в первом периоде «Пингвинз» удалось сократить отставание благодаря усилиям Сидни Кросби и Брэндона Танева, но в третьем отрезке встречи гости получили еще два гола — Конечны стал автором хет-трика, а поставил точку в игре Оскар Линдблом.

Лидер «Питтсбурга» Евгений Малкин, как и в первом матче сезона, остался без набранных очков. Он закончил игру с показателем полезности -1.

В параллельном матче «Вашингтон», стартовавший с домашней тяжелой победы над «Баффало», теперь гостил у «Сейбрз». В первом игре в составе «Кэпиталз» блистал капитан Александр Овечкин, отдавший две результативные передачи, но на этот раз россиянин оказался скромнее в плане результативности. Открыл счет в матче Якуб Врна (впоследствии первая звезда встречи), на который ответил Расмус Ристолайнен. Победу с минимальный счетом 2:1 «столичным» в итоге принес гол Тома Уилсона.

Российский голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов на лед так и не вышел; Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов результативными действиями не отметились.

А вот «Тампе» поквитаться с «Чикаго» за сокрушительные 1:5 в стартовом матче помогли как раз россияне. Во втором периоде «Лайтнинг» забросили трижды подряд — отличились Ондржей Палат, Алекс Киллорн и Блейк Коулман. Благодаря Алексу Дебринкэту и Патрику Кейну «Блэкхоукс» оставались в игре, но в концовке пропустили дважды — за «молний» забили Янни Гурд и Стивен Стэмкос.

Одним из лучших в составе победителей был российский вратарь Андрей Василевский — на его счету 35 сейвов и звание первой звезды матча. Защитник Михаил Сергачев встречу закончил с показателем полезности +1.

Не сплоховали и россияне «Оттавы». Счет в игре с «Торонто», впрочем, открыли игроки гостей — шайбу забросил Зак Хайман. «Сенаторз» на это ответили голом в исполнении Тома Шабо, но вскоре хоккеисты «Торонто» вновь оказались впереди. В ситуации со вторым голом «Мэйпл Лифс» Александру Керфуту ассистировал нападающий Илья Михеев.

Kerfoot's shot from the point finds twine. 2-1 Leafs #LeafsForever pic.twitter.com/A6XoOASOQz — Maple Leafs Hotstove (@LeafsNews) January 16, 2021

А оставшаяся часть встречи оказалась полностью за «Сенаторз»: защитник Никита Зайцев сначала сделал результативную передачу на Брэди Ткачука...

После чего также отдал ассист на Криса Тирни.

Tierney! 4-2 as the Sens explode with offense. pic.twitter.com/FRdQW1vO93 — Everyday.Sens (@EverydaySens) January 16, 2021

Еще две шайбы в составе победителей на свой счет записали Остин Уотсон и Дерек Степан, за «Торонто» отличился Джон Таварес. Итоговый счет — 5:3 в пользу «Сенаторз».

Российские игроки «Оттавы» Артем Анисимов и Евгений Дадонов на этот раз остались без очков. Впрочем, как и форвард «Торонто» Александр Барабанов.

А вот настоящее побоище случилось этим днем в Денвере. Там «Колорадо» сокрушительно ответил на стартовые 1:4 от «Сент-Луиса» — на этот раз «Блюз» пропустили от «Эвеланш» аж восемь безответных шайб (хозяева реализовали пять из семи удалений у соперника). Дубль на счету Габриэля Ландескога, еще по одной шайбу забросили Андре Бураковски, Микко Рантанен, Назем Кадри, Нэйтан МакКиннон, Йоонас Донской и Девон Тэйвз.

Защитник «Колорадо» Валерий Ничушкин, как и форвард «Блюз» Иван Барбашев очков не набрали.