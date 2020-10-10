Умер экс-игрок сборной России Василий Кульков

О смерти Василия Кулькова 10 октября сообщил «Чемпионат.com» со ссылкой на супругу прославленного футболиста Елену Махарадзе.

Бывший полузащитник московского «Спартака», сборных СССР и России должен был перенести плановую операцию в связи с онкологическим заболеванием, однако скончался в реанимации.

В августе 2019 года впервые появилась информация о том, что у Кулькова диагностировали плоскоклеточный рак пищевода. Тогда выяснилось, что он находится под наблюдением врачей в профильной больнице в Красногорске, где ему проводят второй курс химиотерапии. Два месяца назад в прессе выступила жена Кулькова Махарадзе: она рассказала, что здоровье ее супруга начало значительно ухудшаться в июне прошлого года, когда они обратились в больницу и узнали страшный диагноз с неутешительным прогнозом — на тот момент болезнь у Кулькова протекала уже между третьей и четвертой стадиями. Первая операция, занявшая у врачей 14 часов, прошла успешно: Кулькову удалили пищевод и провели резекцию желудка. В апреле экс-футболист перенес коронавирус.

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«Главный вопрос – сможет ли Вася перенести еще одну операцию? И смогут ли врачи пройти куда нужно – это должна быть еще одна ювелирная работа. Если этот момент с забросами пищи устранить, все будет нормально. Ничто не будет мешать ему нормально питаться и нормально жить. Если справимся с этой проблемой, у него реально хорошие шансы», — говорила тогда Махарадзе.

Однако до второй операции Кульков не дожил. Ему было 54 года.

Сегодня после тяжёлой болезни ушёл из жизни защитник «Спартака» 80-х и 90-х Василий Кульков.



Именно он выводил команду с капитанской повязкой на исторические матчи в Кубке чемпионов в 1991 году.



Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Василия Сергеевича. pic.twitter.com/43Sz88ohs0 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 10, 2020

Кульков начал карьеру футболиста в московском «Динамо». Затем последовал переход в каширское «Динамо», а после Олег Романцов посоветовал его Константину Бескову. Кульков полгода отыграл за дубль столичного «Спартака», после чего стал выступать за «Красную Пресню». Вместе с Романцевым он позднее оказался в «Спартаке» Орджоникидзе, откуда после продуктивного сезона отправился уже в московский «Спартак». Отыграв два года за красно-белых, Кульков принял предложение лиссабонской «Бенфики», а еще через три года — «Порту». После португальского этапа карьеры Кульков вернулся в «Спартак», однако вскоре москвичи отправили его в аренду в «Миллуолл».

«К сожалению, новость печальная. Выдающийся футболист и одна из легенд «Спартака». Его уход — очень печальное событие. «Спартак», несомненно, окажет помощь в организации печальных мероприятий», — заявил владелец «Спартака» Леонид Федун после смерти Кулькова.

В 1997-м хавбек перешел в петербургский «Зенит», но и там задержался ненадолго: за последующие три года он успел поиграть за «Крылья Советов», португальскую «Алверку» и значился футболистом «Шатуры», где окончательно завершил карьеру.

Футбольный клуб «Зенит» выражает соболезнования родным и близким Василия Кулькова. pic.twitter.com/WMZY5txPbv — ФК «Зенит» (@zenit_spb) October 10, 2020

В «Шатуре» же Кульков начал тренерскую карьеру. Спустя шесть лет его пригласили в тренерский штаб «Локомотива», а затем — в молодежную команду «Спартака». По состоянию на 2018-й он входил в тренерский состав академии «Спартака» имени Черенкова.

«Для меня это трагедия. Лично знал Василия, помню его первые игры за «Спартак» и за сборную — это был мастер с большой буквы. Честно говоря, надо переварить эту информацию. Не представляю, как это могло произойти», — цитирует экс-полузащитника красно-белых Егора Титова «СЭ».

Кульков был успешен и в матчах за международную команду. В 1989-м он дебютировал за сборную СССР, а позднее стал игроком основного состава. Карьера в сборной завершилась в 1995-м: из-за травмы он не сумел поехать на чемпионат Европы, после чего не вызывался в команду. Ему присвоено звание мастера спорта СССР.

Сегодня не стало Василия Кулькова, экс-игрока московского «Спартака» и сборной России.



Вечная память pic.twitter.com/YNZrlEd1iG — Сборная России (@TeamRussia) October 10, 2020

«Вася был очень порядочным и скромным человеком. Характером походил на Федора Черенкова. Не могу сказать, что мы были друзьями, но я всегда относился к нему с большим уважением и как к человеку, и как к футболисту. Так же и он ко мне. Очень неприятное известие. Учитывая, что Василий болел долгое время, представляю, какие мучения испытал он и близкие. Все очень печально. Приношу соболезнования близким, особенно жене, которая до последнего была с ним рядом. Ну и всем болельщикам «Спартака». Вася вписал себя в историю клуба», — заявил тренер Игорь Шалимов.

«Это потрясающий человек. Всегда был скромным, никогда ничего плохого не услышишь от него. На поле мог играть на любых позициях. Олег Романцев так его и использовал. Неспроста же Кулькова приглашали в клубы за рубежом. Эта болезнь непонятно откуда вышла. Большая потеря. Очень тяжело», — согласился экс-футболист «Спартака» Александр Мирзоян.