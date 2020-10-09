Первая важная битва Плющенко и Тутберидзе: Трусова против Валиевой

Московский этап Гран-при превратился в драму еще до выхода первых фигуристов на лед: Евгения Медведева снялась с турнира из-за острой боли в спине, вызванной хронической травмой, и уже публикует видео из клиники спинальной нейрохирургии.

Таким неожиданным образом с повестки дня был снят вопрос о том, как изменилась фигуристка за месяц работы с Этери Тутберидзе, и удалось ли ей восстановить форму после слабого выступления на открытых прокатах сборной России. Также на время отложена интрига о том, как выглядит в своем лучшем виде гениально поставленная произвольная программа Медведевой под композицию «Аллегрия»: на прокатах впечатление изрядно подпортили падения с прыжка и акробатического трюка — колеса, а также два фактически невыполненных элемента — двойной аксель и тройной флип. Остается лишь пожелать девушке здоровья и возвращения на лед только после полного восстановления.

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Однако и в отсутствие двукратной чемпионки мира на московском этапе Кубка определенно будет за чем последить. И в первую очередь это противостояние Александры Трусовой и Камилы Валиевой.

Русская Ракета на сентябрьских прокатах сборной выглядела весьма неплохо для сезона, подготовка к которому была скомкана пандемией.

Во-первых, девушка серьезно изменила свой образ на льду. В короткой программе вместо привычной боевитости и сурового взгляда исподлобья Трусова продемонстрировала метания романтической любви, падая на колени, изгибаясь на льду и легко взлетая в горизонтальный шпагат под нежную композицию «Appassionata» (Secret Garden). Все эти изюминки выглядели в исполнении фигуристки естественно, а не чужеродно и угловато — в этом ей изрядно помогли улучшенные в академии Плющенко скольжение и пластичность.

Во-вторых, Русская Ракета сумела не растерять то, благодаря чему она уже стала живой легендой спорта и не раз попадала в Книгу рекордов Гиннесса, — четверные прыжки. На открытых прокатах она успешно исполнила каскад четверной тулуп + тройной тулуп, а также почти справилась с сольным четверным лутцом — на приземлении коснулась льда рукой. Может, на этом турнире зрители уже увидят три чистых четверных от Русской Ракеты? Или даже больше?

В-третьих, это будет первый официальный турнир Трусовой после перехода к Плющенко. Вдвойне интересно посмотреть на то, как спортсменка справится с давлением во время этого своеобразного дебюта, учитывая, что сама Тутберидзе с большой долей вероятности будет наблюдать за ней из подтрибунного помещения.

В-четвертых, в последнее время имя Трусовой замелькало в сводке скандалов фигурного катания. По информации СМИ, фигуристка поссорилась с тренером Сергеем Розановым, вслед за которым уходила из группы Тутберидзе и который оказал большое влияние на восстановление ее четверных прыжков летом. Раньше Русская Ракета даже посвящала ему трогательные слова в Instagram:

«Отдельное спасибо Сергею Розанову за его труд и веру в меня. Он мало говорит о себе, предпочитая дела, а не громкие слова, но без его кропотливой и честной работы не было бы моих достижений и побед. В решающий момент он подставил мне плечо, он мой надежный друг».

Однако уже на открытых прокатах сборной Розанов не сопровождал Трусову и вообще никак не пересекался с ней на разминке и после выступления.

Вскоре появилась информация о том, что фигуристка сочла предательством с его стороны то, что специалист помог перейти к Плющенко Алене Косторной. Из-за этого Трусова лишилась статуса единственной звезды академии и потеряла долю внимания со стороны тренеров.

Совсем скоро мы узнаем, в какой форме подошла Русская Ракета к турниру на фоне этих новостей. И, кто знает, может, Розанов снова окажется рядом?

Камила Валиева

Основной соперницей Трусовой станет Камила Валиева — юный гений из группы Тутберидзе, которая благодаря невероятной гибкости сойдет на льду за профессиональную балерину, но при этом еще и владеет четверным тулупом и спокойно исполняет сложные каскады 3+3. Это настоящий универсальный солдат и уже одна из главных надежд России на Олимпиаде в Пекине — 2022.

Благодаря своей пластичности, выделяющейся даже на фоне других фигуристок высшего уровня, Валиева шикарно подает свои программы — под «Storm» Эрика Рэдфорда (короткая) и под «Болеро» Равеля (произвольная). Зрители заходятся в аплодисментах буквально на каждом вращении и надолго остаются под впечатлением от танцевального миниспектакля Валиевой.

В произвольной программе у девушки запланированы два квада — сольный четверной тулуп и еще один четверной тулуп в каскаде с тройным.

Таким образом, 14-летняя фигуристка вполне может побороться с Трусовой за золото, если исполнит свой контент без ошибок, а соперница упадет с одного четверного. По компонентам же (скольжению, артистичности, переходам между элементами) Валиева почти наверняка обойдет Русскую Ракету.

Также в турнире примет участие еще одна 14-летняя ученица Тутберидзе — Дарья Усачева. Она пока не владеет элементами ультра-си (четверными или тройным акселем), но на высоком уровне исполняет все остальное и точно может претендовать хотя бы на бронзу.

Кроме того, стоит обратить внимание на Станиславу Константинову, которая прошлой зимой перешла в академию Плющенко после многолетнего сотрудничества с Валентиной Чеботаревой и, кажется, сумела выйти из двухлетнего кризиса, показав лучший результат на прокатах сборной Санкт-Петербурга.

И, безусловно, своей минуты славы заслуживает Анна Фролова — на этапе Кубка в Сызрани она заняла второе место, уступив только Анне Щербаковой, исполнившей четверной флип.

Другие интриги

В мужском одиночном катании особое внимание приковывает к себе один из лидеров сборной России — серебряный призер Евро-2019 Александр Самарин с его необычной короткой программой под «Полюшко-поле»…

… бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров Петр Гуменник…

… и ученик академии Плющенко Артем Ковалев, который недавно выиграл первый этап Кубка в Сызрани и уже успел рассказать, чем тренировки в его нынешней группе отличаются от занятий в «Хрустальном» (да, он тоже раньше тренировался там).

«В «Хрустальном» было много групп, которые настроены каждая на свой результат. В «Академии Плющенко» все работают вместе. Допустим, у меня школа и я не могу прийти на свою тренировку. В этом случае есть другие занятия, куда я могу прийти и позаниматься. После нас в расписании стоит группа Евгения Викторовича, там катается Саша Трусова, браться Сарновские, Софья Титова. Если надо, могу выйти к ним на лед. Или к младшей группе Александра Сергеевича», — цитировал Ковалева Sport24.

В танцах наконец-то предстанут перед публикой лидеры сборной России и действующие чемпионы Европы Виктория Синицина / Никита Кацалапов, которые пропустили старт сезона из-за травмы спины у партнера.

В спортивных парах мимо соревнований, к сожалению, пролетели Анастасия Мишина / Александр Галлямов, которые так зажгли на открытых прокатах сборной, что затмили собой даже нынешних лидеров команды Александру Бойкову / Дмитрия Козловского. Причина снятия — коронавирус у партнера.

В итоге на взрослом уровне среди пар будут выступать только два дуэта — Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин и Ясмина Кадырова / Иван Бальченко.

Однако и тут все равно будет на что посмотреть — смертельные трюки Павлюченко и Ходыкина, вроде переворота девушки в воздухе на 360 градусов в начале короткой программы, никого не оставят равнодушными.

Расписание турнира: