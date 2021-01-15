Забраться на подиум: сборная Россия борется в эстафете. LIVE

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Биатлон. Этап Кубка мира в Оберхофе. Эстафета. Женщины. ОНЛАЙН

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Биатлонистка Евгения Павлова Биатлонистка Евгения Павлова
Биатлонистка Евгения Павлова

Биатлонистка Евгения Павлова

РИА Новости
В Оберхофе проходит шестой этап Кубка мира по биатлону. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию женской эстафетной гонки.
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Трансляция
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17:47

Параллельно отстрелялись немка и белорусская биатлонистка. И обе — чисто, без промахов!

17:46

Выходят Пройс и Кручинкина на огневой рубеж. «Лежка».

17:45

Но через 800 метров немка белорусскую биатлонистку уже догнала. Эберг идет третьей, а Кайшева опустилась на пятую позицию. Обогнала ее чешка Луция Харватова.

17:44

Продолжает лидировать Кручинкина, в четырех секундах от нее Пройс.

17:42

Бреза завершила свой этап седьмой, финишировать у Франции будет Жулия Симон.

17:41

С огромным трудом финишировала Эльвира Эберг, побежала Ханна Эберг. Сразу же с ней стартовала Ульяна Кайшева.

17:41

Итак, финишировала Сола первой, передала эстафету Елене Кручинкиной. В трех секунд от нее стартует немка Франциска Пройс.

17:40

Еще 2 секунды отставания отыграла Херрман. Миронова уступает белорусской биатлонистке 37 секунд.

17:38

Втопила и Миронова. Уже четвертой бежит Светлана, 12 секунд до Эберг.

17:38

Херрман сразу же 10 секунд отставания отыграла. Всего 13,7 секунды до Солы.

17:36

Миронова с двумя дополнительными патронами ушла шестой. 49 секунд до Солы.

17:36

Херрман с одним промахом бежит второй, то же самое у Эберг. Лидеры — Белоруссия, Германия, Швеция. Причем Сола имеет преимущество в 23 секунды.

17:36

А Бреза не закрыла две мишени и убежала на штрафные круги!

17:35

Один промах допустила Сола, но дополнительным патроном закрыла мишень и убежала первой!

17:33

Сола не отпускает Бреза. 10 секунд уступает представительница Белоруссии француженке. Впереди огневой рубеж уже, «стойка».

17:32

Херрман втопила. шесть секунд моментально отыграла немка, третьей уже бежит Дениз.

17:31

Обгоняет канадку Миронова. Пятой бежит Светлана и проигрывает Бреза 46 секунд.

17:30

Несколько неожиданно в первую пятерку ворвалась Меган Бэнкс из Канады благодаря чистой стрельбе.

17:29

За ней убегают Херрман и Миронова, которые потратили по одному дополнительному патрону.

17:29

Эберг едва-едва избежала штрафного круга. Три доп. патрона она потратила.

17:29

Сола потратила два дополнительных патрона, бежит второй белорусская спортсменка.

17:28

Убегает в лидеры Бреза. Без промахов прошла она огневой рубеж.

17:28

Первая тройка уже на стадионе. Впереди «лежка».

17:26

В семи секундах от Херрман бежит Миронова. Немка же от группы лидеров отстает на пол минуты.

17:26

Очень медленно бежит Бреза. Скоро обгонят ее Эберг и Сола, а впереди уже и огневой рубеж.

17:25

Ожидаемо Херрман обошла после спуска Миронову. 35 секунд лидеру проигрывает Светлана.

17:24

Продолжает лидировать Бреза, но уже наступают ей на пятки Эберг и Сола. В 4-х секундах бегут шведка и представительница Белоруссии.

17:22

У сборной России бежит Светлана Миронова, а с ней немка Денизе Херрман.

17:22

Первой финиширует на своем этапе Шевалье, третий этап у француженок бежит Жюстин Бреза. За ней белорусская биатлонистка Анна Сола и шведка Эльвира Эберг.

17:20

Сдает перед передачей эстафеты Хеттих, обгоняет ее Куклина!

17:19

Прошли отметку 10,8 км спортсменки. Пятерка все та же: Шевалье, Алимбекова, Перссон, Хеттих, Куклина.

17:18

Куклина без промахов! Пятой бежит Лариса, 24 секунды она уступает лидеру.

17:18

Позади бегут Перссон, которая допустила один промах, и Хеттих, которая потратила 3 дополнительных патрона.

17:17

Но какова же Динара Алимбекова! Белорусская биатлонистка тоже без промахов проходит огневой рубеж и находится на второй позиции! 8,4 секунды до Шевалье.

17:16

Шевалье прекрасно проходит «стойку»! Без промахов убегает в лидерах француженка.

17:15

Подходят на второй для себя огневой рубеж лидеры гонки.

17:14

29,7 секунды проигрывает ей Куклина.

17:13

Шевалье, между тем, после отметки 9,4 км уже бежит первой! Отлично бежит француженка.

17:13

Куклина все еще шестая, но семь секунд отыграла Лариса!

17:12

Отыграла своим ходом отставание Шевалье, на пятки наступает она Хеттих, а немка дышит в спину Перссон.

17:11

Куклина один промах допустила, но одним доп.патроном мишень закрыла. Бежит шестой Лариса, 36,6 секунды проигрывает она лидеру.

17:10

Лардшнайдер на два штрафных круга убежала.

17:10

Перссон и Хеттих без промахов проходят «лежку», Шевалье на одну незакрытую мишень потратила два дополнительных патрона.

17:08

Куклина отыграла еще полсекунды отставания, но по-прежнему бежит на 12-й позиции Лариса.

17:08

Перед огневым рубежом Шевалье вышла в лидеры, в секунде от нее бежит Лардшнайдер.

17:07

Куклина опустилась на 12-ю позицию, при этом восемь секунд отставания она отыграла.

17:06

В небольшой отрыв ушли итальянка с француженкой. Перссон и Хеттих бегут в семи секундах от них.

17:06

Удерживает лидерство Лардшнайдер, но настигает ее француженка Анаис Шевалье.

17:04

Павлова финишировала на своем этапе 10-й. Проиграла она Лизе Виттоцци 47,6 секунды.

17:04

Второй этап у России бежит Лариса Куклина.

17:02

Лидирует после 5,4 км Виттоцци, за ней сразу же бежит Хинц, чуть позади Брорссон. Идет смена эстафеты. У Италии второй этап бежит Ирене Лардшнайдер, у Германии Янина Хеттих, у Швеции — Линн Перссон.

16:59

Бескон бежит пятой. Один дополнительный патрон ей потребовался, впереди француженки бежит Дуня Здоуц из Австрии.

16:59

Хинц и Брорссон вновь без промахов отстрелялись. 10 из 10 у них. Преследуют немка и шведка Виттоцци.

16:58

А Павлова допустила 4 промаха... Не хватило ей три доп.патрона, убежала на штрафной круг россиянка.

16:58

Лиза Виттоцци из Италии без промахов прошла «стойку» и убежала в лидеры.

16:57

Впереди второй огневой рубеж, кстати. На подходе к нему биатлонистки. Бескон, тем временем, обходит Павлову.

16:55

Прошли отсечку 3,4 км биатлонистки. Павлова по-прежнему лидирует, но менее секунды ей уже уступает Бескон. Наступает на пятки француженка.

16:53

На отметке 2,8 км Блашко опустилась на пятую позицию, пропустив Ванессу Хинц и Бескон.

16:52

Лидирует Павлова, в полутора секундах от нее бежит Гаспарин, а на третьей позиции — украинка Дарья Блашко.

16:52

Тандреволд «застрелилась». Три дополнительных патрона потребовалось норвежке, чтобы избежать штрафных кругов!

16:51

Прекрасно справилась на «лежке» Павлова. 5 из 5! Точно и быстро!

16:50

Итак, биатлонистки прибыли на огневой рубеж.

16:49

А перед ним Павлова решила прибавить ходом и на подъеме возглавила группу биатлонисток. Потихоньку лидирующая группа уходит в небольшой отрыв.

16:49

Прошли отметку 1,4 км. Первая пятерка остается неизменной: Тандреволд, Брорссон, Гаспарин, Бескон, Павлова. Впереди первый огневой рубеж.

16:47

Преодолели спортсменки первую отсечку. После 0,8 км Павлова бежит пятой, 1,8 секунды она уступает Тандреволд, но это ни о чем не говорит сейчас, конечно.

16:46

Общей большой группой бегут биатлонистки. Возглавляет эту армию Тандреволд.

16:45

Евгения Павлова стартовала с шестой позиции.

16:45

Гонка началась! В первой тройке бегут шведка Мона Брорссон, француженка Анаис Бескон и норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд. Были у Тандреволд проблемы с сердцем после спринтерской гонки, но сейчас здоровью именитой биатлонистки ничего не угрожает, и она принимает полноценное участие в эстафете.

16:40

В текущем сезоне у российских биатлонисток пока что нет медалей (кроме смешанной эстафеты). Через пять минут Павлова, Миронова, Куклина и Кайшева попробуют переломить эту тенденцию.

16:35

Стоит отметить и то, что Кайшева и Миронова бежали в смешанной эстафете, по итогам которой Россия впервые за 43 гонки сумела выиграть медали — национальная сборная пришла к финишу первой.

16:30

Накануне в мужской эстафете сборная России оказалась на четвертом месте, совершив весьма серьезный камбэк — спортсмены сумели подняться с 22-го места.

16:25

Сама гонка стартует в 16.45 по московскому времени.

16:20

В составе сборной России первый этап пробежит Евгения Павлова, второй — Лариса Куклина, третий — Светлана Миронова, а финишировать будет Ульяна Кайшева.

16:15

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция женской эстафетной гонки в рамках шестого этапа Кубка мира в Оберхофе.

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