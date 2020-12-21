«Гнать командочку пинком под одно место»: биатлонисты завершили год провалом

20 декабря закончился четвертый этап Кубка мира по биатлону, который прошел в австрийском Хохфильцене. Старт стал последним в рамках соревнований в 2020 году.

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До отчетного этапа у мужчин лучшим результатом в личных гонках было десятое место Александра Логинова, которое он занял в индивидуальной гонке на первом этапе в Контиолахти. На втором этапе, который также проходил в этом финском городе, и вовсе случился провал: лучшим представителем России в спринте стал Матвей Елисеев, занявший 33 место, что является худшим результатом в истории российского биатлона. Зато в эстафетах все было сравнительно неплохо. Наша мужская команда в составе Матвея Елисеева, Антона Бабикова, Эдуарда Латыпова и Александра Логинова заняла четвертое место в Контиолахти и на третьем этапе в Хохфильцене, где Бабикова заменил Евгений Гараничев.

У женщин в личных гонках лучшим результатом также было десятое место, которое на втором этапе заняла Светлана Миронова в спринте. А в эстафете в Контиолахти россиянки также заняли четвертое место. В составе сборной бежали Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

В следующей эстафете, где Миронову заменила Лариса Куклина, российской четверке удалось прийти к финишу лишь восьмыми.

Более чем скромные результаты оставляли лишь робкую надежду на то, что произойдет чудо, и россияне где-то смогут зацепиться за медаль на последнем этапе Кубка мира 2020 года.

В первой гонке Хохфильцена мужчины соревновались в спринте. Лучшим из россиян стал Логинов, который прошел два огневых рубежа без ошибок, но завершил заезд лишь на десятом месте, отстав от победителя — норвежца Стурлы Легрейда — на 57 секунд. Примечательно, что Йоханнес Бё, который допустил два промаха, закончил гонку на третьем месте, обогнав россиянина на 24 секунды.

Десятое место оставляло шансы для Логинова на успех в гонке преследования, но два промаха уже на первом рубеже перечеркнули все медальные планы. Зато Матвей Елисеев прошел четыре огневых рубежа без ошибок, поднявшись с 38-го на 18-е место, что стало лучшим российским результатом.

В масс-старте Логинов также занял десятое место, отстав от Арнда Пайффера, который стал победителем, на 32 секунды. На третьем огневом рубеже Логинов промахнулся дважды, что и помешало ему бороться за самые высокие места.

В женском спринте лучшей россиянкой стала Евгения Павлова. Она отстреляла безошибочно, но все равно отстала от лидеров на минуту. Примечательно, что в десятке лучших сразу восемь спортсменок допустили по промаху. Норвежки Тириль Экхофф, Ингрид Ландмарк Тандревольд и Марте Ройселанд заняли весь пьедестал почета.

В гонке преследования Павлова допустила пять (!) промахов и опустилась на 33-е место. А лучшей россиянкой стала Татьяна Акимова. Она заняла 29-е место, поднявшись с 33-й строчки в спринте.

В масс-старте за Россию выступала только Ирина Казакевич (остальные не смогли выполнить критерии отбора). В итоге 23-летняя дебютантка сборной проиграла чуть менее трех минут победительнице Марте Ройселанд из Норвегии.

Таким образом, россияне не могут завоевать медаль уже в 39 гонках подряд, регулярно обновляя свой антирекорд (предыдущий равнялся 28 стартам без медалей).

Успешнее остальных на последнем этапе в Хохфильцене выступили норвежцы, забрав весь подиум в мужском и женском спринте, золото в мужской и женской гонке преследовании и первые два места в женском масс-старте.

Единственный спортсмен не из Норвегии, которому покорилась медаль высшей пробы, — это немец Арнд Пфайфер, который выиграл масс-старт.

Перед началом четвертого этапа КМ главный тренер национальной команды Валерий Польховский заявил, что в команде не обращают внимания на плохие результаты сборной.

«Есть статистика, есть те, кто ее считают. Мы же стараемся найти в каждом что-то, что поможет двигаться вперед. Нам по сторонам смотреть некогда, мы делом заняты, максимально стараемся улучшить положение»,

— передает слова специалиста РИА «Новости».

Перед воскресными масс-стартами Польховский в интервью Sports.ru назвал причины неудач отечественных спортсменов:

«Объем делали — не сидели на печке, но скоростной работы было недостаточно. Период вкатывания нас подвел. Где-то здесь мы ошиблись. Видимо, работа, сделанная командой, недостаточна для того, чтобы занимать более высокие места».

В интервью «СЭ» бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что двухлетняя работа тренера Анатолия Хованцева, который продвигал молодых спортсменов по вертикали национальной команды, якобы оказалась разрушена новыми руководителями организации.

«Я был инициатором, чтобы не менять Хованцева, чтобы сохранить систему, которая привела к медалям на взрослом и юниорском чемпионатах мира. Но люди из правления начали говорить: «Давайте поменяем тех, этих, отдадим все полномочия Польховскому».

К сожалению, я понимаю ситуацию изнутри. Знаю, как велись все эти игры. Всю эту командочку пинком под одно место надо гнать. Они разваливали наш биатлон шесть лет, но им вновь позволили вернуться к власти. Это те же люди, которые были при Михаиле Прохорове. Когда мы попали в самый жесткий допинговый скандал, от которого до сих пор не можем оправиться. Я в шоке от того, что происходит»,

— заявил Драчев.

Пожалуй, одним из главных возмутителей спокойствия также остается комментатор Дмитрий Губерниев. После третьего этапа, который также проходил в Хохфильцене, он пожевал перчатку из-за того, что россияне не завоевали медалей. Затем пообещал съесть ботинок, если Россия проведет 50 гонок без попадания на пьедестал, а после этого решился на самый радикальный шаг.

«Телеканал «Матч ТВ» и программа «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» учреждает специальный приз. Спортсмен, который принесет России ближайшую медаль, получит 100 тысяч рублей. Если медаль будет в эстафете, то сумму разделят на четверых», — заявил Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Бывший тренер сборной России Анатолий Хованцев не остался в стороне и раскритиковал журналиста за его поступки и высказывания.

«Все это выглядит некрасиво, в том числе все эти истории с перчатками и ботинками Губерниева. Если даже говорить о чисто материальной стороне вопроса, то спортсмен, попадая на Кубке мира на пьедестал, получает гораздо больше. Как дополнительные 100 тысяч рублей могут его заинтересовать?

Это просто смешно, вот сегодня Александр Логинов занял десятое место, за него он и так получил значительно больше», — цитирует Хованцева ТАСС.

Также он заявил, что спортсмены заинтересованы в результате, а все слова Губерниева — всего лишь пиар-акция.