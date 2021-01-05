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Гегемония России: Большунов одержал четвертую победу подряд

Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»

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В итальянском Тоблахе прошел второй этап многодневки «Тур де Ски». «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию мужской гонки преследования, победу в которой одержал россиянин Александр Большунов.
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Трансляция
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17:30

На этом мы завершаем текстовую онлайн-трансляцию. До свидания!

17:25

Да уж, жаль, конечно, что не участвуют норвежцы. Было бы очень интересно посмотреть, как выступил бы Большунов и другие россияне на фоне таких конкурентов. Но сейчас мы радуемся очередному триумфу наших лыжников.

17:22

«Спасибо за поздравления. Сегодня для меня было только два варианта: бежать в стиле масс-старта или своим ходом. Пришлось взять второй вариант, после старта сразу ушел в отрыв, это была моя гонка. Нахожусь в неплохой форме, надеюсь, в Валь-ди-Фьемме все пройдет удачно», — сказал Большунов после гонки.

17:20

Топ-15 выглядит следующим образом:

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17:18

Терентьев финишировал 14-м, Ретивых — 44-м.

17:17

Ох, ну это просто праздник какой-то. Спицов, Мальцев и Семиков забрались в топ-10! Восемь российских лыжников в первой десятке по итогам пасьюта на «Тур де Ски»!

17:17

И даже топ-5! Червоткин и Мельниченко оставили первую пятерку за Россию. Вторая гонка подряд!

17:16

Сумасшедшая борьба на финишной прямой. Иван Якимушкин смог вырваться на вторую позицию, за ним финишировал Евгений Белов! Весь подиум у России!

17:15

И Александр Большунов одерживает четвертую победу подряд!

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17:12

Выбывает Мальцев из борьбы... На повороте ошибся и упал, вновь сломал палку. Уже ни на что не надеется Артем, просто идет до финиша.

17:10

Прибавили Мальцев и Мельниченко. Опережают Монифика, француз продолжает борьбу за подиум, но и россияне не лыком шиты.

17:09

Прошел Александр отметку 10,9 км. Впереди финиш и очередное золото Большунова.

17:07

Итак, после 10 км Большунов идет первым, Белов, уступая минуту и 3 секунды, идет вторым, за ним Монифика, Мельниченко, Спицов, Червоткин, Якимушкин и Мальцев.

17:06

Уже более минуты выигрывает Большунов у остальных! С ума сойти.

17:04

Монифика же вышел на второе место пока что, везет он на себе огромную группу россиян.

17:03

Причем Александр ни разу не сбавляет скорость, лишь увеличивает ее. Потрясающая форма у Большунова.

17:01

Червоткин, Белов и Монифика дышат друг другу в спину.

17:00

Просто сумасшедший темп накручивает Большунов. Отрыв от второго места составляет уже 52,2 секунды!

16:59

Монифика тоже продолжает борьбу за медали. Разбавляет француз российскую группу.

16:58

Немного изменилась очередность остальных лыжников, которые борются за попадание на подиум. Отрыв Большунова тем временем увеличился до 45 секунд.

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16:57

Потихоньку приближается к финишу Александр. Прошел он 6,6 км.

16:54

Ну, а Большунов будто бы вообще в другой гонке участвует. Вообще никого и близко нет на горизонте.

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16:53

Монифика вернулся на шестую позицию. В четырех секундах от Белова идет француз.

16:52

Сохраняет темп Большунов. Прошел он отрезок 4,2 км, Белов и компания бегут в 34 секундах от Сан Саныча.

16:51

Впрочем такая неудача Мальцеву не помешала остаться в группе лидеров. Лидеров, которые более 30 секунд проигрывают Большунову.

16:50

Более чем полминуты проигрывают ему поочередно Белов, Якимушкин, Червоткин, Мельниченко и Спицов. Позади бегут и Монифика с Мальцевым. У Артема очень невовремя сломалась палка!

16:49

За 8.36 прошел 3,3 км Большунов.

16:47

В большой отрыв ушел Большунов. Позади же идет огромная группа из российских лыжников, в спину которым дышит Монифика, потерявший пару позиций.

16:46

Контролирует ситуацию его личный тренер Юрий Викторович Бородавко. Все идет по плану.

16:44

Не стал Сан Саныч откладывать дело в долгий ящик, решил с самого старта взвинтить темп. Но у Александра в этом сезоне действительно феноменальная форма, потому он к такой нагрузке отлично готов.

16:43

Монифика также идет на своей позиции, но теперь уступает Большунову 25 секунд.

16:43

Спицов и Якимушкин уступают ему чуть более 20 секунд.

16:42

Большунов преодолел первую отметку в 0,9 км за 2 минуты и 4 секунды.

16:42

Отметим, что, как и в случае с женским пасьютом, трассу для мужчин сегодня немного сократили.

16:40

Еще спустя восемь секунд в борьбу за медали вступили Алексей Червоткин и Артем Мальцев.

16:40

Итак, гонка начинается! Первым на трассу выходит Александр Большунов, спустя 8 секунд стартует Денис Спицов, а за ним — Иван Якимушкин.

16:31

Но тут надо уделить большое внимание Морису Манифика. Француз завершил индивидуальную гонку на шестом месте, проиграв Большунову 23 секунды. При этом до третьего места у него девять секунд, что вполне можно и отыграть.

16:30

Конечно, в глаза бросается огромное количество россиян в первой десятке. Причем весь топ-5 состоит именно из российских лыжников во главе с Большуновым. Все идет к тому, что сегодня у России будет весь пьедестал.

16:25

Совсем недавно завершилась женская гонка преследования, красивую победу в которой одержала Юлия Ступак! Россиянка стартовала четвертой, но сумела выйти в лидеры и оставить позади себя шведку Эббу Андерсон и американку Джессику Диггинс.

16:20

Сборную России сегодня представят: Александр Большунов (1-й стартовый номер), Денис Спицов (2-й), Иван Якимушкин (3-й), Алексей Червоткин (4-й), Артем Мальцев (5-й), Евгений Белов (7-й), Андрей Мельниченко (8-й), Александр Терентьев (15-й), Илья Семиков (23-й), Глеб Ретивых (51-й).

16:15

Старт запланирован на 16.40 мск.

16:10

Добрый день, уважаемые любители лыжных гонок! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе.

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