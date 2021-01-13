«Барселона» начала охоту: Холанд может разорвать контракт с «Боруссией»

Отыграв год за дортмундскую «Боруссию», Эрлинг Холанд может сменить клубную прописку. Талантливого 20-летнего норвежского форварда в последние месяцы активно сватают в самые разные команды: от манчестерских «Сити» и «Юнайтед» с лондонским «Челси» до мадридского «Реала». Теперь же слухи отправляют Холанда в «Барселону». Разговоры о том, что молодой норвежец может переехать на «Камп Ноу», шли еще в период выступления нападающего за «Зальцбург». Этой зимой они усилились. Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на журналиста Ориоля Доминека,

трансфер может состояться уже грядущим летом. Причем, по информации источника, для этого Холанд даже якобы готов пойти на расторжение контракта.

Реклама

Утверждается, что особую роль в этой сделке должен сыграть Мино Райола — один из главных и самых именитых футбольных агентов в мире, который известен тем, что способен в ходе переговоров с клубами выбить для своих клиентов лучшие условия. 53-летний специалист работает с такими звездами, как Златан Ибрагимович, Поль Погба, Марио Балотелли, Лоренцо Инсинье, Ромелу Лукаки и другими. В число клиентов Райолы входит и Холанд. Талантливого норвежца, за которым сейчас следят все европейские футбольные гранды, агент также не обделил хорошим контрактом.

За трансфер нападающего «Боруссия» заплатила в общей сложности €45 млн. По нынешним меркам данные расходы не являются невообразимыми (особенно, если учесть, что переход состоялся до экономического кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса), однако дортмундский клуб тратит такие средства лишь при особой необходимости. Из выплаченных €45 млн «Зальцбург» получил лишь €20 млн — остальная часть суммы ушла отцу Холадна (€10 млн) и все тому же Райоле (€15 млн). При этом что касается зарплаты, то за первые два года юный норвежец получит €12 млн, затем его зарплата вырастет до чуть более чем €8 млн за сезон. Контракт Холанда с Дортмундом рассчитан до июля 2024 года.

Однако, как утверждалось ранее, весь срок соглашения норвежец может и не отыграть, если все-таки решится на переезд в «Барселону». Райола, как утверждалось ранее, хочет наладить отношения с каталонским клубом, где совсем скоро произойдут серьезные кадровые изменения. 24 января в Каталонии пройдут президентские выборы, на которых будет избран преемник подавшего в отставку еще в октябре Жосепа Бартомеу. Среди кандидатов — Жоан Лапорта, Виктор Фонт, Тони Фрейша и Эмили Руссо. Последний как раз и намерен в первую очередь переманить Холанда на «Камп Ноу».

Кандидат, который ранее был вице-президентом «Барсы», не скрывает своего желания увидеть молодого норвежского форварда в стане сине-гранатовых. Однако Руссо также видит в Холанде и замену Лионелю Месси.

Капитан каталонцев в августе 2020-го шокировал футбольную общественность своим желанием расторгнуть контракт с клубом, но этого он так и не добился. Его нынешний договор истекает по окончании этого сезона, уже сейчас аргентинец может свободно вести переговоры с любыми клубами. Самой «Барселоне» договориться с Месси о продлении сотрудничества будет крайне непросто. Из-за пандемии экономическая позиция сине-гранатовых сильно ослабла, и, как утверждает Руссо, в случае своей победы на выборах он будет вынужден просить Месси пойти на снижение зарплаты, которая сейчас составляет порядка €30 млн в год. Если же аргентинец ответит отказом, то Руссо попрощается с живой легендой «Барселоны».

«Мы знаем все условия трансфера Холанда, и если Руссо одержит победу на предстоящих выборах, на следующий день я позвоню Мино Райоле, и мы примем эти условия. Я уже сообщил агенту об этом. У нас есть спортивный проект мирового уровня, который столкнулся с некоторыми проблемами, но у Руссо есть план, который изменит текущую ситуацию в «Барселоне», — отметил советник и представитель кандидата в президенты клуба Хосеп Мария Мингелла.

Сам Райола не подтвердил, что контактировал с Мингеллой по поводу трансфера Холанда, но, как утверждают испанские СМИ, агент видит вариант с «Барселоной» стратегически позитивным и для футболиста, и для себя лично.

Впрочем, говорить предметно о переезде норвежца из Германии в Каталонию сейчас вряд ли возможно. Во-первых, из-за неопределенности в руководстве «Барсы». Во-вторых, в сам факт сделки, при которой Холанд просто возьмет и разорвет контракт ради ухода в стан сине-гранатовых, практически не верится. Да, «Боруссии» не привыкать терять своих звезд и лидеров, не поимев с этого никакой финансовой пользы. Так, например, дортмундцы бесплатно отпустили одного из лучших футболистов современности Роберта Левандовски. Причем не абы куда, а в «Баварию» — в стан принципиального соперника. Однако в то, что подобная ситуация произойдет и с Холандом, верится с трудом. Кроме того, разрыв контракта (а речь о полноценном трансфере не идет вовсе из-за финансовых трудностей «Барселоны») совершенно точно не сможет не ударить по самому футболисту — как финансово, так и имиджево.

К тому же нельзя забывать и о конкурентах. Холанду всего 20 лет, а он уже сейчас вырос в классного голеадора, бьет рекорды в Бундеслиге и признается лучшим молодым футболистом Европы. Иметь такого игрока в своих рядах хочет едва ли не каждый топ-клуб, и многие из них готовы выделить на него немалые средства, в чем «Барселона» как раз и уступает.