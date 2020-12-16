Драка фанатов и гол Дзюбы: «Зенит» разделался со «Спартаком»

Матч двух лидеров турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ) должен был стать определяющим в борьбе за чемпионство. Весной командам предстоит отыграть всего 11 туров, поэтому обеспечить себе хороший задел (или же догнать соперников) перед двухмесячной паузой было крайне важно.

Реклама

Перед »Газпром Ареной» за два часа до матча было необыкновенно уныло и грустно. Лишь пробегавшие рядом любители спортивного образа жизни и молодые семьи, прогуливавшиеся по Крестовскому острову, разбавляли группу силовиков, которая была заметно многочисленнее остальных собравшихся в этот вечер у стадиона.

pic.twitter.com/g7SpbFJ75E — мы все здесь динамо москва (@guzhevsky) December 16, 2020

Атмосфера в чаше стадиона также не веяла радостью. Синий лев — маскот петербургской команды — пытался развеселить немногочисленную группу детей, а пустой бизнес-сектор наполнился первыми посетителями лишь перед самым стартом игры.

Фанаты сине-бело-голубых, невзирая на отсутствие возможности посетить игру против самого принципиального соперника, подготовили яркий перфоманс.

перформанс pic.twitter.com/uxdmwf7KW4 — мы все здесь динамо москва (@guzhevsky) December 16, 2020

На последний матч 2020 года оба тренера выставили максимально предсказуемые составы. И если предугадать выбор Доменико Тедеско за неимением альтернатив было довольно просто, то у Сергея Семака вариантов для составления разных комбинаций было заметно больше. На скамейке «Зенита» остались Себастьян Дриусси, Юрий Жирков, Далер Кузяев и Александр Ерохин.

Игра началась с активных атакующих действий хозяев — это привело к тому, что уже на шестой минуте португальский хавбек петербуржцев Вендел с линии штрафной закрутил мяч в крестовину. На первый звоночек «Спартак» не отреагировал, продолжая сильно прижиматься к своим воротам. Итог неумелых оборонительных действий оказался предсказуем – Сердар Азмун в полном одиночестве получил мяч от Вендела и прошил Александра Максименко, не сумевшего сгруппироваться — 1:0.

Этот гол активизировал болельщиков команды гостей, собравшихся на одном из секторов трибуны А в окружении поклонников сине-бело-голубых. Активный сектор «Зенита» отправился в крестовый поход к своим оппонентам, чтобы выяснить отношения лицом к лицу. Серьезной потасовки удалось избежать благодаря вовремя подоспевшим силам правопорядка. Спартаковские болельщики продолжали гнать свою команду вперед, а петербургские любители футбола использовали в их адрес классические для такого матча нецензурные заряды.

Драка заставила службу безопасности стадиона открыть гостевой сектор и переместить туда основную массу фанатов красно-белых.

На игре в связи со сложной эпидемиологической обстановкой могли присутствовать лишь болельщики в вип-ложах (и других некоторых изолированных ложах) и владельцы сезонных абонементов. На деле людей в этот вечер на арене было куда больше. Теперь «Зениту» придется отвечать: лига уже объявила, что запросит у сине-бело-голубых объяснение.

К этому моменту противостояние на футбольном поле вышло на первый план ценой усилий защитника «Зенита» Деяна Ловрена. Очень красивая скидка грудью вратарю Андрею Луневу благодаря точной подаче нигерийца Виктора Мозеса на голову Айртона превратилась в автогол, который зажег вторую «единичку» на табло «Газпром Арены».

Уровень нелогичности произошедшего зашкаливал. «Зенит» полностью владел инициативой, острее атаковал и был гораздо ближе к тому, чтобы забить и второй, и третий мяч в ворота Максименко. Чего только стоят мощный выстрел Малкома с линии штрафной или пушка Азмуна, сотрясшая штангу.

Статистика после первого тайма разгромная: 11-0 по ударам, 7-0 по ударам в створ, 73% выигранных верховых единоборств против 27% — и все это в пользу «Зенита», да только вот счет равный.

Вторая половина игры не сильно отличалась от первой — «Зенит» давил, а «Спартак» отбивался. Москвичам это удавалось, хотя скорее причиной тому невероятное везение, чем какая-либо слаженность и скоординированность в обороне.

В середине второго тайма Тедеско снова выставил Илью Кутепова в линию атаки, но в этот раз номинальный центральный защитник заменил не Джордана Ларссона, как это было в играх с «Тамбовом» и «Сочи», а Зелимхана Бакаева. Его беспомощность при попытках всякий раз зацепиться за подбор была ярчайшим доказательством слабости и усталости красно-белых.

Ничейный счет не мог оставаться таким долго — уж слишком очевидным было преимущество команды Сергея Семака. И добил «Спартак» Ярослав Ракицкий, оставшийся один после розыгрыша углового. Гол получился точной копией первого — Максименко во второй раз не успел сложиться и отразить удар.

Гости даже не попытались устроить финальный штурм, и винить их в этом сложно: когда в решающем матче 2020 года при счете 1:2 у соперников выходят атакующие Себастьян Дриусси, Александр Ерохин и Далер Кузяев, и ответить на это можно лишь заменой Георгия Джикии на Илью Гапонова, ожидать какой-либо борьбы не приходится.

Уже в добавленное время «на десерт» отличился Артем Дзюба, сделав вечер для болельщиков «Спартака» максимально грустным. Теперь до лидерства команде Доменико Тедеско уже не три, а семь очков, ведь за счет преимущества в личных встречах «Зенит» будет выше даже при равенстве баллов.

А Петербург рвется к третьему чемпионству подряд. Со времен легендарного романцевского «Спартака» 90-х никто в России не выигрывал чемпионат три раза за три сезона.