Впервые с 2013 года: российская молодежка пробилась на Евро

В последний раз российская сборная выступала на молодежном чемпионате Европы еще в 2013 году. С тех пор прошло уже чуть более семи лет. С одной стороны, может показаться, что не такой уж это и большой временной отрезок. С другой же, за этот период успело смениться не одно поколение футболистов, и те, кто тогда еще считался молодым талантом, сегодня уже состоявшиеся игроки, а некоторые и вовсе потихоньку задумываются о завершении карьеры. Николай Заболотный, Ибрагим Цаллагов, Георгий Щенников, Тарас Бурлак, Олег Шатов, Павел Яковлев, Денис Черышев, Максим Канунников, Сергей Петров и даже Алан Дзагоев. Тогда команде, которую возглавлял Николай Писарев, сильно не повезло оказаться в одном квартете со сборными Испании, Нидерландов и Германии. Их таланты оказались крепче российских, и наша команда покинула турнир уже после группового этапа с нулем в графе «набранные очки» и тремя поражениями с общим счетом 2:8.

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С тех пор прошло аж три континентальных первенства, и только сейчас Россия оказалась в шаге от попадания в финальный раунд Евро. Этим шагом стала игра против команды Латвии в рамках 10-го тура отборочного этапа.

Для российской молодежки, которую с 2018 года возглавляет Михаил Галактионов, этот матч стал последним в квалификационном раунде и определяющим. Накануне этой встречи россияне возглавляли свою группу, имея в своем активе 20 очков при шести победах в девяти матчах. Единственную серьезную осечку наша команда допустила еще в начале сентября, потерпев поражение от поляков. Та игра стала ответной в рамках отборочного этапа, и по личным встречам польская сборная имела преимущество — ничья и победа. Из-за корректив в календаре, которые внесла пандемия коронавируса, у подопечных Чеслава Михневича на фоне борьбы с Россией за первое место в группе остался один матч в запасе. В восьми играх поляки набрали 16 очков и при определенных обстоятельствах могли обойти россиян, забрав прямую путевку на Евро-2021. И у российской молодежки было в руках все, чтобы предотвратить эти самые неприятные обстоятельства.

Для этого команде России было достаточно обыграть Латвию, которая за восемь туров не одержала ни одной победы и делит с эстонцами последнее место в группе. В противном же случае россиянам предстояло рассчитывать на альтернативные варианты развития событий.

Для выхода на Евро можно было, например, сыграть вничью, но затем ждать потерю очков со стороны поляков в одном из двух оставшихся для них матчей. При поражении же для получения путевки на континентальный чемпионат предстояло надеяться на то, чтобы польская команда в двух играх наберет не более трех баллов.

На определяющую встречу с латвийцами сборная России вышла на поле стадиона «Сконто» в Риге привычным составом, за исключением одного принципиального изменения: место в воротах занял голкипер «Спартака» Александр Максименко. Для него эта игра в рамках отборочного этапа стала третьей, в последний раз он защищал цвета молодежной национальной команды год назад. Его главный конкурент на пост №1 Матвей Сафонов из «Краснодара» накануне пошел на повышение, получив вызов в основную сборную страны.

С самого начала матча инициативу захватили российские футболисты и действовали в гостях в роли хозяев поля. Однако особой активностью подопечные Галактионова в первые полчаса не радовали, контролируя мяч преимущественно в центре поля. Однако латвийская оборона все-таки дала сбой.

На 28-й минуте Федор Чалов, Наяир Тикнизян и Константин Кучаев соорудили чисто армейскую комбинацию, которая привела к взятию ворот. Чалов на левом фланге зацепился за мяч, сделал скидку на Тикнизяна, а тот в одно касание подал в район вратарской, откуда Кучаев аккуратным ударом головой переправил снаряд в сетку.

Во втором тайме российская команда решила не искать неприятных сюрпризов от судьбы и достаточно быстро закрыла все вопросы как по исходу матча, так и по всему отборочному этапу, забив два мяча в течение трех минут.

Сначала Даниил Лесовой сделал точную подачу со «стандарта» на Чалова, тот скинул на Романа Евгеньева, и защитник столичного «Динамо» буквально расстрелял ворота Нилса Пуриньша. Спустя мгновение Лесовой уже записал свою фамилию на табло в качестве автора гола: прошел по центру и буквально с линии штрафной площади пробил точно в дальний нижний угол.

Под занавес встречи россияне забили еще. Причем соорудили четвертый гол игроки, уже вышедшие на замену. Магомед-Шапи Сулейманов протащил мяч до штрафной, отпасовал направо на Дениса Макарова, который мощно прострелил в центр. Александр Ломовицкий классным ударом отправил мяч в дальнюю «девятку». Но, к сожалению, добиться «сухой» победы не удалось. Буквально за несколько секунд до финального свистка Кристерс Лусиньш после подачи с левого фланга ударом головой все-таки распечатал ворота Александра Максименко.

4:1 — сборная России разгромила в гостях Латвию и оформила прямой выход на молодежный чемпионат Европы. Из-за коронавируса турнир пройдет в несколько необычном формате. С 24 по 31 марта 16 команд-участниц первенства проведут групповой этап, а затем лучшие сборные сойдутся в плей-офф, запланированном на 31 мая — 6 июня.