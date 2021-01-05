Американки позади: россиянка Ступак завоевала золото на «Тур де Ски»

На этом мы завершаем текстовую онлайн-трансляцию, но не прощаемся. На очереди мужской пасьют!
«Чувствовала себя отлично, хотя до старта было странное состояние из-за дня рождения сына. Соскучилась по нему страшно. С трудом настроилась на гонку. У меня пограничное состояние между радостью и тоской. Но эта разлука с семьей происходит не просто так, судя по результатам», — добавила Юлия.
Топ-15 выглядит следующим образом:
«Была очень трудная гонка. Тактически — тоже. Счастлива сегодняшней победе. Посвящаю ее своему сыну, поздравляю его с днем рождения», — сказала Юлия Ступак.
Мы тоже поздравляем, конечно же.
Христина Мацокина - 24-я, Анна Нечаевская - 28-я, Анастасия Фалеева — 43-я.
Наталья Непряева пришла на финиш десятой, Яна Кирпиченко — 11-й.
Татьяна Сорина шестая. На 38,3 секунды она отстала от Ступак. Позади Алиса Жамбалова.
Все-таки шведка на втором месте. 0,1 секунды она выиграла у Диггинс.
Диггинс и Андерссон финишировали вровень. Фотофиниш все решит.
И Юлия Ступак выигрывает пасьют на «Тур де Ски»!
Андерсон ушла на внутренний радиус, тем самым освободив место для маневра Диггинс. Американка сразу этим воспользовалась и сравнялась со Ступак.
У Бреннен уже сдают силы, отстает она от лидирующей группы. Диггинс еще держится.
Все, ждем ускорения! Эбба и Юлия сейчас устроят настоящую рубку за золото!
Юлия Ступак — первая. Сорина — пятая, а Непряева — седьмая! До финиша остается 2.5 км.
Ступак, ну какая же молодец она сегодня! Идет первой представительница России, но шведка и американки буквально идут в ногу.
А Сорина (6) атакует идущую пятой Кристу Пярмякоски из Финляндии!
Упорнейшая борьба за золото! Нас ждет последний круг.
Хочется верить, что у Юлии еще остались силы. Но шведка Андерссон сейчас уходит в отрыв.
Так, на отметки 4.2 км сразу четыре лыжницы идут вровень. Лидирует Андерссон, следом идет Ступак. А вот Бреннен и Диггинс немного сдали...
Что творится на трассе! Диггинс падает — ее тут же догоняет Ступак. Американка и россиянка идут вровень.
На дистанции 10 км лидеру стоит побеспокоиться. Еще и половины гонки не прошло, а Диггинс продолжает терять преимущество.
А Ступак уже вторая! Треть трассы позади. Отставание — чуть больше 10 секунд.
Сорина же на старте сократить отставание не смогла.
На первой отметке Ступак отыграла у лидера аж 10 секунд! Она обогнала Эббу Андерссон и пока она идет третьей.
За ней стартовала соотечественница Роси Бреннен. Четвертой — Юлия Ступак, шестой — Татьяна Сорина.
А гонка тем временем стартовала! Вчерашняя победительница Джессика Диггинс из США уже на трассе.
Мы сегодня болеем за Юлию Ступак, Татьяну Сорину, Алису Жамбалову, Яну Кирпиченко, Анну Нечаевскую, Наталью Непряеву, Христину Мацокину и Анастасию Фалееву.
Всего же сегодня выступят 50 лыжниц.
Старт запланирован на 15.30 мск.
Добрый день, уважаемые любители лыжных гонок! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция женской гонки преследования на «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе.