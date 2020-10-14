Снова без победы: сборная России не справилась с венграми

Последний домашний матч 2020 года для российской дружины был важнейшим в борьбе за итоговое первое место турнирной таблицы третьей группы дивизиона А, которое позволяет пробиться в главный дивизион в следующем розыгрыше Лиги наций и играть против сильнейших сборных Европы.

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В двух предыдущих встречах подопечным Станислава Черчесова не удавалось порадовать болельщиков. Неубедительная игра во вторых таймах против сборных Швеции и Турции вскрыла проблему физической готовности игроков, однако главный тренер на пресс-конференции перед матчем с венграми решительно отверг все обвинения и заявил, что по основным показателям россияне ни в чем не уступали своим оппонентам.

Начало игры было запланировано на 21:45, что в будний день сложно назвать удачным временем. Из-за этого догадаться о том, что в Петровском парке должен состояться футбольный матч, за час до его стартового свистка можно было лишь благодаря обилию сотрудников силовых структур:

За час до матча #РоссияВенгрия вот так pic.twitter.com/AhbyEGt3xy — мы все здесь динамо москва (@guzhevsky) October 14, 2020

Входные группы также были пусты:

и вот так#РоссияВенгрия pic.twitter.com/DQ0LfVYeIr — мы все здесь динамо москва (@guzhevsky) October 14, 2020

Впрочем, это легко объяснимо: вместимость стадионов на матчах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ограничена лишь 30%, поэтому болельщики могли приехать на игру и попасть на сектор без особых очередей на вход.

В чаше стадиона их ждал диджей-сет от бывшего вратаря московского «Спартака» и «Локомотива» Руслана Нигматуллина:

DJ NIGMATULLIN pic.twitter.com/D4AfSP2PXq — мы все здесь динамо москва (@guzhevsky) October 14, 2020

А перед началом игры на поле «ВТБ Арены» состоялось небольшое лазерное шоу:

лазерное шоу на #РоссияВенгрия pic.twitter.com/6NqseVlMqN — мы все здесь динамо москва (@guzhevsky) October 14, 2020

По сравнению с предыдущей игрой в составе хозяев произошла одна замена: вместо Вячеслава Караваева на правом фланге обороны с первых минут вышел Игорь Смольников.

На первой же минуте в игру пришлось вступить Антону Шунину — он ловко потащил удар Неманьи Николича с близкого расстояния. С небольшим опозданием лайнсмен зафиксировал офсайд у венгра и окончательно снял напряжение с болельщиков.

На исходе первой десятиминутки опасно пробил Магомед Оздоев, но попал в защитника — никого из игроков в красном на добивании не оказалось.

Россия атаковала меньше, но острее. Рубеж трети матча был зафиксирован сольным проходом Смольникова по правому флангу с последующим высоким навесом в штрафную. На позиции центрального нападающего вместо Артема Дзюбы оказался Далер Кузяев, которому не хватило роста, чтобы пробить Денеша Дибуса.

Хозяева пробирались сквозь плотную оборону венгров преимущественно через фланги, чаще используя Смольникова, чем Жиркова. Соперники же отвечали передачами вперед через центральную зону и использовали свои индивидуальные качества для того, чтобы протащить мяч ближе к воротам Шунина.

Антон Миранчук классно исполнил угловой — мяч нашел голову капитана, после чего отрикошетил от Семенова и перешел во владение венгерского коллектива.

К концовке тайма россияне разыгрались и были ближе к голу, чем гости, однако изменить счет на табло не удалось ни тем, ни другим.

Дзюба сначала не использовал стопроцентный момент, пропустив за спину пас от Ионова, но не сумев затем переиграть вратаря, а затем помешал поперечной передаче на набегавшего Кузяева.

Старт второй половины целиком и полностью остался за Венгрией, поэтому тренерский штаб решил усилить линию полузащиты: вместо Антона Миранчука и Далера Кузяева на поле вышли Зелимхан Бакаев и Андрей Мостовой.

Этот ход оправдал себя — инициатива перешла к российской команде. Алексей Ионов после затяжной атаки мощно ударил и попал в перекладину — мяч предательски отскочил на линию ворот и не позволил открыть счет.

В середине тайма Черчесов произвел еще две перестановки: Юрий Газинский и Вячеслав Караваев сменили Алексея Ионова и Юрия Жиркова. Россияне задвигались еще бодрее и активнее — это иногда приводило к ошибкам, но ни один из контрвыпадов дружины Марко Росси так и не стал голевым.

За десять минут до конца основного времени случилось долгожданное событие для всех фанатов московского «Спартака» — на поле наконец-таки появился Александр Соболев, вышедший вместо Магомеда Оздоева. Наличие пары высоких форвардов закономерно увеличило число верховых подач, но все они надежно снимались оборонцами венгерской команды.

Итоговый счет матча — 0:0. Россия продолжает после двух осечек лидировать в своей группе, и все решится уже в ноябрьских встречах в Белграде и Стамбуле.