«Плевать на эти турниры»: как в России восприняли дисквалификацию

«Наказывать нас никто не имеет права»

Эмоциональный отклик решение CAS вызвало не столько у спортивной общественности, сколько у российских политиков. И вечный вопрос о том, ехать ли спортсменам на Олимпиаду без своего флага, вновь стал актуален. Два года дисквалификации, напомним, затронут летние Игры-2020 в Токио и зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине. На прошедших Играх в 2018-м отечественные атлеты тоже были без символики.

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Теперь депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил спортсменам из России сознательно бойкотировать те турниры, где не будет представлена государственная символика. Помимо Олимпиад, вердикт CAS затрагивает большую часть мировых соревнований, проводимых под эгидой Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Те спортсмены, которые готовились за свой счет, в которых не вкладывало деньги государство, могут выступать под любым флагом: хоть белым, хоть голубым. Но если Россия вкладывает свои усилия в этих атлетов, а они говорят, что им плевать на то, что статус страны будет не определен и они будут выступать под белым или олимпийским флагом, то они не являются членами национальной сборной.

Прекрасно понимаю, что это тяжелая ситуация для многих спортсменов. Возможно, это единственная Олимпиада, на которой они вообще смогут выступить. Но для кого завоевывать золото? Для себя лично? Не знаю...

Выступайте на тех соревнованиях, где российский флаг разрешено использовать. А если наш флаг кто-то запрещает, то надо плевать на эти соревнования и на людей, которые запрещают триколор», — приводит слова Милонова «СЭ».

Также многие политики обратили внимание на саму суть обвинений WADA, утверждая, что против России ведется некая политическая игра. Депутат Дмитрий Свищев назвал решение арбитражного суда «нелогичным», поскольку, по его мнению, коллективной ответственности быть не должно.

«Для меня удивительно такое решение суда, который находится вроде бы в стране, которая славится демократией (в Швейцарии. — «Газета.Ru»), но, к сожалению, давление из-за океана достаточно мощное. <...>

Россия — великая страна и великая держава, в том числе и в спорте. Наказывать нас, считаю, никто не имеет права. К нашей стране это неприменимо»,

— сказал Свищев.

«Ехать на Олимпиаду в любом статусе»

Сторонников мнения о том, что российские спортсмены при любом раскладе должны получать статус «нейтральных» атлетов и отправляться на соревнования, традиционно оказалось больше. Тем более что такой опыт уже был: на Играх в Пхенчхане тоже номинально не было спортсменов из России, но соответствующее ощущение отсутствовало.

«Хорошо, что спортсмены могут выступать и выигрывать медали. Потому что в Пхенчхане все прекрасно знали, откуда эти спортсмены, какую страну представляют. Все к этому и шло, поэтому, думаю, все были готовы морально и психологически. Естественно, нужно ехать даже в нейтральном статусе»,

— уверена бронзовый призер Игр-2014 по скелетону Елена Никитина.

«Я уже читаю заявления неких депутатов о том, что надо бойкотировать. Они думают, что спортсменам плевать, ехать под нейтральным или российским флагом. Конечно, каждый хочет ехать под своим флагом. Но если нет другого выхода, то, по моему мнению, не стоит упускать такую возможность», — цитирует двукратную олимпийскую чемпионку по фехтованию Яну Егорян RT.

«Выступать все равно будем, люди готовились и готовятся, они будут выступать. Когда спортсмены стоят на пьедестале, все знают, из какой они страны, несмотря на то, что нет гимна и флага. Просто надо достойно выступить на Олимпиаде и лишний раз доказать, что эти политические игры организованы определенными людьми», — считает старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

Что интересно, несмотря на запрет любой национальной символики, слово «Россия» атлеты все-таки смогут использовать на своей форме. Оно просто должно быть меньше по размеру, чем фраза «нейтральный участник».

«Два года — это не победа»

Наконец, множество споров вызвало и сокращение дисквалификации — изначально WADA требовало отстранить Россию на четыре года, а информатор Григорий Родченков вообще говорил о восьми.

Бывший генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, что в том случае, если бы они не пошли в CAS, то могли бы преодолеть санкционный период за 2,5-3 года. А теперь, поскольку CAS признал все обвинения в манипуляциях с базой данных и допинговых случаях и России придется вновь предоставлять все материалы, связанные с Московской лабораторией, через какое-то время бан могут продлить.

Не спешить «праздновать» сокращение санкций призвал и комментатор Дмитрий Губерниев. Журналист выразил мнение, что России необходимо «бороться за каждого спортсмена». Несмотря на скошенные два года дисквалификации, многие атлеты, ранее замешанные в допинговых делах, все равно не смогут выступать на турнирах.

«Это никакая не победа, что мы получили два года, а не четыре. Мы должны бороться за каждого спортсмена. Будет Александр Логинов выступать на чемпионате мира? Похоже, что нет. Про Олимпиаду мы вообще не говорим.

Будут ли в Пекине выступать спортсмены, которые по надуманным вопросам пропустили Пхенчхан? Как будет индивидуальный допуск совершаться? Кто будет этим вопросом заниматься?» — размышляет Губерниев.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе также считает, что санкции в очередной раз затронут невиновных атлетов.

«Если вспомнить Пхенчхан, перед теми Играми постоянно появлялись какие-то новые требования и мы до последнего не знали, кому и по какой причине откажут в приглашении. Почему в нашем виде спорта не пригласили на те Игры Сергея Устюгова? Или Глеба Ретивых, который вообще не участвовал в ОИ-2014? Поэтому я по-прежнему надеюсь на то, что в международном спортивном сообществе появится какой-то авторитетный человек, который скажет: «Все, хватит!»

Нельзя многократно наказывать людей за одни и те же нарушения, причем не ими совершенные», — подытожила Вяльбе.

Однако в наблюдательном совете РУСАДА от своей прежней позиции не отказываются: решение CAS — это позитивные новости.

«С моей точки зрения, решение набсовета РУСАДА изначально не принимать претензии, которые были сформулированы WADA, было однозначно правильным. Рассчитывали, что CAS примет больше нашей аргументации, — рассказал глава набсовета Александр Ивлев в комментарии ТАСС. — В итоге были приняты такие вещи, как сокращение сроков отстранения, то, что наши команды будут отбирать Олимпийский комитет России и Паралимпийский комитет России, спортсмены могут быть в форме с цветами национального флага и словом «Россия». И болельщики смогут посещать соревнования с атрибутикой и национальными флагами.

Мы смогли ответить на претензии WADA прямолинейно с конкретной аргументацией. То решение, которое было в итоге опубликовано, значительно отличалось от изначальных требований. Я считаю, что это позитивные новости».