Первый турнир года: UFC начинает 2021-й на «Бойцовском острове»

2019-й и 2020-й, пожалуй, были худшими годами в карьере Макса Холлоуэя. Еще недавно Благословенного называли королем полулегкого дивизиона: серия из 13 побед, доминирование в каждой из защит титула, планы покорения легкого веса. Но из фантазий в реальность гавайского атлета быстро вернул Дастин Порье, после чего Макс перебил стареющего Фрэнки Эдгара и подошел к дилогии с грозным ударником Александером Волкановски.

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Австралиец оказался не по зубам Холлоуэю. Оба поединка уже бывший чемпион проиграл (второе поражение вызвало немало споров в связи крайне невразумительным выступлением Алекса) и на время выбыл из борьбы за золото.

Сейчас, как утверждает Макс, его отделяют от титула три-четыре схватки. Первая пройдет уже в субботу: поражение от американца Келвина Каттара может стать третьим кряду и похоронить надежды Благословенного на возвращение былого величия. Права на ошибку больше нет.

«В субботу нас ждет пять раундов, так что работы будет не меньше, чем в титульном бою. Келвин опасный чувак! Он не станет бегать от меня, и я в восторге от этого. Слышал, он говорит, что я смотрю ему за спину — это не так. Я уважаю его как бойца и с нетерпением жду выхода в клетку. Мне и самому интересно, что он мне предложит.

Вторая встреча с Волкановски? Нет никаких разговоров и сожалений. Что случилось, то случилось. Прошлое не зря называют прошлым — нужно двигаться дальше. Это не первое мое родео: как уже говорил, если мне придется снова выиграть десять боев подряд, я это сделаю», — заявил в интервью Yahoo! Sports экс-чемпион, не меньше пояса грезящий о реванше с Конором Макгрегором.

Недооценивать Каттара и правда не рекомендуется. В последний раз представитель США проигрывал в поединке против россиянина Забита Магомедшарипова в конце 2019 года и с того момента одержал две уверенные виктории. На UFC 249 от удара Келвина рухнул на настил неуступчивый рубака Джереми Стивенс, в июле единогласным решением судей с пути был убран Дэн Иге.

Поединок с Холлоуэйем — счастливый билет для Бостонского финишера. Победа подарит Каттару встречу с чемпионом, но поражение… О «титульнике» в 2021-м придется забыть.

«Будет трудно отказать Каттару в чемпионском бое, если он побьет Холлоуэя. И разве можно сказать, что он этого не заслужил? Я в курсе, что Забит победил его не так давно, но Магомедшарипов не дерется», — признает силу американца Волкановски.

Ситуация в полулегком весе крайне прозрачна. По словам президента UFC Даны Уайта, чемпион в феврале должен разделить октагон с Брайаном Ортегой. Параллельно с этим австралиец поглядывает в сторону экс-обладателя поясов в двух дивизионах Генри Сехудо, который хоть и завершил карьеру, но постоянно напоминает о себе угрозами завоевать третий титул.

Победитель же схватки Холлоуэй – Каттар встанет в очередь.

Вслед за Ортегой свой шанс может получить Магомедшарипов, при условии если не проигрывающий в организации россиянин в ближайшее время проведет еще один бой. А вот уже затем дело дойдет и до завтрашнего триумфатора UFC on ABC 1.

Из других противостояний турнира выделяется дуэль ветеранов Карлоса Кондита и Мэтта Брауна, возвращение после двухлетнего простоя аргентинца Сантьяго Понзиннибио (у Раста внушительная серия из семи побед кряду), а также бой автора лучшего нокаута — 2020 Хоакина Бакли.

Не обойдется ивент и без представителя России. Экс-чемпион М-1, средневес Рамазан Эмеев (4-1 в UFC) постарается поквитаться с Давидом Завадой за поражение, которое немец нанес Абубакару Нурмагомедову в ноябре 2019-го. На московском турнире брат Хабиба попался на треугольник в самом начале схватки.

Помимо этого, отечественные болельщики смогут поболеть за француза дагестанского происхождения Нассурдина Имавова. Как и Имеев, он будет биться в предварительном карде турнира.

UFC on ABC 1

Основной кард

Макс Холлоуэй — Келвин Каттар

Карлос Кондит — Мэтт Браун

Сантьяго Понзиннибио — Джинлян Ли

Хоакин Бакли — Алессио Ди Чирико

Пунахел Сориано — Душко Тодорович

Прелимы

Фил Хоуз— Нассурдин Имавов

Янан Ву — Жоселин Эдвардс Лабориль

Карлос Фелипе — Джастин Тафа

Давид Завада — Рамазан Эмеев

Сара Морас — Ванесса Мело

Якоб Килбурн — Остин Линго

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию ивента на острове Яс.