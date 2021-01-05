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Американки позади: россиянка Ступак завоевала золото на «Тур де Ски»

Россиянка Ступак выиграла гонку преследования на «Тур де Ски»

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В итальянском Тоблахе проходит этап многодневки «Тур де Ски». «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию женской гонки преследования, победу в которой одержала россиянка Юлия Ступак.
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Трансляция
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16:15

На этом мы завершаем текстовую онлайн-трансляцию, но не прощаемся. На очереди мужской пасьют!

16:10

«Чувствовала себя отлично, хотя до старта было странное состояние из-за дня рождения сына. Соскучилась по нему страшно. С трудом настроилась на гонку. У меня пограничное состояние между радостью и тоской. Но эта разлука с семьей происходит не просто так, судя по результатам», — добавила Юлия.

16:06

Топ-15 выглядит следующим образом:

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16:05

«Была очень трудная гонка. Тактически — тоже. Счастлива сегодняшней победе. Посвящаю ее своему сыну, поздравляю его с днем рождения», — сказала Юлия Ступак.

Мы тоже поздравляем, конечно же.

16:04

Христина Мацокина - 24-я, Анна Нечаевская - 28-я, Анастасия Фалеева — 43-я.

16:02

Наталья Непряева пришла на финиш десятой, Яна Кирпиченко — 11-й.

16:01

Татьяна Сорина шестая. На 38,3 секунды она отстала от Ступак. Позади Алиса Жамбалова.

16:00

Все-таки шведка на втором месте. 0,1 секунды она выиграла у Диггинс.

16:00

Диггинс и Андерссон финишировали вровень. Фотофиниш все решит.

16:00

И Юлия Ступак выигрывает пасьют на «Тур де Ски»!

15:58

Андерсон ушла на внутренний радиус, тем самым освободив место для маневра Диггинс. Американка сразу этим воспользовалась и сравнялась со Ступак.

15:58

У Бреннен уже сдают силы, отстает она от лидирующей группы. Диггинс еще держится.

15:56

Все, ждем ускорения! Эбба и Юлия сейчас устроят настоящую рубку за золото!

15:54

Юлия Ступак — первая. Сорина — пятая, а Непряева — седьмая! До финиша остается 2.5 км.

15:52

Ступак, ну какая же молодец она сегодня! Идет первой представительница России, но шведка и американки буквально идут в ногу.

15:50

А Сорина (6) атакует идущую пятой Кристу Пярмякоски из Финляндии!

15:48

Упорнейшая борьба за золото! Нас ждет последний круг.

15:47

Хочется верить, что у Юлии еще остались силы. Но шведка Андерссон сейчас уходит в отрыв.

15:45

Так, на отметки 4.2 км сразу четыре лыжницы идут вровень. Лидирует Андерссон, следом идет Ступак. А вот Бреннен и Диггинс немного сдали...

15:43

Что творится на трассе! Диггинс падает — ее тут же догоняет Ступак. Американка и россиянка идут вровень.

15:41

На дистанции 10 км лидеру стоит побеспокоиться. Еще и половины гонки не прошло, а Диггинс продолжает терять преимущество.

15:39

А Ступак уже вторая! Треть трассы позади. Отставание — чуть больше 10 секунд.

15:36

Сорина же на старте сократить отставание не смогла.

15:34

На первой отметке Ступак отыграла у лидера аж 10 секунд! Она обогнала Эббу Андерссон и пока она идет третьей.

15:32

За ней стартовала соотечественница Роси Бреннен. Четвертой — Юлия Ступак, шестой — Татьяна Сорина.

15:31

А гонка тем временем стартовала! Вчерашняя победительница Джессика Диггинс из США уже на трассе.

15:25

Мы сегодня болеем за Юлию Ступак, Татьяну Сорину, Алису Жамбалову, Яну Кирпиченко, Анну Нечаевскую, Наталью Непряеву, Христину Мацокину и Анастасию Фалееву.

15:30

Всего же сегодня выступят 50 лыжниц.

15:20

Старт запланирован на 15.30 мск.

15:15

Добрый день, уважаемые любители лыжных гонок! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция женской гонки преследования на «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе.

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