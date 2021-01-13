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Впервые за 1222 дня: «МЮ» вырвался в лидеры АПЛ

«МЮ» победил «Бернли» и возглавил турнирную таблицу АПЛ

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В чемпионате Англии неожиданная смена лидера. Воспользовавшись осечками «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» по ходу сезона, «Манчестер Юнайтед» поднялся на первое место в Английской премьер-лиге (АПЛ) после 17-ти туров первенства. «Газета.Ru» — о взлете команды Уле Гуннара Сульшера.
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Несмотря на не самый сильный по меркам Англии состав, «Манчестер Юнайтед» поднялся на вершину турнирной таблицы АПЛ.

Накануне «красные дьяволы» на выезде добились победы над «Бернли» в перенесенном матче первого тура. Встреча на стадионе «Терф Мур» в Бернли закончилась со счетом 0:1. Победный гол на 71-й минуте записал себе в актив Поль Погба, которому ассистировал Маркус Рэшфорд (6+5 в 14 последних матчах турнира).

Один из самых спорных эпизодов противостояния произошел на 27-й минуте. За него даже пришлось объясняться Комитету профессиональных судей АПЛ: арбитр Кевин Френд сначала зафиксировал фол в пользу «МЮ» на нападающем Эдинсоне Кавани, однако после просмотра VAR изменил решение и назначил штрафной в пользу «Бернли», показав предупреждение защитнику «МЮ» Люку Шоу.

«По рекомендации VAR судья отправился в зону просмотра, где ему впервые показали подкат Шоу. Он решил, что это был фол и он был частью фазы игры, которая привела к нарушению Брэйди. После возобновления встречи был назначен штрафной в пользу «Бернли», желтая карточка Брэйди отменена, а Шоу получил желтую карточку», — отмечается в заявлении комитета.

А уже на 37-й минуте капитан «МЮ» Гарри Магуайр забил головой после подачи с фланга, однако судья углядел толчок в спину со стороны игрока гостей и взятие ворот отменил.

В итоге гол Погба так и остался единственным в матче. «Красные дьяволы» набрали 36 очков и вышли на первое место: подопечные Уле Гуннара Сульшера на три очка опережают действующего чемпиона «Ливерпуль».

Манкунианцы лидируют по итогам игрового дня впервые с заключительного тура чемпионского сезона-2012/13. Тогда свой последний сезон у руля «МЮ» завершил легендарный тренер сэр Алекс Фергюсон. Если же смотреть на любой отрезок первенства, то в последний раз «красные дьяволы» возглавляли турнирную таблицу аж 1222 дня назад: в августе 2018-го «Юнайтед» в матче открытия АПЛ розыгрыша-2018/19 одолели «Лестер» (2:1).

После финального свистка главный тренер «МЮ» Уле Гуннар Сульшер порадовался первому месту, но все же призвал не вести разговоры о 21-м чемпионстве «красных дьяволов». Отрыв от крепкого «Ливерпуля» невелик, 11-матчевая беспроигрышная серия может смениться очередным кризисом. Да и до финиша АПЛ остается больше половины дистанции — 19 туров.

«В перерыве мне пришлось успокаивать парней: эмоции слишком накалялись из-за их несогласия с решениями судьи, — цитирует Сульшера Goal. — Возможно, в моменте с фолом Шоу арбитр был прав. Вот только при взятии ворот Магуайром это определенно ошибка. Даже близко не фол! Однако я очень рад, что команда смогла дать ответ после трудных первых минут... Погба для нас большой игрок, он полезен для нас и в раздевалке, на него смотрят и берут пример. К тому же он чемпион мира. Погба еще предстоит набрать форму после травмы и перенесенного COVID-19.

«Ливерпуль»? Мы осознаем, что едем к чемпионам. У них были невероятные три сезона, но мы будем готовы, хотя и взволнованы, мы жаждем этого, и это снова проверка характера и качества. «МЮ» находится в хорошей позиции для этой встречи».

Тему судейства поднял и герой встречи Поль Погба, постепенно выходящий на свой прежний уровень.

«Cегодняшний матч был очень тяжелым. В Бернли всегда нелегко играть. Мы взяли три очка и очень довольны этим, но впереди длинный путь. Работа VAR? Мы знали, что из-за решения судьи, с которым я не согласился, будет непросто. Нам надо было успокоиться и сосредоточиться. Так и получилось: мы забили и выиграли… Гол Магуайра был чистым. А судья решил, что его не было. Это решение было странным.

Я всегда радуюсь, когда выигрываю. Сегодня мы победили, и я рад, что мы хорошо сыграли. Впереди еще долгий путь. Впереди большие матчи, так что нам нужно сосредоточиться на них», – приводит слова француза «Би-Би-Си».

Теперь лидера АПЛ ждет важнейшее испытание в первой части чемпионата Англии: 17 ноября «МЮ» на выезде будет биться с «Ливерпулем».

«Это было именно то, чего мы ожидали — против «Бернли» мы проделали отличную работу и заслужили очки, — говорит полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманя Матич. — Мы на вершине таблицы, и мы счастливы. Мы именно там, где и должны быть. «Бернли» — хорошая команда, здесь непросто победить. Мы знаем, что идем от игры к игре. Этот матч был финалом — и так же мы отнесемся к игре с «Ливерпулем».

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