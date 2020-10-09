Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
Все соревнования
Первая важная битва Плющенко и Тутберидзе: Трусова против Валиевой

Четверные Трусовой и Валиевой: что смотреть на этапе Кубка России в Москве

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Александра Трусова впервые выступит на официальном турнире после перехода к Евгению Плющенко и попытается исполнить несколько четверных прыжков; главную конкуренцию ей составит ученица Этери Тутберидзе и одна из главных надежд России на Олимпиаду-2022 Камила Валиева, владеющая четверным тулупом; из-за коронавируса среди взрослых спортивных пар остались только два дуэта; Евгения Медведева снялась с турнира и уже лежит в больнице. «Газета.Ru» рассказывает о самом интересном вокруг этапа Кубка России в Москве.

Московский этап Гран-при превратился в драму еще до выхода первых фигуристов на лед: Евгения Медведева снялась с турнира из-за острой боли в спине, вызванной хронической травмой, и уже публикует видео из клиники спинальной нейрохирургии.

Таким неожиданным образом с повестки дня был снят вопрос о том, как изменилась фигуристка за месяц работы с Этери Тутберидзе, и удалось ли ей восстановить форму после слабого выступления на открытых прокатах сборной России. Также на время отложена интрига о том, как выглядит в своем лучшем виде гениально поставленная произвольная программа Медведевой под композицию «Аллегрия»: на прокатах впечатление изрядно подпортили падения с прыжка и акробатического трюка — колеса, а также два фактически невыполненных элемента — двойной аксель и тройной флип. Остается лишь пожелать девушке здоровья и возвращения на лед только после полного восстановления.

Однако и в отсутствие двукратной чемпионки мира на московском этапе Кубка определенно будет за чем последить. И в первую очередь это противостояние Александры Трусовой и Камилы Валиевой.

Александра Трусова

Русская Ракета на сентябрьских прокатах сборной выглядела весьма неплохо для сезона, подготовка к которому была скомкана пандемией.

Во-первых, девушка серьезно изменила свой образ на льду. В короткой программе вместо привычной боевитости и сурового взгляда исподлобья Трусова продемонстрировала метания романтической любви, падая на колени, изгибаясь на льду и легко взлетая в горизонтальный шпагат под нежную композицию «Appassionata» (Secret Garden). Все эти изюминки выглядели в исполнении фигуристки естественно, а не чужеродно и угловато — в этом ей изрядно помогли улучшенные в академии Плющенко скольжение и пластичность.

Во-вторых, Русская Ракета сумела не растерять то, благодаря чему она уже стала живой легендой спорта и не раз попадала в Книгу рекордов Гиннесса, — четверные прыжки. На открытых прокатах она успешно исполнила каскад четверной тулуп + тройной тулуп, а также почти справилась с сольным четверным лутцом — на приземлении коснулась льда рукой. Может, на этом турнире зрители уже увидят три чистых четверных от Русской Ракеты? Или даже больше?

В-третьих, это будет первый официальный турнир Трусовой после перехода к Плющенко. Вдвойне интересно посмотреть на то, как спортсменка справится с давлением во время этого своеобразного дебюта, учитывая, что сама Тутберидзе с большой долей вероятности будет наблюдать за ней из подтрибунного помещения.

В-четвертых, в последнее время имя Трусовой замелькало в сводке скандалов фигурного катания. По информации СМИ, фигуристка поссорилась с тренером Сергеем Розановым, вслед за которым уходила из группы Тутберидзе и который оказал большое влияние на восстановление ее четверных прыжков летом. Раньше Русская Ракета даже посвящала ему трогательные слова в Instagram:

«Отдельное спасибо Сергею Розанову за его труд и веру в меня. Он мало говорит о себе, предпочитая дела, а не громкие слова, но без его кропотливой и честной работы не было бы моих достижений и побед. В решающий момент он подставил мне плечо, он мой надежный друг».

Однако уже на открытых прокатах сборной Розанов не сопровождал Трусову и вообще никак не пересекался с ней на разминке и после выступления.

Вскоре появилась информация о том, что фигуристка сочла предательством с его стороны то, что специалист помог перейти к Плющенко Алене Косторной. Из-за этого Трусова лишилась статуса единственной звезды академии и потеряла долю внимания со стороны тренеров.

Совсем скоро мы узнаем, в какой форме подошла Русская Ракета к турниру на фоне этих новостей. И, кто знает, может, Розанов снова окажется рядом?

