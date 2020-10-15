Скандал со «Спартаком» забыт: Казарцев возвращается в РПЛ

Арбитр Василий Казарцев возвращается к работе в Российской премьер-лиге (РПЛ) после того, как был отстранен в связи со скандалом, возникшим после матча первого тура чемпионата России между московским «Спартаком» и «Сочи». Казарцев, работавший на матче главным судьей, поставил два спорных пенальти в ворота столичного клуба, которые в итоге помогли сочинской команде вырвать ничью — 2:2.

Казарцев назначен главным судьей на матч 11-го тура Российской премьер-лиги между «Ротором» и «Тамбовом».

После игры первого тура возник конфликт, московский клуб остался крайне недоволен работой судейской бригады. Владелец «Спартака» Леонид Федун даже пригрозил снять команду с чемпионата из-за необъективного судейства, а генеральный директор Шамиль Газизов призвал пожизненно отстранить Казарцева и Алексея Еськова, который отвечал в той встрече за систему видеопомощи арбитрам.

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Стоит сказать, что второй пенальти в итоге был признан ошибочным, а Казарцева отстранили. СМИ информировали, что судья не сможет работать на матчах чемпионата России до 2021 года. При этом оба арбитра – Казарцев и Еськов – прошли проверку на полиграфе, и к главному судье игры «Спартак» — «Сочи» вопросов по итогам не возникло.

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи объяснил, почему было принято решение снова назначить Казарцева на матчи чемпионата России. Чиновник рассказал, что после первого тура арбитр не работал месяц, а потом судил матчи Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ), где провел пять встреч. За это время он один раз показал прямую красную карточку и назначил один 11-метровый удар. При этом Кашшаи отметил, что возвращение Казарцева никак не связано с тем, что два судьи — Сергей Карасев и Владимир Москалев — заразились коронавирусной инфекцией.

«Возвращение Казарцева в РПЛ не связано с положительными тестами на коронавирус у Карасева и Москалева, мы и до этого планировали его вернуть на игры 11-го тура Премьер-лиги. Каждый арбитр может ошибиться, но Казарцеву мы доверяем. Уверен, он покажет хороший уровень судейства в ближайшем туре»,

— приводит слова Кашшаи «Чемпионат.com».

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц тоже высказался о назначении Казарцева на матчи чемпионата России.

«Человек после того, как прошел полиграф, который показал неумышленность его ошибки, не имевшей злого умысла, а связанной с плохим качеством судейства, был отстранен на два месяца. Мы говорили о том, что правила отстранения судей при получении ими негативных оценок будут меняться», — передает слова Хачатурянца ТАСС.

Также он рассказал, что разработана система наказаний для арбитров, которые получают отрицательные оценки по итогам матчей. Однако схема может быть скорректирована из-за нехватки кадров.

«Судьи, которые получают отрицательные оценки, пропускают две игры РПЛ, а если оценка очень негативная — четыре игры. Две полностью — нигде не получает назначений, а две — в Олимп-ФНЛ», — заявил Хачатурянц.

Стоит отметить, что именно в Олимп – футбольной национальной лиге будет ближайшие матчи работать судья Евгений Турбин, который был отстранен по итогам матча десятого тура Российской премьер-лиги «Сочи» — «Ростов». Его оценка была неудовлетворительной по итогам встречи. Об этом также проинформировал Хачатурянц.

Турбин на 63-й минуте удалил полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна при счете 1:1. В итоге встреча закончилась победой «Сочи» со счетом 4:2, а наставник ростовской команды Валерий Карпин резко раскритиковал судейство, заявив, что в матче была предвзятость к его команде. Примечательно, что Турбин уже после окончания встречи показал специалисту красную карточку, когда тот подошел к судье, чтобы прояснить некоторые моменты.

После матча десятого тура Карпин призвал жестко наказывать арбитров. При этом тренер заявил, что не считает работу в Олимп-ФНЛ достаточным наказанием.

«Но тут тоже надо понимать, на сколько матчей и как это делать. Понижение в ФНЛ — это не отстранение. Там происходит то же самое», — заключил он.