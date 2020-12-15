«Скоро увидимся, друг»: «ПСЖ» готовит трансфер Месси

15 декабря портал Football Transfers распространил информацию от источников, близких к «Пари Сен-Жермен», о том, что сотрудники клубных магазинов получили инструкции о необходимости подготовиться к грядущему переходу капитана испанской «Барселоны» Лионеля Месси.

При этом также сообщается, что о переходе знаменитого аргентинца, шестикратного обладателя «Золотого мяча», должно быть объявлено в ближайшее время.

Сам Месси, очевидно, по-прежнему размышляет над уходом из «Барселоны», которую он уже пытался покинуть минувшим летом.

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Тогда форвард ссылался на пункт в контракте, согласно которому он каждый год по окончании сезона имел окно для того, чтобы по собственному желанию стать свободным агентом безо всякой компенсации.

Однако теперь уже экс-президент каталонцев Жозеп Бартомеу указывал на четко прописанные сроки данного пункта, отказавшись делать скидку на паузу в сезоне из-за пандемии коронавируса.

В итоге тогда разочарованный в клубном руководстве и результатах команды капитан не стал идти до конца и принял решение остаться в клубе до конца контракта, хотя на него активно претендовали английский «Манчестер Сити» и как раз «ПСЖ».

Но теперь контракт Месси уже безо всяких сносок закончится следующим летом, и он будет вправе уйти, куда хочет.

Более того, уже с 1 января, за полгода до срока истечения действующего соглашения, Лео получит возможность вести переговоры с любыми командами и подписать предварительный контракт.

Однако это все равно не слишком сходится с информацией Football Transfers, ведь тут речь идет о фактически готовой сделке, когда до Нового года еще две недели.

Конечно, «Барселона» может продать Месси в парижский клуб за деньги уже в зимнее окно, но поверить в это практически невозможно. Сейчас каталонцы готовятся к мартовским выборам нового президента, а временное правление вряд ли решится на подобную сделку в переходный период в сезон, когда дела у команды идут крайне тяжело.

Кроме того, еще недавно в прессе активно муссировались слухи о том, что Месси если и уйдет летом, то скорее всего окажется в «Манчестер Сити», где он будет рад воссоединиться с Хосепом Гвардиолой.

И хотя в Париже ему тоже есть с кем воссоединяться, в самой «Барселоне» рассчитывают, что капитан не бросит команду и после выборов нового президента подпишет с клубом новый договор.

Запущенная новость скорее выглядит как попытка французов расшатать «Барселону» изнутри в преддверии противостояния команд в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Скоро увидимся, мой друг», — написал, выложив совместное фото в Instagram, бывший партнер Месси по «Барселоне» форвард «ПСЖ» Неймар.

Отец, а по совместительству и представитель игрока Хорхе Месси категорически опроверг слухи о переходе.

«Фейк. Еще одна выдумка. Я нахожусь в Аргентине с сентября. #Fakenews», — написал Месси-старший в Instagram.

Опроверг новость о «ПСЖ» и портал Goal.com, написавший, что аргентинец, который в нынешнем сезоне забил пять мячей в одиннадцати матчах испанской Ла Лиги, еще не принял решения о своем будущем и не хочет спешить.

По информации интернет-издания, Лео вообще не вступал в переговоры ни с одним клубом, а сейчас сосредоточен на том, чтобы показать свой лучший футбол во второй части сезона.

«Барселона» в данный момент занимает только восьмое место в чемпионате Испании, отставая на девять очков от лидирующего «Реал Сосьедада», правда, имея при этом две игры в запасе. Впрочем, девять очков каталонцы уступают и мадридскому «Атлетико», но команда Диего Симеоне, кстати, «Барселону» обыгравшая (1:0), провела те же 11 туров, что и сине-гранатовые.

Впереди команды Рональда Кумана и мадридский «Реал», которому «Барса» проиграла в «Эль Класико» (1:3). У подопечных Зинедина Зидана на игру больше, а отрыв составляет шесть баллов.

Ну а на «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов каталонцы попали, крупно уступив в последнем туре на своем поле туринскому «Ювентусу» (0:3), в составе которого дублем отметился Криштиану Роналду. В общем, работы и у Рональда Кумана, и у самого Месси сейчас очень много...