«Я растерялась»: Исинбаева объяснила путаницу в обращении к Путину

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева вызвала на себя огонь критики из-за выступления перед президентом Владимиром Путиным. На президентском совете по физкультуре и спорту Исинбаева запомнилась тем, что говорила крайне неразборчиво и запуталась, рассказывая о мерах по поддержке детского и студенческого спорта.

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Бывшая прыгунья с шестом ныне является председателем Ассоциации студенческих спортклубов (АССК).

«Завлечь как можно больше студентов в здоровый образ жизни. Это общая цель нашей страны, это ваша, ваша… ваша цель… но наша задача… вернее нет… ууууу… В общем, то, что вы сказали сделать, мы это делаем», — произнесла Исинбаева, обращаясь к главе государства.

«Завлечь как можно больше студентов в здоровый образ жизни. Это общая цель нашей страны, это ваша, ваша... ваша цель... но наша задача... вернее нет... ууууу... в общем то, что вы сказали сделать, мы это делаем»: Елена Исинбаева одинаково компетентна во всех вопросах pic.twitter.com/kjohSSGEsh — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 6, 2020

После этого экс-спортсменку позвали принять участие в развлекательной программе «Вечерний Ургант». Ведущий затронул в том числе и эту тему, спросив, почему она не смогла сформулировать свою мысль и говорить внятно Путину. Исинбаева объяснила это эмоциями: по ее словам, она действительно переживала, говоря о вещах, которые для нее важны.

«Это было искренне… Важное мероприятие: совет по спорту при президенте России. Вхожу в этот совет более четырех лет: Владимир Владимирович повторно мою кандидатуру утвердил. Это было второе заседание в текущем году. Серьезные вопросы поднимались: сначала выступают министры спорта, национального Олимпийского комитета… Лучше ли они выступили, чем спортсмены? Иван (обращаясь к ведущему шоу — «Газета.Ru»), это провокация! (смеется)

Нет предела совершенству: и спортсменам, и министрам есть к чему стремиться.

Владимир Владимирович сказал вступительное слово, подвел итоги «Программы-2020» и открыл программу новую. Уже до 2030-го: каждый имел возможность высказаться, поделиться мнением относительно того, что в концепцию по развитию спорта необходимо донести, а что исправить. И вот когда главные лица выступили, очередь дошла до членов совета. Я подняла руку… Не было никакого планирования: нам присылали план концепции – два тома, 250 страниц – и можно было о нем высказаться. А можно было и вообще не высказываться! (смеется) Я не могу молчать: люблю спорт, болею за него всей душой, да и работаю за бесплатно», — призналась потом она.

По словам Исинбаевой, она полностью осознает свою ошибку, однако считает, что ничего серьезного не произошло. Говоря о целях и задачах Ассоциации, прыгунья «не могла сообразить», к кому был посыл на том месте, где она запнулась.

«Я растерялась. Студенческий спорт в нашей стране находится на начальной стадии развития, но АССК очень старается. Министерство образования и науки, Министерство просвещения тоже… Это общая задача. А когда выступаешь перед президентом, мысли и слова реально путаются. Но суть была сказана — это действительно важно. Когда я во время конференции говорила про 15 миллионов, я эти деньги попросила у Владимира Владимировича из внебюджетных средств.

Я сказала: «Владимир Владимирович, необходимы внебюджетные 15 миллионов для оцифровки студенческого спорта, чтобы мы смогли всех студентов, вовлеченных в спорт, посчитать».

Мы должны создать платформу. Они пока не учтены. К сожалению, не все ВУЗы имеют студенческий спортивный клуб, а наша задача, чтобы каждое среднее и высшее учебное заведение имели студенческие клубы. В школе тоже важно, чтобы были спортивные клубы – в университетах же дети будут продолжать заниматься любимым видом спорта. Но на деле получилась такая ситуация, такая хайповая штука, что даже вы, Иван, не смогли пройти мимо! Мы тоже решили хайпануть», — заключила она.