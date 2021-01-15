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Первый турнир UFC в 2021 году. LIVE

UFC on ABC 1. Холлоуэй — Каттар. ОНЛАЙН

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Макс Холлоуэй — Келвин Каттар Макс Холлоуэй — Келвин Каттар
Макс Холлоуэй — Келвин Каттар

Макс Холлоуэй — Келвин Каттар

Twitter UFC
На «Бойцовском острове» в Абу-Даби проходит первый турнир UFC в 2021 году. В главном поединке вечера сразятся яркие представители полулегкого дивизиона Макс Холлоэуй и Келвин Каттар. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира.
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Трансляция
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21:20

Наш анонс сегодняшнего ивента. Почитайте:

21:10

Полный список боев UFC on ABC 1. Основной кард: Макс Холлоуэй — Келвин Каттар, Карлос Кондит — Мэтт Браун, Сантьяго Понзиннибио — Джинлян Ли, Хоакин Бакли — Алессио Ди Чирико, Пунахел Сориано — Душко Тодорович. Прелимы: Янан Ву — Жоселин Эдвардс Лабориль, Карлос Фелипе — Джастин Тафа, Давид Завада — Рамазан Эмеев, Сара Морас — Ванесса Мело, Якоб Килбурн — Остин Линго.

21:00

Приветствуем всех любителей смешанных единоборств! На «Бойцовском острове» в Абу-Даби уже стартовал турнир UFC on ABC 1.

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