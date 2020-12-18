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Обошел Леброна: Хабиба признали спортсменом года

Хабиб Нурмагомедов признан звездой мирового спорта номер один в 2020 году

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Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов стал обладателем престижной премии «Звезда мирового спорта — 2020», вручаемой английским «Би-би-си». «Газета.Ru» — об очередном признании заслуг непобежденного россиянина.
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Доведя рекорд до впечатляющих 29-0 (13-0 в UFC), Хабиб наслаждается заслуженным отдыхом. И признанием, которое окружает непобежденного россиянина на покое. На сей раз отметили заслуги представителя смешанных единоборств в Англии: местная телерадиовещательная компания «Би-би-си» назвала Хабиба главной спортивной звездой 2020 года.

В погоне за премией Нурмагомедов обошел шведского прыгуна с шестом Армана Дуплантиса, звезду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброна Джеймса, американского гольфиста Дастина Джонсона, французскую футболистку Венди Ренар и чемпионку мира по боксу из Ирландии Кэти Тейлор. Отмечается, что официальная церемония вручения премии пройдет в воскресенье, 20 декабря в прямом эфире телеканала BBC One.

Сам Хабиб уже отреагировал на очередное индивидуальное достижение в соцсетях:

«Это награда многое значит для меня. Признание — это и есть одна из самых больших мотиваций как в жизни, так и в спорте».

Сразу после громкого известия об итогах премии «Звезда мирового спорта — 2020» у спортивных болельщиков сам по себе возник вопрос: а заслуживал ли Хабиб столь громкой награды в этом году? Для сравнения, в 2019-м победителем стал марафонец Элиуд Кипчоге, который выиграл Лондонский марафон в четвертый раз и стал первым спортсменом, пробежавшим 42,2 км менее чем за два часа. Хабиб же за 2020 год всего раз вышел в октагон, на UFC 254 без особых проблем задушив Джастина Гэтжи, называемого экспертами главной опасностью для россиянина

Но на деле данная премия скрывает за собой награду не только за октябрьский успех в восьмиугольнике, но и за преодоление себя вне клетки.

Давление со стороны общественности после снятия с поединка против Тони Фергюсона из-за пандемии COVID-19 и смерть отца Абдулманапа Нурмагомедова стали главным преградами для Хабиба в нынешнем году. Переступив через них и завершив на мажорной ноте карьеру, россиянин своими руками написал историю.

Однако даже подобный статус нельзя назвать потолком для Хабиба. Фанаты по-прежнему жаждут увидеть Орла в клетке. Хотя бы один раз: о заветном рекорде в 30 побед поговаривают и пресса, и президент UFC Дана Уайт, который не спешит так просто отпускать чемпиона на пенсию.

«Считаю, что желание его отца о 30-0 сидит у него в подсознании — Хабиб хочет осуществить это, потому что так хотел его отец... Однако посмотрим. Мы с ним собираемся встретиться в следующем месяце и поговорить. Возможно, он не захочет больше выходить в октагон. В то же время у меня есть небольшая уверенность, что я смогу его уговорить вернуться», — цитирует топ-менеджера MMAJunkie.

Что же касается лучшего бойца UFC вне зависимости от весовой категории (P4P), то Орел хоть и ясно обозначает свою позицию относительно нежелания возвращаться в спорт, однако дает согласие на встречу с Уайтом в январе. С наибольшей вероятностью, Хабибу будет предложен реванш с Конором Макгрегором, а также сумма, которая (возможно) будет заканчиваться восемью нулями. Ведь за грандиозные схватки полагается грандиозный гонорар.

«Я пока не встречался с Уайтом. Последний раз виделся с ним после боя с Гэтжи, — прояснил ситуацию Хабиб на своей последней прес-конференции. — Тогда толком не могли поговорить — всего 40 минут с моего поединка прошло. Когда наши ребята Умар Нурмагомедов и Тагир Уланбеков будут драться на «Бойцовском острове» 23 января, я тоже буду там, и мы с Даной обо всем пообщаемся.

Думаю, он предложит деньги. Соперником удивить трудно: Дастин Порье или Макгрегор. Но я с обоими дрался, обоих придушил. Ради чего? Только если деньги... Спортивного интереса там нет. Лошадь не бегает, пока осел не выиграет — аварская поговорка. У меня нет желания с ними там бегать. Ослы не принимают участие там, где бегают лошади. Так что если только деньгами они могут попробовать заинтересовать. Прикиньте, вам 100 миллионов долларов предлагают? Вот это уже проблема».

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