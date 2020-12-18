Миллионер и поклонник России: кому Шарапова сказала «да»

Вторая помолвка

После завершения карьеры в феврале 2020-го Мария Шарапова с головой окунулась в учебу и развитие бизнеса. Подробности личной жизни прославленной теннисистки никогда не были достоянием общественности, но уже два года как известно, что бывшая первая ракетка мира состоит в романтических отношениях с бизнесменом Александром Гилксом.

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Накануне Шарапова официально объявила: они с Гилксом помолвлены.

«Я сказала: «Да» с первого дня нашей встречи… Это был наш маленький секрет, не так ли?» — сообщила спортсменка в своем Instagram.

В жизни Шараповой было множество известных мужчин, с которыми ее связывали романы. Когда теннисистка еще была несовершеннолетней, она имела отношения с американским коллегой Энди Роддиком (на тот момент ему было 23 года). Затем Шарапова полгода встречалась с солистом группы Maroon 5 Адамом Левином — отношения закончились скандалом, поскольку после расставания музыкант публично рассказал об интимных подробностях жизни с теннисисткой, за что позднее извинялся. Еще один недолгий роман — с наследником миллиардера Чарли Эберсолом — вылился в новое увлечение Шараповой: отношения с баскетболистом Сашей Вуячичем. По слухам, познакомил их именно Чарли.

Спустя год отношений со словенцем они объявили о помолвке. В этом статусе пара находилась до 2012-го, когда Шарапова и Вуячич расстались. Помолвка с Гилксом стала второй для Марии.

Впоследствии у Шараповой были долгие, трехлетние отношения с болгарским теннисистом Григором Димитровым, который, к слову, ранее встречался с Сереной Уильямс. И только через три года после расставания с Димитровым теннисистка встретила нового возлюбленного — как раз Гилкса. Официально свой роман они подтвердили в октябре 2018-го, но отношения, очевидно, завязались раньше, учитывая то, что их неоднократно видели на совместном отдыхе.

«Спасибо, что сделала меня очень-очень счастливым. Я с нетерпением жду возможности всю жизнь любить тебя и учиться у тебя», — написал он после новостей о помолвке.

Кто такой Гилкс

Британский миллионер, чье состояние оценивается в несколько десятков миллионов фунтов, старше Шараповой на восемь лет. Гилкс является соучредителем крупной инвестиционной компании Squared Circles, а также бывшим президентом онлайн-аукциона по продаже предметов искусства и коллекционирования Paddle8.

Избранник Шараповой — большой поклонник русского искусства и свободно владеет русским языком.

«Моя мама преподавала русский язык в университете, поэтому я детства читал русскую литературу. Чтобы лучше понять ее, я начал учить язык. Русская культура сыграла не последнюю роль в моем жизненном выборе. Мне очень нравятся картины Репина и Брюллова, а также некоторые архитектурные шедевры. К сожалению, работа отнимает много времени, но, когда оно появится, я обязательно снова приеду в Россию. Кстати, мой любимый коктейль — «Московский мул», — говорил он однажды.

Гилкс чрезвычайно популярен в богемных кругах. Среди знакомых бизнесмена многочисленные актеры, модели, спортсмены и политики. Некоторое время назад британец был замечен в компании бывшего президента США Барака Обамы, регулярно появляется рядом с такими знаменитостями как Элтон Джонн и Мадонна, но самыми влиятельными связями аукционист обзавелся в королевской семье — Гилкс уже давно дружен с двумя наследниками британского престола, принцами Уильямом и Гарри. По одной из версий, именно Гилкс познакомил Гарри с его нынешней супругой — актрисой Меган Маркл. А сам Александр ранее встречался с сестрой Кейт Миддлтон — Пиппой.

За плечами у будущего супруга Шараповой есть один брак. С Эдвин Эклствайт, которая впоследствии получила известность как дизайнер под именем Миша Нону. Продолжительные романтические отношения спустя годы переросли в супружеские — при этом Нону несколько раз отказывала Гилксу, делая выбор в пользу карьеры. Спустя четыре года после свадьбы Миша подала на развод, причины которого до сих пор остаются неизвестными. Гилкс называл Нону своей единственной любовью на тот момент, а расставание стало для него тяжелым ударом.

Слухи о предстоящей помолвке с Шараповой ходили еще с зимы 2020-го. Тогда на руке у теннисистки заметили кольцо с бриллиантом, предположив, что Гилкс сделал ей предложение, и это якобы стало одним из поводом к завершению карьеры. Так это или нет, выяснить не удалось.