Камила Валиева

Основной соперницей Трусовой станет Камила Валиева — юный гений из группы Тутберидзе, которая благодаря невероятной гибкости сойдет на льду за профессиональную балерину, но при этом еще и владеет четверным тулупом и спокойно исполняет сложные каскады 3+3. Это настоящий универсальный солдат и уже одна из главных надежд России на Олимпиаде в Пекине — 2022.

Благодаря своей пластичности, выделяющейся даже на фоне других фигуристок высшего уровня, Валиева шикарно подает свои программы — под «Storm» Эрика Рэдфорда (короткая) и под «Болеро» Равеля (произвольная). Зрители заходятся в аплодисментах буквально на каждом вращении и надолго остаются под впечатлением от танцевального миниспектакля Валиевой.

В произвольной программе у девушки запланированы два квада — сольный четверной тулуп и еще один четверной тулуп в каскаде с тройным.

Таким образом, 14-летняя фигуристка вполне может побороться с Трусовой за золото, если исполнит свой контент без ошибок, а соперница упадет с одного четверного. По компонентам же (скольжению, артистичности, переходам между элементами) Валиева почти наверняка обойдет Русскую Ракету.

Также в турнире примет участие еще одна 14-летняя ученица Тутберидзе — Дарья Усачева. Она пока не владеет элементами ультра-си (четверными или тройным акселем), но на высоком уровне исполняет все остальное и точно может претендовать хотя бы на бронзу.

Кроме того, стоит обратить внимание на Станиславу Константинову, которая прошлой зимой перешла в академию Плющенко после многолетнего сотрудничества с Валентиной Чеботаревой и, кажется, сумела выйти из двухлетнего кризиса, показав лучший результат на прокатах сборной Санкт-Петербурга.

И, безусловно, своей минуты славы заслуживает Анна Фролова — на этапе Кубка в Сызрани она заняла второе место, уступив только Анне Щербаковой, исполнившей четверной флип.

Другие интриги

В мужском одиночном катании особое внимание приковывает к себе один из лидеров сборной России — серебряный призер Евро-2019 Александр Самарин с его необычной короткой программой под «Полюшко-поле»…

… бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров Петр Гуменник

… и ученик академии Плющенко Артем Ковалев, который недавно выиграл первый этап Кубка в Сызрани и уже успел рассказать, чем тренировки в его нынешней группе отличаются от занятий в «Хрустальном» (да, он тоже раньше тренировался там).

«В «Хрустальном» было много групп, которые настроены каждая на свой результат. В «Академии Плющенко» все работают вместе. Допустим, у меня школа и я не могу прийти на свою тренировку. В этом случае есть другие занятия, куда я могу прийти и позаниматься. После нас в расписании стоит группа Евгения Викторовича, там катается Саша Трусова, браться Сарновские, Софья Титова. Если надо, могу выйти к ним на лед. Или к младшей группе Александра Сергеевича», — цитировал Ковалева Sport24.

В танцах наконец-то предстанут перед публикой лидеры сборной России и действующие чемпионы Европы Виктория Синицина / Никита Кацалапов, которые пропустили старт сезона из-за травмы спины у партнера.

В спортивных парах мимо соревнований, к сожалению, пролетели Анастасия Мишина / Александр Галлямов, которые так зажгли на открытых прокатах сборной, что затмили собой даже нынешних лидеров команды Александру Бойкову / Дмитрия Козловского. Причина снятия — коронавирус у партнера.

В итоге на взрослом уровне среди пар будут выступать только два дуэта — Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин и Ясмина Кадырова / Иван Бальченко.

Однако и тут все равно будет на что посмотреть — смертельные трюки Павлюченко и Ходыкина, вроде переворота девушки в воздухе на 360 градусов в начале короткой программы, никого не оставят равнодушными.

Расписание турнира:

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Испытываем острую нехватку в соревнованиях и предвкушаем 2-и этап Кубка России. Сохраняите расписание и надеитесь вместе с нами, что неделя пролетит быстро, а турнир проидет, как запланировано. As we are low on competitions this season cheerfully looking forward to the Second Event of Russian Cup. Save this post and wait with us until time to this event race by #МишинаГаллямов #ЕвгенияМедведева #АлександраТрусова #СтаниславаКонстантинова #ПетрГуменник

Публикация от ФФКК СПб (@fsfederationspb)