День икс: CAS решит судьбу российского спорта

С чего все начиналось

В январе прошлого года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало соответствие Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации. Это означало, что российские спортсмены вновь могли беспрепятственно отбираться на международные соревнования и принимать в них участие без ограничений, однако допинговое расследование тем временем продолжалось — в частности, проверке подверглись подозрительные допинг-пробы отечественных атлетов и база данных Московской лаборатории.

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Разбирательство независимой комиссии закончилось тем, что РУСАДА вновь назвали не соответствующим требованиям кодекса WADA и рекомендовали на четыре года отстранить Россию от всех крупных мировых соревнований. Причиной послужили обнаруженные массовые манипуляции с данными, предоставленными Московской лаборатории. Было установлено, что за несколько дней до проверки один из сотрудников удалил из базы более 19 тыс. файлов, также эксперты нашли другие подтасовки. Вследствие этого специалисты постановили: данные не были ни полными, ни полностью аутентичными. А сохранение идентичности базы было основным условием по восстановлению РУСАДА.

Четырехлетнее отстранение России означало, что в течение этого периода сборная не сможет проводить и принимать участие во всех мировых стартах, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, чемпионаты мира и Европы, все остальные соревнования, проводимые под эгидой WADA. Разрешится присутствие на турнирах лишь немногих российских спортсменов, сумевшим получить так называемый статус нейтральных участников. Этим атлетам будет запрещено использовать любую российскую атрибутику — главным образом, флаг и гимн.

Российская сторона выразила несогласие с обвинительным решением WADA и подала апелляцию на соответствующее решение в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Что решит Лозанна

Серия из четырех заседаний по спору WADA и РУСАДА стартовала только в ноябре этого года из-за ситуации с пандемией. Слушания были закрытыми (в некоторых случаях — в онлайн-формате), на них давали показания представители истца и ответчика. Помимо них суд опросил отдельно взятых спортсменов на предмет того, повлияет ли выступление без флага или пропуск Олимпиады на их моральное и финансовое состояние; а также различные федерации — Олимпийский и Паралимпийский комитеты России, Международный олимпийский комитет (МОК), Международную федерацию хоккея (ИИХФ).

WADA и РУСАДА остались довольны тем, как представили свои позиции в суде.

«Мы с нетерпением ждем решения судей. Как и на любом другом этапе, мы следуем надлежащей процедуре относительно проверки РУСАДА на соответствие, так как продолжаем эффективно работать над этим сложным вопросом», – прокомментировал ход слушаний президент WADA Витольд Банька.

«Не могу раскрывать подробностей слушаний, скажу только, что наши представители изложили свои аргументы, теперь перед арбитрами будет стоять невероятно сложная задача. Процесс не имеет аналогов в истории, и решение по нему, какое бы оно ни было, тоже станет историческим», — говорил исполняющий обязанности главы РУСАДА Михаил Буханов.

В августе с поста генерального директора РУСАДА был уволен Юрий Ганус, курировавший работу организации с 2017 года. Это произошло после проведенного по инициативе учредителей аудита, выявившего нарушения в финансовой деятельности РУСАДА. WADA в свою очередь выразило обеспокоенность отставкой Гануса и предупредило, что это может повлиять на решение CAS. Ганус, еще будучи главой РУСАДА, утверждал, что у России нет никаких шансов выиграть судебное разбирательство против WADA. Представители WADA это мнение разделяют. Но действующее руководство в лице Буханова не согласно с такой позицией.

На текущий момент нет ясности в том, какое решение CAS огласит 17 декабря (ориентировочно в 18.00 по московскому времени). В последние месяцы российский спорт вновь столкнулся с масштабными допинг-историями и дисквалификациями, что на руку WADA. Об этом активно пишут в зарубежной прессе, где практически не сомневаются, что дисквалификация России останется в силе.