Месси и Роналду позади: Левандовски — лучший футболист года

Пока Россия и большинство национальных и мировых спортивных ведомств наблюдали за решением спора между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), по итогам которого Спортивный арбитражный суд (CAS) забанил Россию на два года, в мировом футболе настраивались на позитивный и праздничный лад — Международная федерация футбола (ФИФА) подвела итоги 2020 года и назвала лучших игроков, вручив им премии The Best.

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Главным событием мероприятия стало определение лучшего футболиста среди мужчин. На престижную награду уже по традиции претендовали лидер «Барселоны» Лионель Месси, форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, а также главный голеадор «Баварии» Роберт Левандовски. Польского нападающего многие СМИ называли главным фаворитом в борьбе за трофей. Известные порталы Goal, World Football Summit, AS и FourFourTwo по очереди называли Левандовски лучшим игроком года, а российское издание Sports.ru даже подарило форварду своеобразный «Золотой мяч». Сделано это было во многом из-за того, что французский журнал France Football, который традиционно вручает настоящий «Золотой мяч», в 2020-м принял решение не разыгрывать данный приз из-за коронавируса — по мнению французов, выбор лучшего футболиста года, который понес серьезные изменения в календаре, оказался бы необъективным. Общественность данное решение France Football оценило в большинстве своем негативно, Левандовски — тоже.

«Возможно, это решение было поспешным, потому что остальные трофеи остались. Многие игроки, тренеры и журналисты знают, что я провел свой лучший сезон. Мы сделали то, что сделали, и это было впечатляюще. Рад, что все это видели. Эти трофеи — нечто потрясающее. Но в то же время я знаю, что каждая индивидуальная награда принадлежит всей команде. Команде непросто играть без нападающего, но и форвард без команды не сможет», — говорил поляк, который в сезоне-2019/20 выиграл с «Баварией» чемпионат Германии, Кубок и Суперкубок страны, а также Лигу чемпионов, забив в общей сложности 55 мячей в 47 матчах во всех турнирах.

По итогу ФИФА оценила достижения Левандовски и наградила его призом The Best. Впрочем, это было ожидаемо. В выборе лучшего футболиста принимали участие капитаны и тренеры сборных, журналисты и болельщики, в голосовании поляк набрал 52 очка, Роналду получил 38 баллов, Месси — 35.

А вот выбор лучшего тренера 2020-го уже вызвал определенные споры. На приз The Best среди специалистов претендовали Марсело Бьелса из «Лидс Юнайтед», приведший «Баварию» к золотому треблу Ханс-Дитер Флик и наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп.

Вопреки ожиданиям, что награда достанется главному тренеру мюнхенцев, которые за весь сезон-2019/20 и календарный 2020 год прошлись катком по всей Европе, лучшим был признан Клопп. Уже второй год подряд.

В этом году немецкий тренер привел «Ливерпуль» к долгожданному чемпионству в Англии — в прошедшем розыгрыше АПЛ у «красных» не оказалось конкурентов. Но без провалов не обошлось: в Лиге чемпионов скаузеры соскочили уже после первого раунда плей-офф, уступив мадридскому «Атлетико». Клопп, к слову, комментируя свою победу в номинации, и сам подчеркнул, что не считает себя лучшим. Но с одной оговоркой.

«Я не являюсь лучшим, но получил эту награду. Этого вполне достаточно. Приятно, что меня признали лучшим второй год подряд. Если честно, мне нужно поблагодарить стольких людей! Особенно моих помощников. Сегодня утром мы сидели вместе, и я думал: «Если я выиграю, то они должны стоять рядом со мной». В прошлом году мы сделали нечто особенное, и все — благодаря им. Это было очень приятно», — сказал наставник «Ливерпуля».

Get in, !



Jьrgen has won #TheBest FIFA Men's Coach 2020 award pic.twitter.com/LO0V67db1f — Liverpool FC (@LFC) December 17, 2020

Отдельного внимания достойна и номинация лучшему вратарю года. В ней победил голкипер «Баварии» Мануэль Нойер, который оказался выше Алиссона из «Ливерпуля» и Яна Облака из «Атлетико».

К самой победе немца вопросов почти не возникает, но вот к решению ФИФА оставить его без места в составе лучшей команде года таковых появляется весьма много. Несмотря на то, что лучшим голкипером признали Нойера, место в воротах лучшей команды 2020-го занял все равно Алиссон.

Компанию бразильскому вратарю составили его одноклубники Трент Александр-Арнольд, Вирджил ван Дейк и Тьяго Алькантара, а также Серхио Рамос из «Реала», Альфонсо Дэвис и Джошуа Киммих из «Баварии», хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брейне, а также тройка форвардов Месси — Левандовски — Роналду. Аргентинец и португалец, кстати, в состав символической сборной года попали уже 14-й раз подряд.

В номинации «лучший гол года» выиграл форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин — в матче 16-го тура АПЛ с «Бернли» (который, кстати, состоялся еще в декабре 2019-го) кореец на дриблинге совершил проход со своей половины поля до чужих ворот и обыграл голкипера команды соперника. В голосовании Сон опередил нападающего «Атлетико» Луиса Суареса, который еще в момент выступления за «Барселону» эффектно поразил ворота «Мальорки» ударом пяткой, а также хавбека «Фламенго» Джорджиана де Арраскаэта, забившего в игре с «Сеарой» ударом через себя в падении.

ФИФА также в ходе церемонии распределила награды среди представителей женского футбола. Так, лучшей футболисткой года стала Люси Бронз из «Манчестер Сити». Ее соперницами были Пернилла Хардер из «Челси» и Венди Ренар, представляющая французский «Лион». Лучшим тренером же среди девушек признали наставницу сборной Нидерландов Сарину Вигман, которая обошла своих коллег Эмму Хайес и Жан-Люк Вассер, тренирующих «Челси» и «Лион» соответственно. Лучшим вратарем года стала Сара Буадди, защищающая ворота «Лиона». На награду также претендовали Кристиана Эндлер из «ПСЖ» и Алисса Нихер из американского «Чикаго Ред Старс».