«Играем все хуже»: почем сборная России не обыграла Венгрию

Сборная России сыграла вничью (0:0) с национальной командой Венгрии в рамках Лиги наций. Это позволило подопечным Станислава Черчесова остаться на лидирующей строчке в своей группе B3, имея в активе восемь очков. Однако стоит сказать, что венгерские футболисты отстают всего на один балл и идут вторыми.

После игры, которая состоялась на стадионе «Динамо» в Москве, наставник российской команды, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что не считает ничью с Венгрией усложнением жизни для сборной.

«Почему осложнили? Это со стороны так кажется. Есть турнирная борьба. Может, к следующему сбору у нас будут все здоровы, у них будет кто-то болеть. Жаль, что мы не выиграли, но есть и плюсы. Новички вышли в матчах за сборную. Мы хорошо размялись, начали с места в карьер, но видите, как в футболе бывает», — заявил Черчесов.

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Специалист также отметил, что у футболистов не все получилось из-за высокого класса соперника. Сборная России планировала провести игру в активном прессинге, однако это не всегда удавалось из-за того, что венгерские футболисты успешно из-под него выходили.

«Тем более они играли длинными передачами и старались отрезать наших игроков. Во втором тайме нам это стало лучше удаваться, а всю игру прессинговать тяжеловато. С любой командой», — добавил Черчесов.

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси, в свою очередь, отметил, что сборная не стала играть лучше после первого матча (3:2 — победа России в Будапеште), а просто учла свои ошибки и грамотнее действовала в обороне, что являлось самым важным против такого физически сильного соперника, как Россия, чьи футболисты часто активно прессингуют. При этом он отметил, что и венгерская команда в некоторых отрезках встречи продемонстрировала хорошую игру.

«Я не сказал бы, что мы играли иначе. Мы хотели бы играть активнее, агрессивнее, но нужно учитывать, что мы играли против физически крепкого соперника. Если мяч у соперника, тебе всегда приходится много обороняться. В этой встрече много времени мы проводили в обороне, а противнику удалось создать несколько хороших моментов», — отметил Росси.

Защитник сборной России Андрей Семенов отметил, что матч вышел неплохим для команды, однако ничейный результат смазал итог, потому что сборной хотелось обыграть соперника и закрепиться на первом месте в группе с отрывом. При этом он отметил, что во втором тайме команда выглядела сильнее, чем в первой половине встречи, из-за того, что стала давить и прессинговать, когда венгерская сборная начала «проседать».

«У команды было много сил. И второй тайм это показал. В концовке мы поддавливали.

Хотелось выиграть, закрепиться на первом месте. К сожалению, не получилось забить, из-за этого смазанное впечатление. А так предъявить сборной не за что. Все старались, бились»,

— сказал Семенов в эфире канала «Матч ТВ».

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением об игре национальной команды, высказавшись, что футболисты сыграли лучше во втором тайме, чем в первом, «не просели». По его мнению, подопечные Черчесова еще сохраняют неплохие шансы на сохранение первого места в группе, несмотря на то, что уже два матча подряд в Лиге наций не могут добиться победы: дважды в играх была зафиксирована ничья (Турция, 1:1; Венгрия, 0:0). При этом стоит отметить, что до этого Россия также проиграла контрольный матч команде Швеции со счетом 1:2.

«Ничего страшного не происходит. Никто не говорил, что будет легко. Я сегодня в эфире сказал: если выиграем, то в один мяч, если ничья, то ничего страшного.

Ничего страшного не произошло. У нас многие живут воспоминаниями чемпионата мира, забывая, что он был два года назад»,

— заключил Мостовой.

Экс-защитник сборной России Дмитрий Сенников отметил, что команда создала много неплохих атак, однако футболистов подвела реализация. По его мнению, в матче сборной России не хватило банально везения, потому что мяч просто не шел в ворота.

«У Венгрии хорошая команда. Молодые ребята, которые бегут вперед, пытаются навязать свою игру. Кое-что у них получалось. У нас же не получилась с реализацией. Было много моментов, эпизодов. Но не было футболиста, который бы нанес решающий удар. Потому и не выиграли. Да и мяч не шел в ворота. Какое-то невезение», — поделился Сенников.

А вот известный спортивный комментатор Алексей Андронов в своем Telegram-канале высказался гораздо более жестко и лаконично:

«На самом деле Саламычу пора что-то делать. Играем все хуже…»

Отечественная команда действительно впервые за долгое время оставила пессимистичное впечатление своей игрой после целого сбора, не сумев победить в трех матчах подряд. Причем два последних соперника в лице Турции и Венгрии вполне могли покориться подопечным Черчесова, но что-то пошло не так. С Венгрией Россия и вовсе потеряла очки впервые в истории — раньше были только победы.

Также в матче с «мадьярами» прервалась 14-матчевая голевая серия сборной — до этого «наши парни» не смогли распечатать ворота соперника лишь в ноябре 2018 года, когда проиграли Швеции (0:2). Перестал феерить и капитан команды Артем Дзюба, который не забивает за сборную уже четыре матча подряд.

Разумеется, все это ставит под угрозу лидерство в группе Лиги наций, а значит, и выход в дивизион А, где Россия могла бы играть с командами уровня Франции и Испании, а не Венгрии и Турции.

Еще одна тревожная новость: из-за отсутствия побед Россия потеряла пять очков в рейтинге ФИФА, а именно от этого показателя будет зависеть, в какую корзину отправят отечественную сборную в ноябрьской жеребьевке отборочного турнира на чемпионат мира — 2022, а значит, и насколько сильные соперники попадут в группу к подопечным Черчесова.

На счастье сборной, она сумела остаться на 19-м месте в рейтинге, что еще позволяет попасть во вторую корзину, однако до 21-й позиции, с которой начинается более сложная — третья, осталось всего ничего.

Таким образом, в следующих матчах до жеребьевки ЧМ, которая состоится 29 ноября, России необходимо побеждать и не пропускать мимо себя соперников. 12 ноября команда проведет товарищеский матч с Молдавией (очки за него тоже пойдут в рейтинг ФИФА), 15 ноября — в гостях с Турцией, а 17-го — на выезде с Сербией (оба — в рамках Лиги наций).