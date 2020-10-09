«Закалка от Тутберидзе»: как Загитова совершила прорыв на ТВ

Алина Загитова с ноги открывает дверь в мир журналистики, и фото с различных съемок в ее Instagram уже можно увидеть гораздо чаще, чем с тренировок.

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Вот она непринужденно позирует с микрофоном-гарнитурой, который закрепляется на голове, оставляя свободными руки, в студии Первого канала на съемках программы «Доброе утро»…

… а вот вспоминает выпуск «Вечернего Урганта», где полчаса развлекала публику непринужденными рассказами о работе над дикцией и нелегкой сдаче экзамена на права.

Постоянные сторис с новыми нарядами со съемок каждого выпуска «Ледникового периода», где олимпийская чемпионка выступает в роли ведущей вместе с Алексеем Ягудиным, уже стали традицией.

Не скрывает фигуристка и тяжелых моментов своей новой карьеры — так, после долгого съемочного дня на «Ледниковом периоде», который заканчивается ближе к 23.00, она без сил завалилась в салон машины, где уснула в обнимку с младшей сестрой Сабиной.

«Закончили», — красноречиво гласит подпись к фото.

Съемки этого проекта, который стал для чемпионки дебютным в ее телевизионной карьере и сейчас, по сути, является ее основной занятостью, стартовали чуть больше месяца назад, и в начале это был настоящий кошмар для начинающей телеведущей.

Девушка не могла поддержать самую банальную беседу с участниками «Ледникового периода» после проката, поскольку та не была заранее прописана в сценарии; от волнения и ошибок в дикции фигуристка еще больше замыкалась в себе (в особенно неловкие моменты ее спасал опытный партнер Ягудин); интонация всех вышколенных фраз звучала настолько искусственно, что становилось неловко;

из-за всех этих сложностей ей доверили задавать конкурсантам всего один заученный заранее вопрос в стиле «Как вам каталось?», но даже эту часть приходилось записывать по несколько раз, пока спортсменка не выговорит все без ошибок.

Увидев перед собой Ольгу Бузову, подписчицей которой она является, Загитова впала в ступор и никак не могла произнести свою часть текста. Чтобы успокоиться, фигуристка принялась обмахивать себя руками.

Запись одних только подводок к 14 номерам участников могла занять 1,5-2 часа, но даже после многочисленных исправлений в финальной версии программы было невозможно скрыть все слабости начинающей ведущей.

Хейтеры в комментариях припоминали сдачу ЕГЭ по русскому языку на 51 балл и задавались вопросами в стиле «Зачем позвали Загитову? Верните Аллу Михееву».

Однако уже к третьему отснятому выпуску чемпионка совершила кажущийся невероятным прогресс и стала гораздо более естественной и раскрепощенной.

Теперь она самостоятельно берет интервью у конкурсантов, отступает от сценария, придумывает на ходу вопросы и не смущается на ровном месте.

«Прекрасно то, что Алина начала добавлять от себя. Сначала она просила нас проговаривать ей все вопросы, сегодня начала спрашивать то, что волнует ее, — отмечал Авербух в комментарии Sport24. — И очень здорово, что она формулирует вопрос так, как формулирует его идущее за нами поколение. У нас десятый сезон, 15 лет — это большая дорога. И очень здорово, что это свежее дыхание приходит еще и благодаря таким ведущим, как Алина».

Также у фигуристки заметно улучшилась дикция — она активно занимается с преподавателем по речи и в свободное время прилежно выполняет упражнения «с пробкой во рту», о чем рассказывала в эфире «Вечернего Урганта».

Само собой, спортсменка вызубривает и весь сценарий программы, чтобы быть во всеоружии и максимально облегчить себе очередной съемочный день.

«Вчера, например, Алина до 12 часов ночи сидела и учила текст. Закалка, которая дана на катке, перфекционизм ее тренера Этери Тутберидзе прослеживается и на съемках»,

— подчеркивал Авербух уже в комментарии «Комсомольской правде».

Стремительный прогресс спортсменки, которая начала работать в разговорном жанре всего месяц назад, отметил и ее соведущий Алексей Ягудин.

«Действительно было очень тяжело начинать этот проект, потому что Алина никогда не работала с «ухом», не работала в качестве ведущей, но, как я в шутку говорю, я тоже в свое время и писался, и какался. Время прошло, и мы учимся очень многому. Алина сейчас делает прорыв, с каждой съемкой становится все лучше и лучше.

Она просто выходит и очаровывает всех», — заявил Ягудин в программе «Доброе утро» на Первом канале.

Любопытно, что олимпийский чемпион так же, как Авербух, считает, что основой для быстрого обучения Загитовой телевизионному ремеслу стала ее спортивная дисциплинированность.

«Загитова даже не успела пожить обычной человеческой жизнью. Маршрут спортсменов однообразен: каток — коридор — раздевалка. И ты не можешь приобрести пищу для размышлений для того, чтобы самовыражаться, что-то рассказывать, придумывать.

Разговорный жанр вообще очень тяжелый. И я рассчитывал, что будет сложнее. Но Алине помог ее чемпионский характер. На съемки пришел подготовленный человек»,

— цитировал Ягудина Sport24.

Фигуристка действительно взялась за новое дело своей жизни с тем же рвением, с которым готовилась к Олимпиаде. Напомним, даже ее основная конкурентка на Играх-2018 Евгения Медведева признавалась, что в ту пору не видела человека, который трудился бы больше Загитовой.

«Она работала просто на износ. Я никогда не видела, чтобы на моих глазах кто-то работал так, как Алина. Это было сложное время, в которое было очень много работы, очень много сил, нервов и здоровья потрачено у нас обеих»,

— приводил слова Медведевой РИА «Новости».

При таком подходе неудивительно, что Загитова без стеснения врывается на телевидение и как участница различных программ, и как ведущая; что ее не заставляют сломаться тысячи негативных комментариев людей, недовольных (и не без оснований) ее манерой ведения; что ее даже не смущают серьезные проблемы с русским языком, дикцией и в целом умением общаться с людьми; что она не впадает в депрессию при виде огромной горы работы, которую предстоит проделать над собой, а лишь нанимает преподавателя и садится мучительно долго учить новый текст.

Для Загитовой сейчас словно начинается очередной олимпийский цикл — только уже посвященный не спорту, а телевидению. И подходит она к нему соответственно.

«Как зритель ты видишь шоу, любуешься этой красивой картинкой. А внутри этого процесса нужно быть журналистом. В этом и проблема — быстро и четко в нужный момент что-то сказать, вести диалог. Да, я до сих пор волнуюсь, но мы уже отсняли достаточно много эфиров, и сейчас уже поспокойнее», — оценила себя чемпионка.