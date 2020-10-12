Не одним Мозесом: «Спартак» пытался купить чемпиона мира

В ожидании Мозеса

Главной новостью о «Спартаке» и переходах стало грядущее приобретение правого бровочника Виктора Мозеса, который должен закрыть проблемную в команде позицию на краю обороны и позволить Роману Зобнину переместиться на родное место в центр полузащиты.

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29-летний нигериец прошел в Риме медосмотр для «Спартака», который, по информации итальянских СМИ, не выявил каких-то проблем со здоровьем. Сейчас футболист уже вернулся в Лондон, поскольку принадлежит «Челси», и ждет рабочей визы в Россию, а также окончательных результатов обследования, после чего он должен подписать контракт с красно-белыми.

По разным данным, речь идет либо об аренде с правом выкупа за €10 млн, либо о полноценной покупке и трехлетнем контракте. В любом случае, сделка полностью обговорена и может сорваться только в случае какого-то форс-мажора.

Напомним, Мозес последний сезон провел на правах аренды в турецком «Фенербахче» и миланском «Интере». За турецкий клуб Мозес играл и в кампании-2018/19. Тогда он за весеннюю часть сезона провел 14 встреч, забив в них четыре гола и сделав две голевые передачи. Вторая аренда вышла не такой удачно — всего шесть матчей и один гол.

В «Интере» у Антонио Конте, у которого нигериец был основным в чемпионском «Челси», отыграл за полгода (и посткоронавирусную часть чемпионата) 12 матчей и отметился пятью результативными передачами. Теоретически «нерадзурри» могли выкупить футболиста, но предпочли этого не делать и сэкономить деньги в финансово сложное время.

В любом случае, для Российской премьер-лиги Мозес, известный своей работоспособностью и бойцовским характером, футболист очень серьезный и качественный. Заиграет он в «Спартаке» или нет — вопрос другой, но само приобретение выглядит весьма удачным ходом Шамиля Газизова.

Россыпь слухов

Впрочем, хотя вроде бы трансферная кампания «Спартака», как сообщали некоторые инсайдеры, уже фактически завершена, слухи о приобретениях других игроков красно-белыми по-прежнему ходят.

Например, портал futaa.com сообщил, что в Москву может вернуться аргентинский защитник Маркос Рохо, который принадлежит английскому «Манчестер Юнайтед», но в сезоне-2019/20 был в аренде на родине в «Эстудиантесе».

Спартаковцы вроде как могут арендовать своего бывшего игрока, который способен сыграть как на левом фланге обороны, так и в центре. Правда, также им интересуется другой его бывший клуб — лиссабонский «Спортинг».

Прошла в СМИ информация и о том, что «Спартак» может приобрести игрока как раз у португальского клуба. Речь идет о правом защитнике сборной Северной Македонии Стефане Ристовски.

По информации A Bola, им также интересуется столичное «Динамо», которое даже ближе своих земляков к приобретению футболиста. Учитывая ситуацию с Мозесом, это вряд ли должно удивлять.

Еще более интересный слух распространил Calciomercatoweb.it, по информации которого красно-белые вели этой осенью переговоры с полузащитником «Ювентуса» Сами Хедирой, который в составе сборной Германии выигрывал чемпионат мира-2014.

Итальянский клуб хочет расстаться с опорным хавбеком и пытается расторгнуть с ним контракт, хотя пока не может договориться по сумме компенсации. Впрочем, то же издание сообщает, что «Спартак» предлагал игроку контракт на €3 млн, но футболист ответил отказом, так как хочет продолжить карьеру в чемпионате США.

Трансферный комитет

На фоне всего этого «Спорт-Экспресс» сообщил, что Зарема Салихова, по информации СМИ, супруга владельца клуба Леонида Федуна, предложила ввести в «Спартаке» новое образование — трансферный комитет.

По данным издания, в него должны будут войти Доменико Тедеско как главный тренер, Шамиль Газизов как гендиректор и глава селекционной службы. Они будут обсуждать трансферы, а их решения будет утверждать непосредственно Федун.

СМИ говорят, что самому владельцу красно-белых идея понравилась и теперь он ожидает конкретного плана по работе ТК, чтобы подтвердить его создание.