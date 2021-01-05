Гегемония России: Большунов одержал четвертую победу подряд

«Спасибо за поздравления. Сегодня для меня было только два варианта: бежать в стиле масс-старта или своим ходом. Пришлось взять второй вариант, после старта сразу ушел в отрыв, это была моя гонка. Нахожусь в неплохой форме, надеюсь, в Валь-ди-Фьемме все пройдет удачно», — сказал Большунов после гонки.