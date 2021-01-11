Не российские победы: лыжники едут на ЧМ-2021 без триколора

Сборная России по лыжным гонкам будет выступать на чемпионате мира под флагом и гимном Международной федерации лыжного спорта (FIS). С таким предложением выступила сама организация, национальная команда его приняла. Об этом рассказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, отметившая, что слово «Россия» на форме спортсменов все равно присутствовать будет.

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«Наша сборная выступит на чемпионате мира под флагом и гимном FIS, с названием National athletes of Russia. Это предложение сделала нам FIS, и мы с ним согласны. В любом случае слово «Россия» есть. Эскизы комбинезонов мы отправили в FIS на этой неделе. Надеемся, что завтра-послезавтра получим ответ по этой теме», — приводит слова чиновницы РИА «Новости».

Напомним, что российские атлеты были лишены права выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом и гимном из-за дисквалификации страны на международной арене. Аналогичная ситуация была в 2018 году, когда на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане отечественные атлеты бились за медали в статусе Олимпийских спортсменов из России (Olympic Athletes from Russia, OAR).

В декабре 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) постановил отстранить Россию на четыре года от участия в международных турнирах из-за махинаций с базами данных в Московской антидопинговой лаборатории. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подало апелляцию на решение, и в конце 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) смягчил наказание — два года бана российского спорта, атлеты смогут выступать только в нейтральном статусе.

Мировое первенство по лыжным гонкам состоится в немецком Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта.

С 1 по 10 января в Италии и Швейцарии прошла престижная многодневка «Тур де Ски», по итогам которой лидером в общем зачете сталроссийский спортсмен Александр Большунов. У женщин россиянка Юлия Ступак оказалась на втором месте, уступив лидерство американке Джессике Диггинс. Отечественная лыжница дважды попала на пьедестал во время многодневки: россиянка выиграла гонку преследования и стала второй в масс-старте.

Вяльбе, комментируя успехи лыжницы, которая только в этом сезоне вернулась после декретного отпуска, заявила, что ее результат феноменален:

«Считаю, что это супер. Я очень рада и счастлива как за Юлю, так и за Татьяну (Сорину, которая стала четвертой). Считаю, что это феноменальные результаты после пропуска из-за декрета. Девочки замечательно вернулись в этот замечательный бой».

От участия в «Тур де Ски» в полном составе отказалась сборная Норвегии из-за опасения заражения коронавирусом перед чемпионатом мира. На многодневку также не поехал лидер сборной Финляндии, двукратный олимпийский чемпион Ийво Нисканен, таким образом, соперников у россиянина Большунова почти что не осталось. Вяльбе отметила, что лыжник проявил себя как герой, несмотря на сильную усталость.

«Очень мне понравился Саша Большунов, понятно, что ему тяжело, он устал. Все устали, это понятно, но Саша мышечно мощный, идти в эту гору ему гораздо сложнее, чем легким спортсменам. Поэтому Саша в очередной раз проявил себя как герой», — отметила глава ФЛГР.

Однако без намеков на употребление запрещенных веществ российскими спортсменами не обошлось — швейцарское издание Blick опубликовало материал под заголовком «Все эти русские чистые?» Статью сопровождала фотография лыжников, среди которых шестеро — представители России.