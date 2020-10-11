«Пора адекватно судить»: Рудковская возмутилась оценкой Трусовой

Этап Кубка России в Москве не успел стартовать, как обернулся крупным скандалом.

После короткой программы лидерство уверенно забрала 14-летняя ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева, на втором месте расположилась Дарья Усачева, а замкнула тройку лидеров бывшая звезда «Хрустального» Александра Трусова, не так давно перешедшая в академию Евгения Плющенко под аккомпанемент жесткой критики со стороны бывшей группы и их конфликта с «Ангелами Плющенко». Перед произвольным прокатом отрыв Валиевой от Трусовой составляет почти десять баллов.

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Но главным поводом для обсуждений стала не спортивная составляющая, а эмоциональная. Болельщики негативно восприняли, по их мнению, несправедливые оценки Трусовой и пишут, что экс-воспитанницу Тутберидзе могли «засудить». «Все мировое сообщество фигурного катания и так все понимает», — кратко высказался Плющенко.

У Трусовой прокат получился далеким от идеального: главным образом потому, что она сорвала тройной аксель (самый дорогой прыжок в своей программе), сделав степаут. Кроме прочего, исходя из протокола выступления, становится ясно, что судьи прокат фигуристки разбирали скрупулезно и очень точечно. При этом и у Валиевой, и у Усачевой выступления были близки к эталонным.

Однако если Плющенко был сдержан в эмоциях по поводу настроений судей к своим ученикам, то куда жестче отреагировала его супруга Яна Рудковская. В преддверии произвольной программы она опубликовала в Instagram-stories пост, где выразила надежду на «адекватное судейство» в отношении спортсменов.

«Александра Трусова – боец! Времена другие сейчас! Пора уже адекватные баллы спортсменам ставить! Надеюсь, сегодня будут адекватно судить всех спортсменов! А мальчиков, кстати, адекватно судят. Не знаете, почему?» — написала Рудковская.

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Также Рудковская не обделила вниманием реакцию зрителей на оценки Станиславы Константиновой. Она выложила видео, где слышен свист и крики «Позор!», «Судей» на мыло!» после объявления результатов 20-летней спортсменки, которая хоть и откаталась чисто, но, справедливости ради, ее программа не отличалась ультрасложным контентом. По итогам дня она показала только пятый результат.

«А это реакция зрителей на четвертое место Станиславы Константиновой. Почитайте всю прессу! Что это? Отрыв в десять баллов? Это как?» — возмутилась жена Плющенко.

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Однако с позицией группы Плющенко солидарны оказались не все в «мире фигурного катания», о котором говорил тренер. Так, Александр Жулин назвал нормальным недовольство двукратного олимпийского чемпиона и при этом отметил, что ничего криминального в оценках Трусовой он не видит.

«Судьи не просто так сидят на своем месте и явно знают то, чего не знаем мы. Для меня не было никаких вопросов. Показалось, вся первая тройка получила адекватные оценки. Трусовой засчитали аксель в три с половиной оборота, но просто отминусовали баллы за ошибку на приземлении. Отсюда и итоговая оценка. Также, думаю, Александра не набрала в качестве скольжения во второй оценке. Но любой тренер переживает за своего подопечного, поэтому реакция Плющенко вполне понятна. Каждому кажется, что его спортсмену недодали баллов», — цитирует Жулина RT.

Масла в огонь добавили и люди, отвечающие за социальные сети Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР). Instagram организации репостнул Stories одного из болельщиков с приложенными кадрами из выступлений Валиевой, Усачевой, Трусовой и Анны Фроловой с намеком на то, что ошибки (неясное ребро) допускали все, а заметили их только у подопечных Плющенко.

«Если смотреть ребра, то смотреть надо у всех, а не только у тех, кто не у Тутберидзе», — написал болельщик.

Разумеется, почти сразу запись из аккаунта ФФККР пропала, но интернет ничего не забывает:

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«Девчонки сегодня выглядели шикарно. Возьмем ту же Константинову. Возможно, она немного отстает по технике, но от ее программы можно было получить удовольствие. Валиева невероятна. Усачева, занявшая второе место, очень понравилась. Но, думаю, у Трусовой все будет хорошо. Состоится произвольная программа, и Саше вполне по силам отыграть десять баллов отставания. Она находится на правильном пути», — уверена чемпионка мира Мария Бутырская.

Согласна с этим суждением Татьяна Тарасова.

«Трусова неплохо выступила, и я поздравляю Женю Плющенко. Во всяком случае, она себя превозмогла, сделала аксель. Не совсем технически точно, но удержалась, не упала. Мне кажется, симпатичная программа, которую она чувствует. Саша не просто так поднимает и опускает ручки, поворачивает взгляд. Музыка внутри нее. Она еще сделает аксель.

Трусова — львенок с лапками, цепляется ими за лед.

Она вызывает восторг. Прекрасная девочка, которая идет на четверные и не боится», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Произвольная программа с участием девушек-одиночниц состоится 11 октября и начнется в 17.30 по московскому времени.