Окно закрывается: клубы РПЛ активизировались на рынке

Виктор Мозес (из «Челси» в «Спартак»)

Красно-белые треть чемпионата провели без номинального правого защитника и умудрились все равно закончить этот отрезок на первом месте в турнирной таблице по набранным очкам. Бровку был вынужден закрывать номинальный опорный полузащитник Роман Зобнин, который в сентябре буквально умолял купить игрока на его позицию, чтобы со спокойной душой вернуться на свое родное место.

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Шамиль Газизов не подвел: 29-летний нигерийский футболист лондонского «Челси» Виктор Мозес заключил со «Спартаком» арендное соглашение до конца нынешнего сезона с возможностью последующего выкупа и уже успел поприветствовать многомиллионную аудиторию поклонников столичного коллектива:

Красно-белые, наш звездный новичок хочет сказать вам пару слов #ВитяТыДома pic.twitter.com/STp4AH9Nvg — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 15, 2020

Более подробно о данной сделке вы можете прочитать здесь.

Добавим, что Мозес может дебютировать за новый клуб уже в эту субботу в гостевом матче против подмосковных «Химок».

Денис Терентьев (из «Зенита» в «Ростов»), Дмитрий Чистяков (из «Ростова» в «Зенит»)

Получившийся обмен футболистов не является таковым по сути: генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев в интервью «Чемпионат.com» заявил, что эти два отдельных трансфера никак не связаны между собой юридически.

Терентьев в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги провел всего одну минуту — он вышел в матче против тульского «Арсенала» (3:1). 28-летний игрок в прошлом чемпионате выступал на правах аренды за «Уфу» и помог команде сохранить прописку в элите отечественного футбола.

Отметим, что новичок дончан ранее уже выступал за этот клуб. В 2016 году он стал обладателем серебряных медалей РПЛ, после чего принял участие в первом для «Ростова» групповом этапе Лиги чемпионов.

По информации разных источник, желто-синие выплатили «Зениту» €300 тыс. за права на Терентьева.

Чистяков же заключил с действующими чемпионами страны арендное соглашение с правом выкупа за €5 млн, сообщает журналист Иван Карпов. Сам игрок в интервью клубной пресс-службе очень тепло высказался о трансфере и заявил, что рад вернуться домой.

«Хоть я сам из Ленинградской области, но большую часть жизни провел в Петербурге. И возвращаться сюда очень приятно, это лучшая мотивация.

Я мечтал, что однажды удастся надеть футболку первой команды «Зенита» – ради этого и играл в футбол. Это всегда было моей мечтой», — сказал Чистяков.

Алексей Ионов (из «Ростова» в «Краснодар»)

«Быки» здорово усилились, увеличив вариативность действий в атаке благодаря переходу 31-летнего полузащитника сборной России. И хотя заявка на Лигу чемпионов уже закрылась, вследствие чего Ионов не сможет помочь краснодарцам в этом турнире, из-за плотного осеннего графика можно не сомневаться — в матчах чемпионата страны он получит много игрового времени.

Футболист заключил с клубом трудовое соглашение на срок до 2023 года. Sport24 назвало примерную сумму трансфера — от €3,5 млн до €4 млн.

В новом сезоне помимо упомянутых Чистякова и Ионова, ростовскую команду покинули Бактиер Зайнутдинов, Элдор Шомуродов, Ивелин Попов и Евгений Чернов, а норвежский полузащитник Маттиас Норманн уйдет в другой клуб зимой. Валерию Карпину придется приложить много усилий для того, чтобы сохранить команду в верхней части таблицы РПЛ.

Роман Нойштедтер, Павел Погребняк (заключили новые контракты с бывшими клубами)

Интересная ситуация произошла с футболистами, чьи услуги оказались невостребованными: и Нойштедтер, и Погребняк не договорились летом с «Динамо» и «Уралом» соответственно, а теперь, когда плотность календаря увеличилась и у команд возникла необходимость в наличии резерва, оба игрока легко договорились и продолжили свою карьеру.

32-летний защитник рассказал о том, что по ощущениям как будто бы и не покидал базу в Новогорске, и что рад с новыми силами биться за бело-голубых.

О Погребняке ходили разные слухи о том, что он якобы планирует завязать с футболом, однако форвард поговорил с президентом «Урала» Григорием Ивановым и вскоре о его возвращении в стан «шмелей» будет объявлено официально.