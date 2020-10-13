Побег с карантина: Роналду заразился коронавирусом

Инфекция у капитана сборной Португалии была выявлена по итогам очередного тестирования, которое было проведено на сборах национальной команды. Ранее коронавирус был обнаружен у португальского голкипера Антони Лопеша из французского «Лиона». 9 октября ему пришлось покинуть расположение сборной — через два дня после контрольного матча португальцев с Испанией (0:0). Новое тестирование показало еще один случай заражения, и выпал он именно на пятикратного обладателя Золотого мяча.

«Тест Криштиану Роналду на COVID-19 дал положительный результат. Болезнь у футболиста протекает бессимптомно, футболист чувствует себя хорошо. На данный момент он изолирован от команды»,

— сообщили в Федерации футбола Португалии, подчеркнув, что игрок не примет участия в матче Лиги наций с командой Швеции, который состоится завтра.

Реклама

Рискует пропустить Роналду и еще один важный матч, но уже для «Ювентуса». Планируется, что в условиях самоизоляции португальский нападающий пробудет до 23 октября, то есть десять дней. 20 октября туринскому клубу предстоит начать новый еврокубковый сезон — в Киеве с местным «Динамо» состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Впрочем, если ко встрече с украинцами «Юве» еще может подготовиться без своего лидера, то к игре 2-го тура главного европейского клубного турнира «бьянконери» рассчитывают видеть Роналду на футбольном поле в отличной физической форме, ведь в гости в Турин приедет не кто-нибудь, а «Барселона» вместе с Лионелем Месси.

К слову, о «Ювентусе».

Перед отъездом в расположение португальской сборной Роналду значительно подпортил свою репутацию в клубе, вступив в конфликт с руководством «Старой синьоры». Все из-за того же коронавируса.

3 октября в стане черно-белых была зафиксирована вспышка COVID-19. Положительные результаты тестов на вирус получили два представителя клуба. В связи с этим команда в полном составе — от футболистов и тренеров до иных сотрудников «Юве» — была обязана изолироваться в отеле, который расположен неподалеку от клубной базы. Согласно требованиям Итальянской федерации футбола (FIGC), контактировавшие с зараженными коронавирусом могут выйти из изоляции только после трех тестов с отрицательными результатами.

Роналду же, сдав только два теста, разругался с боссами «Юве», стремительно и самовольно покинул гостиницу и сначала отправился к себе домой, а затем — в расположение португальской национальной команды.

Причем своим поведением Криштиану подал некий пример остальным одноклубникам, которые впоследствии также отказались отбывать карантин в полной мере. Среди них Пауло Дибала, Хуан Куадрадо, Данило, Родриго Бентанкур и Мерих Демирал, которые также присоединились к своим сборным, а также легендарный Джанлуиджи Буффон. Именитый итальянец решил отбывать самоизоляцию у себя дома. По информации газеты La Gazzetta dello Sport, всем нарушившим правила предстоит ответить за свои действия после того, как клуб обратился по этому поводу в прокуратуру.

Из-за Роналду теперь вспышка коронавируса в сборной Португалии может разразиться сильнее. 12 октября он ужинал за столом со всей командой, а на следующий день получил положительный результат теста на COVID-19.